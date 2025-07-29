Оздоровительный курс: главврач Островской больницы рассказал о ходе её модернизации

09:18, 29 июля 2025, ПАИ

Как обстоят дела с медициной в Островском районе, особенно после реорганизации больницы? Какие существуют проблемы, и как они решаются? Об этом и многом другом – в интервью с главным врачом Островской межрайонной больницы Гайком Хачатряном.

– С момента реорганизации больницы прошло уже более полугода. Что поменялось в работе медучреждения после объединения?

– Объединение медучреждений, действительно, стало для всех нас знаковым событием. Завершилось оно 11 ноября 2024 года. С этого момента Островская межрайонная больница стала обслуживать шесть районов, то есть, кроме Острова, это ближайшие пять филиалов – Пыталовский, Опочецкий, Красногородский, Пушкиногорский и Новоржевский. Во всех этих районах есть полноценные поликлиники, стационары. Конечно, необходимо было время для того, чтобы осознать и принять это как данность как для администрации, так и для всего коллектива. Представьте, только сотрудников стало практически в два раза больше – если до объединения было 480 человек, стало порядка 900.

Мне часто задают вопросы, связанные с объединением: для чего оно было, что даёт? Во-первых, дело в доступности оказания медицинской помощи. В головном учреждении у нас трудятся 65 врачей, во всех остальных филиалах – 62. То есть с момента объединения доступность кратно увеличилась. Следующий вопрос, который постоянно был на слуху: как добираться до головного учреждения? Этот вопрос мы также решили. С мая у нас курсирует медицинский автобус, который осуществляет подвоз пациентов в Остров из всех филиалов на консультацию, диагностику и обратно. И если раньше эти услуги были недоступны для районов, сейчас они предоставляются в полной мере. То есть положительный результат очевиден.

Ещё один аспект связан с выездной работой. В Острове, как известно, функционирует отделение профилактики, где помимо среднего медицинского персонала, работают два врача-терапевта, которые по очереди выезжают в филиалы, а точнее, на места, где организованно проводится работа с населением. Это касается и взрослого населения, и детей. Чтобы повысить эффективность, налажено взаимодействие с детскими узкими специалистами из Пскова.

Реанимационная помощь, а это восемь коек, как и раньше, оказывается только в Острове, так как у нас для этого достаточно возможностей: это штат реаниматологов и необходимое оборудование.

– Внешний облик поликлиники и стационарных отделений меняется буквально на глазах. Где уже выполняется ремонт, а какие отделения обновление ждёт в перспективе?

– На данный момент идёт ремонт первого этажа Островской поликлиники, и с этим связан ряд проблем и неудобств, но со временем мы их решим. На первый этаж мы переместили кассу, на днях здесь установили кофемашину, если вы обратили внимание, цвет стен на первом этаже стал более современным, как и вся входная группа. Обновляются кабинеты, производится покраска стен, меняется линолеум, ремонтируются обе лестницы. Затем мы перейдём ко второму этажу, где также будет проводиться ремонт, в частности, процедурного кабинета.

В планах у нас ремонт дневного педиатрического отделения поликлиники, принято решение об установке перегородки, чтобы отделить самых маленьких пациентов от подростков, так всем будет удобно. Будем устанавливать в кабинетах порядка 50 кондиционеров, чтобы создать комфортные условия для медицинского персонала и для пациентов.

В прошлом году в поликлинике мы установили пандус для маломобильных граждан.

Впереди ремонт отделения профилактики. Поскольку это бывшее отделение терапии, там достаточно большие помещения (бывшие палаты), поэтому приём ведут поочерёдно два-три врача. Принято решение об оборудовании для каждого врача отдельного кабинета, отремонтируем их, конечно, чтобы приём пациентов проходил в комфортных условиях. Предусмотрена замена входной группы.

Практически завершена замена кровли в основном корпусе больницы. В настоящее время проводится ремонт на втором этаже, куда мы переместим реанимацию с первого этажа на своё прежнее место – между хирургическим и травматологическим отделениями.

