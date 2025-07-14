В фестивале «Островский рубеж» примут участие жители шести регионов России

14:59, 14 июля 2025, ПАИ

В военно-историческом фестивале «Островский рубеж», который пройдёт в деревне Холматка 20 июля, примут участие жители шести регионов России, рассказал координатор блока реконструкции предстоящего фестиваля Павел Желтов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Всего участие в реконструкциях примут более 300 человек из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, Карелии и Москвы. «К сожалению, сейчас параллельно проходит несколько других крупных фестивалей, поэтому представить людей из других регионов у нас не так хорошо получилось, как хотелось бы, но всё равно получается достаточно внушительно», – отметил Павел Желтов.

«Большая часть наших участников – это члены военно-исторических клубов. Для них, как и для нас, организаторов подобных мероприятий, это хобби и желание популяризировать подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Это люди разных профессий, должностей, уровней доходов, возраста и так далее», – резюмировал Желтов.

В рамках фестиваля воссоздадут сражения 1941–1945 годов. Помимо военных реконструкций посетителей ждут увлекательные интерактивные зоны, такие как полевая почта, исторические выставки, полевые лагеря, батальонный медицинский пункт и тематические экспозиции.

Мероприятие пройдёт в деревне Холматка Островского района. Начало в 11:00.