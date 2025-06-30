Несчастный случай произошёл на псковском заводе

10:30, 30 июня 2025, ПАИ

Несчастный случай произошёл на псковском заводе – работник обратился за медицинской помощью в областную больницу. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Поднимая заготовку, 36-летний мужчина почувствовал боль в локте. Медики диагностировали у него повреждение связок локтевого сустава.

Ранее также сообщалось о несчастных случаях в псковской строительной компании и на рабочем месте в Великих Луках. Кроме того, во время визита к пациенту пострадала псковский терапевт.