Усыпанные лисичками тропинки находят грибники в Псковской области

13:15, 23 июня 2025, ПАИ

Лесные тропинки, усыпанные лисичками, находят грибники в лесах Псковской области. Фотографиями они делятся в группах «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» и «Грибы и грибники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Любительница тихой охоты Анна Пшеницына обнаружила грибную тропинку в Гдовском районе. «Этот год явно лисичковый», - отметила она. Однако, по ее словам, расти лисички не хотят, а спасает ситуацию только мох.



Фото: Павел Иванов



Фото: Павел Иванов



Итогами похода в лес недалеко от деревни Сенчиты Великолукского района поделился и Павел Иванов. «Лисичек очень много, но мелковаты», - рассказал он.

А вот Надежде Нифонтовой удалось набрать в лесу вдоль Гдовского шоссе целую корзину грибов.

Напомним, что несколько дней назад после дождя грибы также собирали корзинами. Тогда же псковичи столкнулись и с нашествием брюхоногих моллюсков.

Кроме грибов, в псковских лесах продолжается сбор земляники.

«Начало положено», - подписал свою фотографию Денис Приборович.

Земляничный сезон также открыла и Елена Вискова. «Стругокрасненский район, наконец-то», - поделилась она.

Ранее псковичи уже делились фотографиями первой земляники.