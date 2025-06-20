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Общество

Когда в Пскове будут ограничивать мобильный интернет, рассказал Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на площадке Петербургского экономического форума ответил на вопросы информационного агентства ТАСС относительно ограничений мобильного интернета.

«Ситуация находится в центре внимания и у федеральных СМИ, она коснулась большей части регионов, – отметил губернатор. – Введение запретов – жизненная необходимость. Мы должны понимать, в каком мире мы живём, и адекватно относиться к происходящему».

По его словам, «уже есть определённые решения, которые будут реализованы при минимальных ограничительных мерах». «В частности, рассматривается вариант ограничения мобильного интернета лишь в периоды угрозы – на конкретном отрезке времени. Пока он требует целого ряда согласований», – пояснил Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил Ленинградский военный округ и в целом Минобороны, комитет по безопасности Совета Федерации за поддержку в вопросах повышения уровня защищённости территории Псковской области. «Их мы обозначали год назад во время Дней региона в верхней палате парламента, – уточнил губернатор. – Мы очень тесно работаем с коллегами, и наши технические решения уже получили поддержку и федеральное финансирование. Мы делаем всё, что возможно, и, уверен, вместе справимся со всеми временными трудностями. Благодарю за понимание!»

Добавим, что 11 июня стали поступать сообщения о массовом сбое в работе сотовых операторов, в том числе и в Псковской области.

Губернатор Михаил Ведерников отмечал, что решение о временном ограничении в некоторых местах мобильного доступа в интернет было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области. Подобные меры предосторожности предусмотрены и в других регионах России.

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