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Псковский десантник – президенту России: Мы не подвели на поле боя и не подведём на государственной гражданской службе

«Мы не подвели на поле боя и не подведём на государственной гражданской службе», – так на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в День России сформулировал общий настрой участников программы «Время героев» Герой России, псковский десантник Нурсултан Муссагалеев. Видео встречи главы государства с участниками программы «Время героев» опубликовал Первый канал.

Нурсултан Муссагалеев. Скриншот видео Первого канала

«Задача и федерального проекта «Время героев», и нашего регионального аналога «Герои земли Псковской» – помочь участникам специальной военной операции раскрыть свой потенциал в новых условиях, получить необходимые знания и навыки, чтобы продолжить служить своему Отечеству», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Наши бойцы, ветераны успешно выполняют задачи самого разного уровня сложности – и на поле боя, и в условиях мирной жизни. Кадровые программы переподготовки открывают героям новые возможности», – заключил глава региона.

Напомним, в июне 2023 года сообщалось, что звание Героя России присвоили псковскому десантнику старшему лейтенанту Нурсултану Муссагалееву.

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