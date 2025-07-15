Мой первый джиг: два рекорда на Чудском озере

17:16, 15 июля 2025, ПАИ

Во время моего дебюта, во время обучения джиговой ловле в Раскопельском заливе Чудского озера случилась всего одна поклёвка, но в моей рыбацкой душе она поменяла очень многое. В итоге: судак 4 450 граммов. Ох и дал он мне прикурить…

Холодно – не клюёт, тепло – тоже не клюёт…

23 июня 2025 года. Чудское озеро, Раскопельский залив. Опять рыбачили в Раскопельском заливе. Погода почти летняя, такой, наверное, с начала мая не было: небольшой ветерок, тепло и солнечно. Удивительно, но на клёве это почти не отразилось, клевало так же реденько и слабо, как и при недавних холодах, дождях и ветрах. Но всё же за утренние часы троллинга я умудрился поймать четыре судачка, из них два килограммовых и два на грани зачёта, щуки ни одной не клюнуло.

А с 8:00 я «поменял религию» и первый раз в жизни взялся за джиговый спиннинг. Андрей, наш товарищ и отличный рыболов из Гатчины, часто рыбачащий вместе с нами на Чудском озере, уже третий год завлекает нас в эту тему. И, надо сказать, завлекает очень успешно, его регулярные уловы крупных судаков тому свидетельства.

За короткий срок он нас, псковских троллингистов, легко заткнул за пояс, а свой рекорд по клыкастому хищнику в Раскопельском заливе довёл до серьёзных шести килограммов (5 930 граммов, если быть точными). Ещё весной я и спиннинг «правильный», по характеристикам такой же, как у Андрея, приобрёл, похожими катушкой и шнуром, а также резиной с джиг-головками по его советам вооружился. И вот случилось…

Новичкам всегда везёт

Мы встретились в заливе на одном из перспективных судачьих мест. На его кукане возле лодки уже плескались трёхкилограммовый судак и щука чуть меньшего размера. Андрей великодушно позволил стать рядом, в десяти метрах, и под его присмотром я начал осваивать новый для меня вид ловли. Товарищ наставлял, мол, джиг требует в первую очередь терпения, иногда надо раз пятьдесят забросить, прежде чем один раз клюнет. Да хоть сто, с терпением у меня всё в порядке.

Посмотрел, как и куда он забрасывает, как проводку приманки делает – вроде бы дело не хитрое, начал подражать, копировать. И надо же, и пятьдесят раз бросать не пришлось, клюнуло, примерно на двадцатом разе. Да так неожиданно и крепко клюнуло, что я чуть спиннинг из рук не выронил. Такие поклёвки спиннингисты называют «отдай спиннинг». Даже мне сразу стало понятно, что на мою приманку соблазнился кто-то серьёзный.

Андрей, глядя на мои усилия, на скрученный в крутую дугу спиннинг, подзадоривал: «Михалыч, пятёру тянешь, не меньше». Мне так не казалось, имею опыт по выуживанию зубастых хищниц и пятёр, и восьмёр с девятками, и ощущения были, что на крючке там кто-то крупный, но всё же меньше, около трёшки.

Но по мере приближения рыбины к лодке её сопротивление усиливалось и мои оценки стали меняться в большую сторону. И не только мои, но и моего молодого наставника: «Там не менее чем шестёра!» По поведению рыбы было понятно, что тащу именно судака – не дёргает, не водит из стороны в сторону как щука, а просто давит и давит ко дну. И всплывать никак не хочет. Моя катушка жужжала, почти не переставая. А когда судак был уже у лодки, то пару раз, чтобы не сломать спиннинг, пришлось его наполовину окунать в воду. И фрикцион пару раз по чуть-чуть затягивал, иначе вверх рыбина идти никак не хотела. Поднял я судака, наверное, только с третьего или четвёртого раза, очень сильно и упорно он давил под лодкой.

Всплыл! Вау! Размер судака меня шокировал. С такими экземплярами лично я ещё не сталкивался. Не раз был свидетелем поимки похожих клыкастых трофеев и у моего товарища Дмитрия, и у Сергея, знакомого из Луги, но на моём крючке такой здоровяк оказался впервые. «У меня, наверное, всего один был крупнее. Это точно шестёра!» – Андрей с улыбкой наблюдал за моими радостными потугами, продолжая повышать ставки. А дальше...

Рекорд, ещё рекорд!

