Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин: Пусть заступничество святой Ольги хранит Псков

Всех, кто принял участие в торжественном молебне в честь святой равноапостольной княгини Ольги, поблагодарил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

Молебен прошёл в Свято-Троицком соборе города. «Под древними сводами, хранящими молитвы многих поколений псковичей, звучали слова благодарности нашей великой землячке», – отметил он.

«Спасибо всем, кто пришёл разделить этот светлый день, помолиться за наш город и его жителей. Пусть заступничество святой Ольги хранит Псков и вдохновляет нас на добрые дела. С праздником, псковичи!» – заключил глава города.

Напомним, что Псковское агентство информации сделало для псковичей и гостей города подборку главных праздничных событий в карточках. Посмотреть их можно здесь. А с полной программой празднования Дня города можно ознакомиться по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июля 2025

Посвящённый герою Александру Матросову мурал появится в центре Локни
24 июля 2025

Три общественные территории вместо двух благоустроят по ФГКС в Псковском районе
24 июля 2025

Жителям Псковской области стало проще оплачивать высшее образование детей маткапиталом
24 июля 2025

В СЗФО тиражируют опыт Псковской области по развитию связи на селе с помощью проектов ТОС
24 июля 2025

Как разбалловкой шаров псковичи искали место для памятника княгине Ольге, рассказали в Госархиве
24 июля 2025

Праздничные мероприятия прошли в микрорайоне Любятово в Пскове
24 июля 2025

Новое реабилитационное оборудование появилось в Великолукском доме-интернате
24 июля 2025

Молодёжная экспедиция «Современная мифология Гдовского края» стартовала в ПсковГУ

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...