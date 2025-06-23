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Общество

Усыпанные лисичками тропинки находят грибники в Псковской области

Лесные тропинки, усыпанные лисичками, находят грибники в лесах Псковской области. Фотографиями они делятся в группах «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» и «Грибы и грибники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

  • Тропинка, усыпанная лисичками
    Фото: Анна Пшеницына
  • Тропинка, усыпанная лисичками
    Фото: Анна Пшеницына

Любительница тихой охоты Анна Пшеницына обнаружила грибную тропинку в Гдовском районе. «Этот год явно лисичковый», - отметила она. Однако, по ее словам, расти лисички не хотят, а спасает ситуацию только мох.

  • Сезон лисичек в Великолукском районе
    Фото: Павел Иванов
  • Сезон лисичек в Великолукском районе
    Фото: Павел Иванов

Итогами похода в лес недалеко от деревни Сенчиты Великолукского района поделился и Павел Иванов. «Лисичек очень много, но мелковаты», - рассказал он.

А вот Надежде Нифонтовой удалось набрать в лесу вдоль Гдовского шоссе целую корзину грибов.

Фото предоставлено Надеждой Нифонтовой

Напомним, что несколько дней назад после дождя грибы также собирали корзинами. Тогда же псковичи столкнулись и с нашествием брюхоногих моллюсков.

Кроме грибов, в псковских лесах продолжается сбор земляники.

Фото представлено Денисом Приборовичем

«Начало положено», - подписал свою фотографию Денис Приборович.

Земляничный сезон также открыла и Елена Вискова. «Стругокрасненский район, наконец-то», - поделилась она.

Фото предоставлено Еленой Висковой

Ранее псковичи уже делились фотографиями первой земляники.

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