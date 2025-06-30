Несчастный случай произошёл на псковском заводе
Несчастный случай произошёл на псковском заводе – работник обратился за медицинской помощью в областную больницу. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.
Поднимая заготовку, 36-летний мужчина почувствовал боль в локте. Медики диагностировали у него повреждение связок локтевого сустава.
Ранее также сообщалось о несчастных случаях в псковской строительной компании и на рабочем месте в Великих Луках. Кроме того, во время визита к пациенту пострадала псковский терапевт.
Утратившего связь с родственниками великолучанина продолжают разыскивать в Псковской области