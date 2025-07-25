Борис Елкин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия

11:35, 25 июля 2025, ПАИ

С профессиональным праздником поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Ежедневно вы выполняете важную миссию, требующую глубокого понимания человеческой природы, безупречного знания законов и высоких моральных качеств. Труд следователя заключается не только в строгом соблюдении процессуальных норм, внимательности и выдержке, но и в способности проникнуть в суть каждой ситуации, разобраться в сложных жизненных обстоятельствах и оказать поддержку людям, оказавшимся в беде», – отметил он.

Борис Елкин подчеркнул, что благодаря профессионализму сотрудников, их упорству и честности любое правонарушение раскрывается, а справедливость восстанавливается. «От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессионального роста и успехов в благородном деле защиты прав и законных интересов граждан России!» – заключил глава города.

Ранее сообщалось, что руководитель Следственного управления СК РФ по Псковской области Пётр Крупеня дал интервью ПАИ об успехах псковских следователей.