А дальше чуть трагедия не случилась. Продолжая удерживать судачину на поверхности воды у борта своей лодки, я перехватил спиннинг в левую руку, а правой потянулся за подсачком. Потянулся и... рукавом куртки цепляюсь за тройник воблера на спиннинге, которым я троллил и который лежал вдоль правого борта рядом с подсачком. Более комичной и трагичной ситуации и не придумаешь.

Блин! Во попал! Левая рука со спиннингом и тяжестью судака была у одного борта, а правая оказалась «прикованной» к другому – раскорячился конкретно. И что делать? Попытался как-то отмахнуться, отцепиться, но только усугубил зацеп. Можно было бы от безысходности попытаться освободить правую руку, вытащив её из рукава. Но это же надо как-то расстегнуть куртку, как-то вывернуться, а это время. И судак что, ждать будет? А он на удивление спокойно и даже как-то лениво шевелил хвостом и плавниками, широко и грозно растопырив на спине свои драконьи гребешки, и не предпринимал никаких попыток к своему освобождению.

Это я долго рассказываю, а случилось всё очень быстро. Выход из моего неуклюжего положения виделся только один – это помощь соседа. Андрей и сам это понял и сразу же откликнулся на мой сигнал SOS: подойти на своей лодке к моей, подвести свой подсачек под судака и вытащить его, а с моим зацепом уж потом как-нибудь разберёмся. Надо отдать должное Андрею, он быстро и ловко справился с неожиданно возникшей непростой задачей: отвязал свой якорь, завёл мотор, тихонько подошёл в сторонке от судака, взял свой подсак и... Ура!

Чуть позже взвешивание показало 4 450 граммов! Это мой рекорд по судакам. И можно сказать, что даже сразу два рекорда: один – это сам вес, а второй – это случилось на первой же моей джиговой рыбалке.

Через полчаса Андрей умчался на другую точку, оставшись с прежним, утренним уловом, хотя при мне у него было два схода хороших рыбин. Я же ещё около двух часов тренировался в джиговой ловле на этом столь результативном месте, но больше не было ни одной поклёвки.

Запоминающаяся рыбалка! Огромное спасибо Андрею! Огромное спасибо Чудо-озеру!

С юбилеем, Александр!

По дороге домой я понял, что сделаю со своим трофеем. А подарю-ка я его Александру Иванову – нашему земляку, спортсмену-парашютисту, мастеру спорта международного класса, многократному чемпиону мира, начальнику парашютного клуба ЦСКА, старшему тренеру сборной России по парашютному спорту. Ему исполняется 50 лет! Не знаю, понравится ли ему мой подарок, но думаю, запомнится надолго. Когда-то мы служили вместе: он лейтенант, я подполковник. В конце июня подполковник Иванов и все лучшие парашютисты России находились в Пскове, соревновались за Кубок ВС РФ.

Александр, с днём рождения! С красивой датой, с красивой цифрой. Мы, ветераны 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, желаем тебе мирного неба над головой, мягкого и точного приземления и всего самого доброго в твоей интересной жизни!

На следующий день Александра с юбилеем поздравляли многие и многие. В том числе его сослуживцы и товарищи по парашютной команде ЦСКА. Выпрыгнув из вертолёта, высоко в псковском небе они собрали акробатическую фигуру «50» и сняли это на видео. Автор видео, пскович, мастер спорта, воздушный оператор Валерий Хювенен с разрешения юбиляра любезно поделился результатами своей работы и с читателями ПАИ.

Видеопоздравление юбиляру от псковского неба и спортсменов-парашютистов ЦСКА. Автор видео: пскович, мастер спорта, воздушный оператор Валерий Хювенен

Кстати, и мой подарок очень даже понравился Александру. И хотя во всей красе он его и не успел увидеть, но отведал и оценил по полной программе. Елена, супруга Александра, не только известная и заслуженная парашютистка, но и отменный кулинар, и его сестра Ирина, приехавшая поздравить юбиляра, в тот же вечер на раз-два разделались с чудским хищником. И к возвращению именинника с площадки приземления успели приготовить и уху, и котлеты, и обжаренное филе. Вкуснейший ужин получился, а за оригинальный подарок на другой день меня душевно поблагодарили и Елена, и Александр.

P. S. Погода в это лето рыболовов не балует. Я с нетерпением ждал, когда же прекратятся дожди и стихнет ветер, чтобы в первое же приемлемое окошко отправиться на Чудское озеро. Целых одиннадцать дней прошло, прежде чем я вновь оказался в Раскопельском заливе с джиговым спиннингом в руках. И результат превзошёл все мои уже и не очень скромные ожидания. Но об этом я вам расскажу в следующем выпуске рыболовной странички…