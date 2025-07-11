Как дети трансформируют систему ценностей родителей: объясняем в карточках

09:41, 10 июля 2025, ПАИ

Как дети трансформируют систему ценностей родителей, рассказали специалисты Минздрава РФ.

«Рождение детей – настоящий вызов для молодых семей, который ставит перед парами новые жизненные задачи. Количество детей имеет значение. С появлением каждого из них меняются условия для всех членов семьи», – отметили эксперты.

Как происходит трансформация:

если родители преодолевают свою инертность, то у них появляется новое качество – способность заботиться;

дети способствуют развитию у родителей таких качеств, как эмпатия и способность к эмоциональной поддержке;

воспитание детей требует от родителей глубокого понимания собственных эмоций и чувств, а также умения управлять ими.

Не менее важные советы читайте в карточках Минздрава РФ.



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ







Напомним, что на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова ведёт авторскую программу «Внимание, дети!». Программа выходит по пятницам в 12:30.