Борис Елкин: Пусть заступничество святой Ольги хранит Псков

17:51, 24 июля 2025, ПАИ

Всех, кто принял участие в торжественном молебне в честь святой равноапостольной княгини Ольги, поблагодарил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Молебен прошёл в Свято-Троицком соборе города. «Под древними сводами, хранящими молитвы многих поколений псковичей, звучали слова благодарности нашей великой землячке», – отметил он.

«Спасибо всем, кто пришёл разделить этот светлый день, помолиться за наш город и его жителей. Пусть заступничество святой Ольги хранит Псков и вдохновляет нас на добрые дела. С праздником, псковичи!» – заключил глава города.

Напомним, что Псковское агентство информации сделало для псковичей и гостей города подборку главных праздничных событий в карточках. Посмотреть их можно здесь. А с полной программой празднования Дня города можно ознакомиться по ссылке.