Высокий уровень организации фестиваля «Западные ворота» отметил гендиректор компании индийского кино

23:59, 30 июня 2025, ПАИ

Высокий уровень организации фестиваля «Западные ворота» отметил продюсер, генеральный директор компании Indian Films Карен Мирзоян в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

«Мы уже третий год работаем с «Западными воротами». Если прошлые два года у нас фильмы были представлены не в качестве основной конкурсной программы, а просто были просмотровые версии, когда можно было ознакомиться с индийским кино. Но уже в этом году мы являемся частью основной программы, что не может нас не радовать. Надеюсь, в этом году мы получим какой-нибудь свой приз, признание», – подчеркнул Карен Мирзоян.

Продюсер в первую очередь отдельно отметил город Псков. «Каждый раз, возвращаясь из которого, каждый из нас находится под каким-то отдельным впечатлением. Есть ощущение как будто бы мы попали в тот самый Псков, который был очень-очень много лет назад, в то самое историческое пространство», – заметил он.

Кроме того, Карен Мирзоян отдельно отметил организацию фестиваля.

«Фестиваль «Западные ворота», на мой взгляд, один из самых крутых фестивалей по организации. Я посещаю большое количество фестивалей от малых до масштабнейших, но такой организации порой не встретишь на больших мероприятиях, которые рассчитаны на многие страны мира. Это очень хороший фестиваль», – отметил он и поблагодарил тех людей, кто его организовал и потратил на это большое количество времени и нервов.

Ранее сообщалось, какие именно индийские фильмы покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов.