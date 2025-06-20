В Финском парке Пскова началась подготовка к эногастрономической ярмарке «Виноград»

16:33, 20 июня 2025, ПАИ

В Финском парке Пскова началась подготовка к эногастрономической ярмарке «Виноград», которая откроется в Пскове 27 июня и продлится до 6 июля.

Программа мероприятия в скором времени появится на этом сайте: namvina.ru/pskov.

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» в Пскове стала одним из ключевых летних событийных мероприятий в регионе, которое привлекает десятки тысяч псковичей и гостей Псковской области. В 2024 году ярмарка была посвящена ​технологиям и науке, её посетило более 100 тысяч человек.

Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.