Планируется также ремонт сосудистого неврологического отделения. В настоящее время уже начался процесс перемещения пациентов, убираем мебель, то есть готовимся к основным работам, в процессе которых будут заменены двери, расширен коридор, заменён пол, так как старый уже износился, будут проведены малярные работы.

– Гайк Багдасарович, у вас столько идей и планов! А насколько это затратная история?

– Я всегда прислушиваюсь к тому, что мне говорят коллеги. Та же установка кондиционеров не на пустом месте родилась, об этом говорили сотрудники. Также мы прислушиваемся к пациентам, которые нередко говорили и о том, что неплохо бы, пока находишься в поликлинике, кофейку попить. Кроме того, я ведь часто выезжаю в другие места – в командировки, на совещания, обучение, где также черпаю идеи.

Что касается финансирования, в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» выделяются деньги на ремонты, а мы уже, по согласованию с комитетом по здравоохранению Псковской области, решаем, что именно нам необходимо сделать.

Кстати, именно в рамках этой программы в Островском районе в этом году будет возведено три ФАПа, в настоящее время уже установлены сваи, ожидаем поставки модульных конструкций. Это ФАП в Заборовье, который до этого располагался в доме-интернате, Большом Приезжево, там ФАП совсем уже в плачевном состоянии находится, и в Гораях. Но самое главное, что во всех этих ФАПах у нас есть сотрудники.

– Вот мы и подошли к вопросу о кадрах. Расскажите, как вы решаете этот вопрос?

– Это, конечно, комплексная работа. Первое – это целевики. Начинаем работать с ними буквально со школьной скамьи – встречаемся с выпускниками в школах, приглашаем их на дни открытых дверей, далее сопровождаем тех, кто принял решение о поступлении в медицинский вуз (заказываем целевые места, заключаем договор с непосредственно обучающимися). Благодаря всей этой работе наши целевики возвращаются. Кроме того, созданы благоприятные условия при возвращении после обучения в маленькие районы. Речь идёт о федеральных программах «Земский врач» и «Земский фельдшер», а также дополнительных выплатах в размере 50 тысяч рублей, которые ежемесячно получают доктора, и 30 тысяч для среднего медперсонала.

Второе – мы принимаем участие в работе ярмарок вакансий, где также могут быть наши потенциальные кадры, а также наши целевики.

Кроме того, мы используем ресурсы, на которых зарегистрированы потенциальные работники. То есть мы используем все возможности, которые существуют, чтобы привлечь к нам как можно больше медицинских кадров.

Вообще в течение года мы привлекли 35 сотрудников в наш штат, это в целом по межрайонной больнице, а конкретно в Остров трудоустроено 20 человек.

– Скажите пару слов о работе нашего родильного зала, так как время от времени эта тема поднимается?

– В последние годы в Острове было всего 18–20 новорожденных, этого явно недостаточно, чтобы содержать целое родильное отделение. В настоящее время есть ургентный родильный зал, в которым принимают роды в экстренных ситуациях. Во всех остальных случаях роженицы доставляются в Псковский перинатальный центр, где современное оснащение и профессиональный персонал.

Кстати, в этом году будет переоснащаться наша женская консультация, которая разместится на первом этаже акушерско-гинекологического отделения, там появится современное оборудование, необходимое для полноценной работы.

– Какие первоочередные задачи вы ставите перед собой?

– Прежде всего, это улучшение кадрового потенциала. Причём особенно остро этот вопрос стоит в наших филиалах. Ну и, конечно, доступность нашей медицины. Для этого мы и ремонты делаем, и оборудованием оснащаем, и кадры привлекаем.

– Вы работаете в режиме практически постоянно цейтнота. Не разочаровались ли вы в своей работе? Как ваша семья воспринимает вашу постоянную занятость?

– Однозначно не разочаровался, напротив, есть много идей, которые ещё не воплощены в жизнь, тем более что ощущаю поддержку комитета, правительства Псковской области. К счастью, семья тоже всё правильно понимает, а я стараюсь проводить с детьми любую свободную минуту.