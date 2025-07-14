Реконструкцию боя в Островском районе будут транслировать на большом экране

14:21, 14 июля 2025, ПАИ

О новшестве фестиваля «Островский рубеж», который пройдёт в деревне Холматка 20 июля, рассказала директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Сцена будет установлена примерно в 300–500 метрах от поля боя. Главной фишкой будет экран, на котором мы хотим транслировать элементы боя. Если кому-то будет плохо видно с задних рядов, он сможет увидеть то, что происходит, с большого экрана, три на шесть метров, и не пропустить ничего», – отметила Татьяна Мартынова.

Отметим, что в рамках фестиваля воссоздадут сражения 1941–1945 годов. Помимо военных реконструкций, посетителей ждут увлекательные интерактивные зоны, такие как полевая почта, исторические выставки, полевые лагеря, батальонный медицинский пункт и тематические экспозиции.

Мероприятие пройдёт в дервне Холматка Островского района. Начало в 11:00.