Караси, до встречи в следующем году. Часть 2

22:43, 15 июня 2025, ПАИ

Последние дни великолепного карасиного клёва. Уловы псковских рыболовов удивляли и радовали: от нескольких крупных экземпляров до неподъёмных садков. Об этом – во второй части «похода за карасями» постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного.

Надолго ли такой ремонт?

23-24 мая 2025 года. Деревня Заболотье, Печорский район.

Поехали опять вдвоём, но на этот раз с Дмитрием. Выехали в 14:00. И в городе, и в Заболотье с утра и до обеда по прогнозу дождь. Так оно и было, всю дорогу то небольшой дождик накрапывал, то хороший ливень лил. На дороге Гверздонь – Крупп – капитальный ремонт. Большую её часть уже отремонтировали, положили новый асфальт, ещё треть, примерно, осталось. И только мы повернули с печорской дороги на Крупп, только проехали пограничный пост, влило, как из ведра. Проехали деревню Иваново Болото, не поймём, дорогу еле видно, туман что ли такой густой? А потом разобрались, что к чему – это от только что положенного горячего асфальта пар густыми клубами поднимается, а чуть далее и асфальтоукладочные работы в самом разгаре.

23 мая 2025 года. Печорский район, дорога Гверздонь – Крупп. И в проливной дождь асфальтоукладочные работы не останавливаются

Да-а, не на долго такой асфальт. И ладно бы ливень внезапно пошёл, так целый день дождь идёт. Как говорится: «Дождь идёт, а мы скирдуем».

Ливень рыболовам не помеха

Подъезжаем к месту, на стоянке машин опять немало – семь или восемь. Припарковались. Ливень прекратился ещё у Кулиски (деревня в Печорском районе), а моросил небольшой дождик. Я сразу и сапоги обул, и плащ надел, и быстрее посмотреть, как дела на «блюдце», да место занять. А там рыболовов почти полный комплект и клюёт потихоньку. И с утра, сказали, хорошо клевало. С трудом устроился и только я забросил удочку, как опять начался сильный дождь. Но самое интересное, вместе с ливнем начался… и серьёзный клёв. Я с середины «блюдца» выудил подряд три крупных карася и одного не дотащил, сорвался. Минут пятнадцать шёл летний, прямой, с крупными каплями проливной дождь. Но, как только он перестал, то и клёв быстренько сошёл на нет. Только что большинство рыболовов одного за другим выуживали толстенных карасей, а потом, раз и тишина.

Черви – проблема на ровном месте

В течение следующего часа – ни у кого ни одной поклёвки. Дмитрий остался, а я ушёл на каналы. И вовремя это сделал. Ещё минут 10–15 и от удобных мест там бы ничего не осталось. Лучшее место у берёзы было уже занято, но устроился рядом. На этот раз я взял с собой прикормку из перловой каши, как её приготовить, рассказывал сосед на прошлой рыбалке. Но кроме мелочи моя перловка так никого серьёзного и не приманила. Почти беспрестанно клевала карасиная мелочь и на червя, и на перловку. Переходил и на «квадратик». Там попался один очень жирный карась, граммов 900 в нём точно было. Но всего один… И здесь тоже много мелкого карася. И съели эти ненасытные полуладошечные карасики почти всех моих червей, осталось на утро штук пять, не больше. Надо же, проблема выросла на ровном месте.

Перед рыбалкой товарищ позвонил и сказал, что он червей накопал и на меня, и чтобы я не ходил и не покупал. Ну не знал я, что у Дмитрия такие скудные нормы. Я насаживаю на крючок по два, а то и по три червя и караси радуются такому обильному угощению. Дима уверял меня, что червей хватит, червей он накопал много. Но понятия «много» у меня, у Дмитрия и особенно у карасей оказались очень разными. А ведь я хотел, не смотря на предложение товарища, сходить и купить ещё хотя бы баночку. Но нет, не сходил. На что я завтра утром буду ловить, фиг его знает, придётся перловку на крючок насаживать.

