Гостей фестиваля «Островский рубеж» ждёт тематическая концертная программа

13:18, 14 июля 2025, ПАИ

Концертную программу военно-исторического фестиваля «Островский рубеж», который пройдёт в деревне Холматка 20 июля, представила директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Всего запланировано три музыкальных выступления. В первой половине дня состоится гала-концерт фестиваля фронтовой песни «Когда мы были на войне», организатором которого выступает областной центр народного творчества. «Это более 30 коллективов из Пскова и Санкт-Петербурга. Сможем увидеть военно-исторический фольклор, причём все материалы собирали, изучали, проведена довольно большая подготовительная работа. С января шёл отбор заявок на этот фестиваль», – отметила Татьяна Мартынова.

Вторым хэдлайнером мероприятия станет группа «Малиновская банда» из Санкт-Петербурга. «Достаточно интересные ребята с подходящей под нашу историю музыкальной программой. Мне кажется, они порадуют зрителя, не дадут ему соскучиться», – поделилась директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области. «Лирическим окончанием станет концертная программа эстрадно-джазового оркестра Псковской области «Аккорды Победы». Она уже была представлена 8 мая в стенах Большого концертного зала филармонии», – добавила она.

Отметим, что в рамках фестиваля воссоздадут сражения 1941–1945 годов. Помимо военных реконструкций посетителей ждут увлекательные интерактивные зоны, такие как полевая почта, исторические выставки, полевые лагеря, батальонный медицинский пункт и тематические экспозиции.

Мероприятие пройдёт в дервне Холматка Островского района. Начало в 11:00.