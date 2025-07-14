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Общество

На фестивале «Островский рубеж» покажут битву, которая помогла устоять Ленинграду

Одну из битв, которая помогла устоять Ленинграду в 1941 году, покажут на военно-историческом фестивале «Островский рубеж». Он пройдёт в деревне Холматка 20 июля, сообщил председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг», координатор блока реконструкции предстоящего фестиваля Павел Борисович Желтов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 июля.

Павел Желтов. Фото: ПАИ

Реконструкция пройдёт в трёх блоках, первый из которых покажет зрителям бои, которые происходили в 1941 году, когда Красная армия под давлением противника отступала на дальние рубежи. «Мы крайне рады, что в этом году получится организовать эпизод, посвящённый обороне в районе деревни Холматка «Линии Сталина». Это грустные и трагические события, которые происходили в 1941 году, но надо сказать, что эти маленькие эпизоды, когда бойцы и командиры Красной армии задерживали наступление противника хотя бы на час, позволили среди прочего устоять Ленинграду», – отметил Павел Желтов.

«Бои в этом месте – это дальние рубежи Ленинграда, и то, что он устоял и не пал в 1941 году, во многом заслуга таких сражений, которые происходили по дороге к нему», – рассказал Желтов.

Мероприятие начнётся в деревне Холматка Островского района в 11:00.

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