Итого к ночи у меня в улове было четыре крупных карася, у Дмитрия – один. Он всё это время оставался на «шайбе» и рассказал, что клевало очень редко. Народ разъехался, на самом популярном месте до утра остались человек шесть. Я выглядел место получше и перенёс свою удочку ближе к ручью на противоположную от дороги сторону. Поужинали, поболтали, в 23:00 улеглись спать.

Карась и ночью клюёт отменно

В 3:45 я вылез из палатки. Дмитрий спит, я хлебнул чаю и вперёд к своему застолблённому с вечера месту на «блюдце». Вау! А никто и не спит. Оказывается, все уже рыбачат, притом активно и очень успешно. Пока я шёл вокруг водоёма до своей удочки, а идти то всего метров тридцать, человек пять на моих глазах выудили по крупному карасю. И со светлячками ловят, и с простыми поплавками, уже рассветало и их с трудом, но различать уже было можно. Всё понятно. Надо ловить, пока такой клёв. Пришёл без стульчика, вернулся за ним, заодно и Дмитрия разбудил.

Вокруг все ловят, а я…

На воде от поплавков тесно. Сделал пару пробных аккуратных забросов, вымерял глубину, расстояние, заклипсовал леску и забросил свою снасть туда куда надо. И на первой же проводке – поклёвка, шевеление поплавка на тёмной воде я еле заметил. Карась крупный попался, леска натянулась до звона, удочка в дугу, рядом в опасной близости поплавки соседей плавают. Карасю нельзя давать гулять из стороны в сторону, иначе соберёт он в кучу не одну соседскую удочку. Вот я и потянул на себя резче и сильнее обычного. Потянул и… сход. И ладно бы карась отцепился и всё на этом. Так нет же, удочка, которая в этот момент была почти вертикально над моей головой, спружинила и тюльпаном (крайнее колечко на кончике удилища) зацепилась за ветки нависавшего надо мной дерева. Крючок и поплавок болтались перед моими глазами – ну хоть они целы и то ладно. Я сначала потихоньку дёргал, потом сильнее, ведь можно было не только леску порвать, но и кончик удилища обломить. Ничего не получалось. И не достать, и не залезть. А рядом, как издевательство, таскают и таскают карасей одного за другим. И уже со злостью я двумя руками потянул удилище и… леска оборвалась, хорошо, хоть удилище целое осталось.

Пока продел леску в кольца, пока связал, пока отрезал кончики лески, а вокруг смачные шлепки выуживаемой крупной рыбы, громкие всплески от опускаемых в садок крупных карасей. Люди ловят, а я… Быстрее, быстрее, соединил, связал, нанизал два последних червя и делаю заброс из-за спины. А дальше… А дальше я с трудом подавил рванувшую из меня наружу нецензурщину – поплавка на воде я не увидел, а обнаружил его высоко над головой на том же самом дереве. Я чуть не взвыл от досады. Хорошо, что ещё были сумерки и моё лицо, искажённое гримасами, никто не видел. Да и не до меня было рыболовам – у них в это время очень хорошо клевало.

Долго и аккуратно снимал леску с дерева, с трудом стянул её вместе с небольшой отломившейся веточкой с кудрявыми листочками. Выдохнул с облегчением, но… вокруг веточки и поплавка образовался большой узел. Можно было бы его и разрезать, но соединить бы у меня не получилось, так как запасных стопоров для поплавка с собой не было. Распутывал минут двадцать, ничего не получилось, плюнул, смотал, как есть и ушёл на каналы к своей второй удочке.

Уловы: есть и скромные, есть и неподъёмные

Вчерашние соседи на месте и тоже уже ловят, но крупных карасей с утра пока не поймали. Выручили они меня, поделились червями. И только я забросил удочку, как почти сразу же, один за другим, поймал два крупных карася. Какое великолепное начало. Но дальше, удивительно и уже традиционно, продолжения не последовало. Забегая вперёд и подводя итоги, у меня сложилось впечатление, что у берёзы, именно на моём месте, их, крупных карасей, больше двух и не бывает. Позже ещё пару хороших рыбин выудил, но в других местах и в разное время.

