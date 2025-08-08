Учиться в атмосфере творчества: об областном колледже искусств, «Камертоне» и Школе креативных индустрий

Какие специальности можно получить в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова? Растёт ли уровень абитуриентов? Как попасть в «Камертон» и Школу креативных индустрий? На эти и другие вопросы ответила директор областного колледжа искусств Зинаида Иванова в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Объединение искусств

– Зинаида Николаевна, образование в Псковском областном колледже искусств условно можно разделить на три блока: среднее профессиональное образование, дополнительное образование детей и дополнительное профессиональное образование.

– Псковской областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова – это объединение Псковского областного музыкального училища и Псковского областного колледжа культуры. Мы реализуем весь большой комплекс специальностей и специализаций, характерных и для академического музыкального образования, и для социально-культурной деятельности.

Весь блок музыкального академического образования сохранён в полном объёме: «инструментальные исполнительства», «фортепиано», «народные инструменты», «оркестровые струнные», «духовые и ударные инструменты», «теория музыки», «хоровое дирижирование» и достаточно новая специальность «музыкальное искусство эстрады». В отделении культуры и искусств базовая специальность – «народное художественное творчество» по видам «хореографическое», «театральное», «фото и видео», «этно-художественное». Очень востребована специальность «социально-культурная деятельность» по виду «постановка праздников и театрализованных представлений». На базе этого отделения есть специальности «дизайн в области культуры и искусства», «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

В этом году после почти 10-летнего перерыва восстановлено библиотечное отделение по современному и актуальному федеральному образовательному стандарту «библиотечная информационная деятельность». Также есть возможность получить профессиональное образование по специальностям «социально-культурная деятельность» и «библиотечная информационная деятельность» заочно, что весьма востребовано.

В колледже работает музыкальная школа, которая одновременно и сектор педагогической практики для студентов музыкального отделения. Это предпрофессиональная подготовка по федеральным государственным стандартам, но программы студентов, проходящих практику, уникальные, разработаны нашими преподавателями.

Есть ещё «Камертон» – очно-заочная школа для музыкально одарённых детей из области. Учащиеся детских школ искусств городов и районов Псковской области могут на осенних, зимних и весенних каникулах заниматься с ведущими преподавателями и готовиться к поступлению и в колледж искусств, и в другие музыкальные образовательные учреждения. Хотя большинство выпускников «Камертона» становятся студентами нашего же музыкального отделения.

– Как дети попадают в школу «Камертон»?

– Учащихся муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств мы знаем с первых классов. Система исполнительских конкурсов, олимпиад, художественных выставок позволяет следить за их ростом. Очень серьёзную помощь в этом оказал проект министерства культуры Псковской области «Культурные выходные». Мы выезжаем в определённую школу искусств и проводим мастер-классы и открытые уроки преподавателей колледжа с учащимися. Как правило, итогом становятся совместные концерты, когда дети выступают вместе со студентами колледжа. Педагоги уже знают, где растут таланты, и начинаются переговоры с директором школы и родителями, потому что это связано с приездом в Псков на целую неделю.

По этой же технологии работают детский камерный оркестр и детский оркестр русских народных инструментов при Псковской областной филармонии. Мы с филармонией братья на века, по-другому просто быть не может, так что эти коллективы и наша школа «Камертон» работают по согласованному расписанию. Вообще это современный и очень классный проект, он достоин всяческого уважения и поддержки. Дети из районов играют в настоящем большом оркестре на больших сценах, и они в огромном восторге от такой возможности. Муниципальным властям, всем, от кого зависит финансирование, возможность вывозить детей на конкурсы и фестивали, без чего творческая личность не может расти, нужно дорожить районными школами и помогать им.

– Уровень поступающих от года к году меняется?

– Мы отмечаем рост интереса родителей и детей к среднему профессиональному образованию и понимание, что сегодня это очень перспективно для становления молодого человека, что творческие специальности – это возможность реально зарабатывать на жизнь и быть успешным.

Каждый год увеличивается число абитуриентов и растёт их уровень. Сегодня для поступления на музыкальные специальности нужна детская музыкальная школа или занятия с частным педагогом на уровне, достаточном для конкурсного отбора. Всегда огромный конкурс на хореографическом отделении, выдержать его могут только ребята, окончившие школу искусств или занимавшиеся в стабильных коллективах с хорошей хореографической подготовкой. И так на каждом направлении.

