Власти Великих Лук прокомментировали ситуацию со взрывом бытового газа в многоэтажке

11:23, 21 июля 2025, ПАИ

Ситуацию со взрывом бытового газа в многоквартирном доме на улице Юбилейной в Великих Луках прокомментировали в администрации города.

«В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты, устанавливаются причины произошедшего. Угрозы жизни и здоровью людей нет», – сообщили муниципальные власти.

Кроме того, администрация города оказывает всестороннее содействие силовым и экстренным службам. При необходимости также будут организованы пункты временного размещения и обеспечено горячее питание, оказывается вся необходимая методическая помощь пострадавшим.

Напомним, взрыв в многоквартирном доме произошел сегодня, 21 июля. По данным регионального МЧС, пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован.