Пропавшую в Тямше 14-летнюю девочку нашли живой

16:51, 21 июля 2025, ПАИ

Пропавшую в деревне Тямша Псковского округа 14-летнюю девочку нашли живой. Об этом ПАИ сообщили в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

В настоящее время в Псковской области продолжается розыск 82-летнего пенсионера, 40-летнего мужчины в спортивной одежде и 37-летнего мужчины, который пропал в деревне Болгатово Опочецкого округа.