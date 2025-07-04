В Псковской области обсуждают создание кинокластеров и кинодеревень для развития туризма и киноиндустрии

00:09, 05 июля 2025, ПАИ

Идею создания кинокомиссий, кинокластеров и кинодеревень, которые станут новыми туристическими и культурными точками притяжения, обсудил на встрече губернатор Псковской области с организаторами VI Международного кинофестиваля «Западные ворота», сообщается в Telegram-канале главы региона.

«Открытие кинокомиссий, кинокластеров – это интересная история по всей стране. Зарубежных поездок становится всё меньше и меньше. И конечно, вот такие знаковые места, в том числе и Псков, Псковской области должны иметь некий притягивающий момент для туристического объёма, чтобы он рос», – отметил генеральный директор кинокомпании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев.

Он также заметил, что создание таких объектов возможно, когда на территории области снимают знаковый фильм, который привлекает к себе внимание. «Замечательно всё устроено, и город хороший, и фестиваль компактный, не раздутый, мало пафоса, потому что у нас любят иногда эту историю», – заметил председатель жюри международного конкурса кинофестиваля «Западные ворота» Ренат Давлетьяров.

Кино и видеовизуальное искусство сегодня играют ключевую роль в формировании культурной и патриотической идентичности общества, заключил Ренат Давлетьяров.