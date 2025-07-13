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Общество

Псковский губернатор рассказал об истории Куньинского района в годы Великой Отечественной войны

Об истории Куньинского района в годы Великой Отечественной войны рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом выпуске «Родина Знамени Победы». Видео глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Ролик был записан в Куньинском округе и посвящён его истории в годы Великой Отечественной войны. «Эта земля была в оккупации всего полгода, но даже эти месяцы оставили неизгладимые шрамы. В деревне Жегалово находится братская могила, где покоятся около двух тысяч солдат», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что ещё недавно это место не имело официального статуса. Память павших отстояли местные жители: Валентина Рокотова, Александр Сапунов и Вера Блинова. «После освобождения Куньи здесь был организован тыловой госпиталь. Санитарками работали женщины из Жегалово и соседних деревень – сёстры Козловы, Матрёна Пуденькова, юная Оля Граненкова. Всегда будем помнить тех, кто внёс свой вклад в Великую Победу!» – заключил глава региона.

В прошлом выпуске губернатор рассказал об истории Кургана Дружбы и героях Великой Отечественной войны. Посмотреть его можно здесь.

Ранее Михаил Ведерников поздравил жителей Идрицы, Пустошкинского и Пушкиногорского муниципальных округов с 81-й годовщиной освобождения территорий от немецко-фашистских захватчиков.

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