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Общество

Одно из крупнейших мероприятий в России: эксперт оценил масштаб предстоящего фестиваля «Островский рубеж»

Масштаб предстоящего военно-исторического фестиваля «Островский рубеж», который пройдёт в деревне Холматка 20 июля, оценил председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг», координатор блока реконструкции предстоящего фестиваля Павел Желтов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 июля.

Фото: ПАИ

«Всего суммарно мы планируем задействовать больше десяти единиц техники, больше 300 участников. По масштабу это одно из крупнейших мероприятий не только на Северо-Западе, но и в целом в стране. Хотелось бы, чтобы оно стало более традиционным, чтобы Псковская область стала центром притяжения военно-исторических реконструкций для тех людей, которые занимаются популяризацией истории. Для этого у нас есть всё», – отметил Павел Желтов.

В рамках фестиваля воссоздадут сражения 1941–1945 годов. Помимо военных реконструкций, посетителей ждут увлекательные интерактивные зоны, такие как полевая почта, исторические выставки, полевые лагеря, батальонный медицинский пункт и тематические экспозиции.

Мероприятие начнётся в деревне Холматка Островского района в 11:00.

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