Около девяти часов соседи рыбалку закончили и остались очень довольны: и мелочи, и средних карасей много наловили, штуки по три-четыре и крупных попалось. На мой немой вопрос, мол, а мелочь зачем, ответили, что в домашний пруд выпустят, а с остальным уловом хозяйки разберутся.

На каналах совсем клевать перестало и я вернулся на «шайбу». У Дмитрия было поймано пять крупных карасей. Он рассказал, что утром хорошо клевало, а сейчас уже реденько, но всё же поклёвывает. Особенно здорово отрыбачили те, кто ближе к ручью сидел – их уловы были неподъёмные, была опасность, что их садки при вытаскивании из воды не выдержат такой тяжести и порвутся, у пяти-шести рыболовов было не менее чем по паре десятков килограммов отборного карася.

Мы просидели ещё час и ничего не поймали, клевало очень редко и не у нас. В итоге – у меня восемь штук, у Дмитрия – пять штук. Не самый плохой улов.

Удача с первого раза

Мы уже собрались, как подъехали знакомые, Алексей и Ирина. Рыболовы они всему Пскову известные, но в этих местах оказались впервые. Я им рассказал, что, где, да как. Не знаю, последовали ли они моим советам или и сами разобрались, но на другой день прислали мне фото с великолепным уловом. У Ирины вечером очень хорошо клевало на «квадрате», а Алексей с трёх часов утра отлично отрыбачил на «шайбе». Вот это дебют. Алексей и Ирина, примите наши поздравления!

Популярность не уменьшается

30-31 мая 2025 года. Деревня Заболотье, Печорский район.

Ездили втроём – я Дмитрий и Александр, но ближе к вечеру и Стас с сослуживцем Андреем присоединились. Приехали в Заболотье к 15:00. Вроде бы и вовремя, но все козырные места опять уже заняты. Блин, ну когда ни приедь! И «квадратик» забит, и доступная часть канала у берёзы вся занята. И почти все говорят, что всего за час-полтора до нас подъехали. Среди приехавших перед нами и чета Курочкиных, Алексей и Ирина, тоже час назад приехали. И уже и Ирина одного «кабанчика» выудила, и Алексей четырёх. Знать карась поклёвывает в каналах.

Везде всё занято, а на «шайбе» свободно и тихо. Уже второй день, говорят, там ничего не клюёт. Наверное, карась свой ход из озера закончил, а может в связи с серьёзным прибавлением воды он нашёл ещё какие-то пути проникновения в каналы, но скорее всего первое. На всякий случай на утро мы на «блюдце» места застолбили, оставив на рогатульках по удочке.

Потоп в конце мая

А воды в тех краях сейчас с избытком. Очень много осадков выпало в мае, особенно в его последней декаде. В Заболотье и вокруг деревни множество фермерских полей стали похожи на болота, а деревенские грядки превратились в арыки с водой. Будет ли хоть какой-то урожай ягод и овощей там в этом году – большой вопрос. И в каналах уровень воды заметно поднялся.

Воды здесь с избытком

И в самой деревне неподалёку от стоянки автомобилей четыре огромных лужи образовались. Они настолько большие и глубокие, что не все водители решались их преодолевать и оставляли машины в деревне. Все каналы переполнены, вокруг стало сыро и топко, мы с трудом нашли более-менее твёрдое и полусухое место, чтобы для ночлега поставить свои палатки.

Отличились лишь супруги-рыболовы

Облизнувшись, пришлось нам другие места искать. Дмитрий возле водокачки с торца канала решил порыбачить, когда-то и здесь неплохо ловилось. А мы с Александром отправились на Т-образный перекрёсток, там три канала сходятся и есть несколько довольно удобных мест. Не плохие рыбалки и там бывали. Но когда это было? Есть ли там сейчас карась? Вот заодно и проверим.

