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Общество

Как дети трансформируют систему ценностей родителей: объясняем в карточках

Как дети трансформируют систему ценностей родителей, рассказали специалисты Минздрава РФ.

«Рождение детей – настоящий вызов для молодых семей, который ставит перед парами новые жизненные задачи. Количество детей имеет значение. С появлением каждого из них меняются условия для всех членов семьи», – отметили эксперты.

Как происходит трансформация:

  • если родители преодолевают свою инертность, то у них появляется новое качество – способность заботиться;
  • дети способствуют развитию у родителей таких качеств, как эмпатия и способность к эмоциональной поддержке;
  • воспитание детей требует от родителей глубокого понимания собственных эмоций и чувств, а также умения управлять ими.

Не менее важные советы читайте в карточках Минздрава РФ.

  • Как дети трансформируют систему ценностей родителей
    Фото: Минздрав РФ
  • Как дети трансформируют систему ценностей родителей
    Фото: Минздрав РФ
  • Как дети трансформируют систему ценностей родителей
    Фото: Минздрав РФ
  • Как дети трансформируют систему ценностей родителей
    Фото: Минздрав РФ

Напомним, что на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова ведёт авторскую программу «Внимание, дети!». Программа выходит по пятницам в 12:30.

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