Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области обсуждают создание кинокластеров и кинодеревень для развития туризма и киноиндустрии

Идею создания кинокомиссий, кинокластеров и кинодеревень, которые станут новыми туристическими и культурными точками притяжения, обсудил на встрече губернатор Псковской области с организаторами VI Международного кинофестиваля «Западные ворота», сообщается в Telegram-канале главы региона.

«Открытие кинокомиссий, кинокластеров – это интересная история по всей стране. Зарубежных поездок становится всё меньше и меньше. И конечно, вот такие знаковые места, в том числе и Псков, Псковской области должны иметь некий притягивающий момент для туристического объёма, чтобы он рос», – отметил генеральный директор кинокомпании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев.

Он также заметил, что создание таких объектов возможно, когда на территории области снимают знаковый фильм, который привлекает к себе внимание. «Замечательно всё устроено, и город хороший, и фестиваль компактный, не раздутый, мало пафоса, потому что у нас любят иногда эту историю», – заметил председатель жюри международного конкурса кинофестиваля «Западные ворота» Ренат Давлетьяров.

Кино и видеовизуальное искусство сегодня играют ключевую роль в формировании культурной и патриотической идентичности общества, заключил Ренат Давлетьяров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 июля 2025

Конкурс «Киностарт» для молодых рёжиссеров изменит формат
04 июля 2025

Даты проведения кинофестиваля «Западные ворота» будут перенесены
04 июля 2025

О погоде на Северо-Западе в выходные рассказали синоптики
04 июля 2025

Студенты Псково-Печерской семинарии приняли участие в летней школе в Москве
04 июля 2025

Фольклорный фестиваль «Без корней и трава не растёт» пройдёт в кремле
04 июля 2025

Церемония открытия кинофестиваля «Западные ворота – 2025» прошла в Пскове
04 июля 2025

О правилах провоза нестандартного багажа в поезде напомнили псковичам
04 июля 2025

Грибников удивила цена на псковские лисички в магазинах Санкт-Петербурга

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...