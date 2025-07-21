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Происшествия

Власти Великих Лук прокомментировали ситуацию со взрывом бытового газа в многоэтажке

Ситуацию со взрывом бытового газа в многоквартирном доме на улице Юбилейной в Великих Луках прокомментировали в администрации города.

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

«В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты, устанавливаются причины произошедшего. Угрозы жизни и здоровью людей нет», – сообщили муниципальные власти.

Кроме того, администрация города оказывает всестороннее содействие силовым и экстренным службам. При необходимости также будут организованы пункты временного размещения и обеспечено горячее питание, оказывается вся необходимая методическая помощь пострадавшим.

Напомним, взрыв в многоквартирном доме произошел сегодня, 21 июля. По данным регионального МЧС, пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован.

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