Проверили. Карась имеется и его там много, даже очень много, но… размер в пол-ладошки, редко стограммовый попадается. За весь вечер я лишь одного крупного (600 граммов) выудил, да Александр Витальевич тоже одного, примерно такого же. И не только у нас были слабенькие результаты – у всех, с кем только ни встречались в этот вечер, уловы были похожие. Лишь Ирина с Алексеем вновь оказались удачливее других – на двоих поймали больше десятка крупных карасей.

Саблезубые монстры

Но не только карасями славны печорские каналы. Удивили бобры – и своим множеством, и своим бесстрашным поведением (ничего не попишешь – хозяева каналов), а главное своими размерами. Таких гигантов я нигде больше не видал, хотя на наших многочисленных рыбалках мы пересекаемся с ними везде и всюду, очень много их развелось на псковских водоёмах.

Лет пять назад именно в этом месте я уже встречался с огромными водяными грызунами и был потрясён и очарован их видом. Тогда бобру явно не понравилось моё присутствие и он попытался выдворить меня со своей территории. Его первая попытка сделать это меня и вовсе напугала. Представляете, я один на отдалённом от дороги и жилья канале, вдоль канала деревья, густой кустарник, на небольшой полянке высокая, по пояс, трава, тихо на воде, тихо вокруг. А бобёр бесшумно поднырнул и, очутившись ровно напротив меня, метрах в пяти от берега вынырнул в аккурат между кончиком удочки и поплавком. Притом вынырнул как-то так, что головы я его не увидел, а несколько секунд с остановившимся дыханием созерцал медленно переваливающуюся, движущуюся колесом толстенную тёмную спину, лоснящуюся в лучах заходящего солнца.

Кто это такой огромный и совершенно бесшумный? Что-то очень похожее я видел в фильмах об анакондах в болтах Амазонки. И хвост он с первого раза не показал. Жутковато мне тогда стало, даже холодок по спине пробежал. Понимал, что, скорее всего, это бобёр, но толщина спины, но нескончаемая длина туловища… Может здесь ещё кто-то завёлся пока нам неведомый? Но уже через пару минут саблезубый хозяин и себя показал во всей красе и свои права заявил по полной. На этот раз он проплыл мимо меня ещё ближе к берегу и уже с головой над поверхностью воды. Голова его была просто огромная. Я стоял не шевелясь. Да-а, крысок таких размеров я ещё не видел. Проплыв мимо меня, он нырнул и оглушительно громко ударил своим хвостом о воду. Я знал, что их заплывы именно так чаще всего и заканчиваются, но шлепок оказался настолько громким, что я тогда от неожиданности даже вздрогнул и чуть удочку из руки не выронил.

И сегодня мы вновь с ними повстречались. Одного видели, когда он ничего не боясь, проплывал всего в паре метров от нас. Головища какая-то непропорциональная и просто огромная! У меня вырвалось: «Телёнок!» – почему-то пришло именно такое сравнение: и голова здоровенная и загривок, словно у плывущего телёнка.

Второй бобёр пытался выгнать Александра Витальевича на соседнем канале с противоположной стороны этой же дамбы. Пока Александр был один, бобёр раза три мимо него проплывал, сначала вдали, посреди канала, а потом ближе и ближе. А когда мы все четверо оказались в том месте, то ещё одну завораживающую картину увидели. С удочками в руках стоим на берегу, пялимся на поплавки и тут буквально у наших ног, всего в полутора метрах от берега появляется широкий движущийся след из множества пузырьков воздуха. «Это бобёр», – опередил я вопрошающий и недоумевающий взгляд Александра. Такие пузырьковые шоу хозяина водоёма я наблюдал неоднократно. Метрах в пяти от нас саблезубый крыс вынырнул и мы все аж присвистнули – голова этого бобра была ещё больше, чем у первого. Ох и здоровы здесь бобры! Нигде больше таких огромных мы не видывали.

Бобры бобрами, а крупных карасей, кроме тех двух, мы ни вечером, ни утром, так и не поймали. И не только мы, скучал в этот раз и весь многочисленный отряд рыболовов.

Пожалуй, скажем тебе до свидания, Заболотье. До встречи в следующем году.