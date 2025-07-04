Из пробирки: в Псковской области осваивают необычную технологию разведения картофеля

10:27, 04 июля 2025, ПАИ

В Псковской области при поддержке Сбербанка реализуется проект по выращиванию картофеля из пробирки – инновационная технология, которая уже кардинально меняет подходы к семеноводству в российском агропромышленном комплексе. В этом году крестьянско-фермерское хозяйство Александра Шарстука на своих полях в Печорском районе высадило 2 000 таких растений. Как он пришёл к этому решению и что это даст агросектору, читайте в материале Псковского агентства информации.

Старая проблема – новый подход

Вопрос с семенным материалом картофеля в России стоит особенно остро. По данным экспертов Российского зернового союза, уровень самообеспечения в прошлом году составил всего 10 %. Это означает, что российские аграрии критически зависят от импорта, который в условиях санкций становится всё более проблематичным.

Основная проблема заключается в том, что при традиционном способе размножения семена со временем вырождаются, начинают цеплять вирусы и болячки, приходится нести существенные затраты на обработку и защиту растений. Качественный семенной материал – это 30–50 % успеха, рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр Шарстук.

Именно поэтому хозяйство решило попробовать новую технологию получения семенного материала. В сотрудничестве с Великолукской государственной сельскохозяйственной академией на поля высадили 2 000 растений, выращенных в пробирках.

«Если в двух словах: берётся картофельный клубень, от которого идут росточки, это меристема, – объяснил технологию Александр Шарстук. – Кончик этого ростка отрезается, помещается в пробирку, в специальную среду. Всё это стерилизуется – и получается новое корневое растение».

Такой подход позволяет получить растения, полностью свободные от вирусных, бактериальных и грибковых инфекций.

Проект долгосрочный и рассчитан на несколько лет. Схема включает следующие этапы: первый полевой – супер-супер-элита – суперэлита – элита – первая репродукция. На каждом этапе коэффициент размножения позволяет значительно увеличивать количество посадочного материала.

Но даже с такими временными затратами игра стоит свеч, уверяет печорский фермер, потому что в случае успеха хозяйство получит здоровый и качественный материал. «У нас нет задачи зарабатывать именно на семенном материале. Потому что мы не являемся семеноводческим хозяйством. Это тоже достаточно сложный процесс. И регламенты там определённые. Мы это делаем больше для себя, но если излишки будут, то с удовольствием будем их реализовывать, потому что это достаточно дорогостоящий материал, и если можно на этом заработать, то почему бы и нет», – отметил он.

Плечо поддержки

Работа с пробирочным материалом требует особого подхода. Растения из пробирок высаживались вручную. Для создания парникового эффекта каждое на время поместили под пластиковые стаканы.

«Это была уже наша инициатива, – рассказал Александр Шарстук. – Я, когда информацию изучал об этом всём, то вычитал, что в идеале сажать такие растения надо в горшочки, теплицы. Одним словом, для старта этой культуре надо создавать более лояльные условия. Но мы пошли немножечко другим путём. Если выживет, то будет приспособлен под наши погодные условия».

Картофель пока только адаптируется. Какие-то листочки подвяли, но это нормально, растение стрессует, объяснил фермер. Уход за ним также специфичен. Например, недопустимо использовать гербицидные обработки, они могут привести к гибели всходов.

Стоимость пробирочного материала довольно высокая, но она оправдана качеством и перспективами. Однако, признаётся Александр Шарстук, если бы не помощь государства и Сбера, вряд ли бы на такой эксперимент решился бы.

Сбербанк выступает финансовым партнёром проекта, предоставляя кредитование на приобретение дорогостоящего пробирочного материала. «Со Сбербанком мы начинаем сотрудничество на перспективу, надеюсь, что оно перейдёт в долгосрочное и эффективное», – отметил фермер и добавил, что «государство нас тоже не забывает, и мы, скорее всего, получим за свою работу компенсацию».

Отметим, что Сбербанк уже несколько лет активно поддерживает развитие современных биотехнологий в картофелеводстве, включая выращивание картофеля in vitro (в пробирках). Партнёрство с АПК – одно из направлений работы банка. Только за 2024 год общий объём финансирования Сбером отрасли составил 2,5 триллиона рублей, включая 400 миллиардов рублей на посевную и уборочную кампании.

«Мы понимаем, насколько важно поддержать сельскохозяйственный сектор региона и способствовать развитию передовых технологий, – подчеркнул заместитель управляющего Псковским отделением Сбера Алексей Николаев. – Финансирование Сбером позволит Александру Шарстуку быстро и эффективно внедрить новейшее решение, повысить производительность, снизить затраты на обработку картофеля. Мы видим огромный потенциал в развитии инновационных технологий и готовы помогать нашим партнёрам реализовывать самые амбициозные цели».

Трудно, но возможно

Проект реализуется в непростых погодных условиях. Недавно в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы, которое привело к гибели посевов на площади более 100 гектаров. Постоянные дожди не позволили аграриям выполнить план по посевам и посадке картофеля. Для пробирочного картофеля эти условия представляют особый вызов, поскольку молодые растения особенно уязвимы.

«Этот год из-за обильных осадков достаточно сложный, – заметил Александр Шарстук. – Потери уже есть и будут ещё. Хотя свои объёмы мы успели высадить, но было достаточно трудно».

Проект по выращиванию картофеля из пробирки представляет собой яркий пример того, как банковская поддержка, научные разработки и государственные программы могут объединиться для решения стратегически важных задач.

«Задача и Великолукской сельхозакадемии, и нашего регионального сельхозминистерства, и нас в том числе – создать собственный семенной материал, произведенный в нашем регионе», – отметил он.

Хотя до получения первых результатов ещё несколько лет, уже сейчас очевидно, что подобные модели могут стать основой для кардинального изменения подходов к семеноводству в России. В условиях санкций и необходимости импортозамещения такие технологии становятся не просто инновацией, а жизненной необходимостью для развития отечественного АПК.