Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пропавшую в Тямше 14-летнюю девочку нашли живой

Пропавшую в деревне Тямша Псковского округа 14-летнюю девочку нашли живой. Об этом ПАИ сообщили в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

В настоящее время в Псковской области продолжается розыск 82-летнего пенсионера, 40-летнего мужчины в спортивной одежде и 37-летнего мужчины, который пропал в деревне Болгатово Опочецкого округа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июля 2025

В псковском Доме молодёжи прошла лекция из цикла проекта «Знание. Герои»
21 июля 2025

Более 90 правонарушений выявили инспекторы по маломерным судам в Псковской области с начала года
21 июля 2025

Стала известна главная звезда праздничного концерта в честь 1122-летия Пскова
21 июля 2025

Фестиваль «Железный град» пройдёт в Изборске 2 августа
21 июля 2025

Как правильно питаться при рассеянном склерозе: советы специалистов
21 июля 2025

«Арт-зона» с мастер-классами будет работать на фестивале «Псков молодой»
21 июля 2025

Клинико-диагностическая лаборатория работает в Псковской городской поликлинике
21 июля 2025

Часть жителей Великих Лук снова останется без воды

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...