С особой гордостью отмечаю, что специальность «дизайн и декоративно-прикладное искусство» стали активно агитировать преподаватели и руководители детских художественных школ, художественных отделений школ искусств Псковской области, понимающие приоритеты данных специальностей в колледже искусств. Какие это приоритеты? Достаточно серьёзная академическая подготовка – рисунок, композиция, живопись, пленэрная практика и так далее – всё, что положено при серьёзном художественном образовании. Конкурс у нас был серьёзный, практически три человека на место.

Первый курс уже сформирован, но на последней неделе августа, с 27-го по 29-е число, всегда объявляем дополнительный набор на платное обучение. Но больше трёх-четырёх человек на специальность взять не можем: материальная база, классы, репетиционные залы не позволяют безгранично увеличивать количество обучающихся.

Ежегодно растёт и средний балл школьных аттестатов будущих студентов. Это тоже очень важно, потому что в большинстве специальностей готовим не только и не столько артистов, сколько педагогов, выпускники получают квалификацию «преподаватель». Мы готовим в первую очередь преподавателей для детских школ искусств, педагогов дополнительного общего образования. Наших выпускников с удовольствием приглашают работать советниками директоров по воспитательной работе.

Припадая к истокам

– Меняется ли интерес абитуриентов к разным специальностям?

– Нет специальностей, не вызывающих интерес. Вот теория музыки вроде бы что-то такое, что понятно очень узкому кругу высокообразованных людей. Но мы направили эту специальность на музыкально-просветительскую работу, на проектную деятельность в сфере академического музыкального искусства. Ежегодную олимпиаду для учащихся детских школ искусств называем не просто олимпиадой по сольфеджио, а креативным сольфеджио. И в этом году колледж должен был по госстандарту принять на такую совершенно элитарную, очень сложную и высокопрофессиональную специальность трёх студентов, а было подано шесть заявлений.

Лидерами по количеству абитуриентов всегда являются специальности «хореография», «дизайн», «музыкальное искусство эстрады». Мы этому рады, но я убеждена: суть культурной политики в чётком определении и приоритетов, и тех направлений, которые нуждаются в защите, поддержке, продвижении, в особом внимании. Поэтому для нас в равной степени важны и специальности, способные существовать почти самостийно, и этнохудожественное творчество, и академическое музыкальное искусство, и хоровое дирижирование. Самое важное в культуре – не потерять традиции, не оторваться от истоков, не превратиться в сад без корней, без питательной основы народного и классического искусства.

– С чем выходят выпускники на рынок труда?

– Многие студенты старших курсов работают. Парни-музыканты со специализацей «духовые и ударные инструменты» служат в военных оркестрах. Приятно приходить на концерт симфонического оркестра и видеть студентов-струнников, а в ансамбле русской музыки «Псков» – гусляров и балалаечников. Наши хореографы просто нарасхват. Но получается, что одни уже укоренились, другие идут в вузы, и нам особо некого распределять. Псковская область подключилась к федеральной программе «Земский работник культуры», которая нацелена на то, чтобы выпускники оставались здесь. В этом году был первый набор в такую федеральную программу.

Тандем зрелости и молодости

– Расскажите о преподавателях Псковского областного колледжа искусств.

– Многие абитуриенты поступают именно к определённому преподавателю. В обучении искусствам очень важно, в чьём сопровождении будет расти и развиваться талант. Наш коллектив очень стабильный, есть педагоги с единственной записью в трудовой книжке: окончил консерваторию, направлен на работу в Псковское областное музыкальное училище, которому, кстати, в этом году исполняется 65 лет.

Особая наша гордость – трудовые династии. Многие псковичи помнят музыканта и педагога, заслуженного деятеля искусств Псковской области Аркадия Валентиновича Галковского. Сегодня в колледже работает его сын Григорий Галковский. Хорошо известна музыкальная династия Кричевских. В колледже работает второе поколение, сын Вениамина Владимировича Илья, а представитель третьего поколения Лев Кричевский – выпускник нашей школы при колледже, студент Петербургского музыкального училища и солист Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Специальностью «декоративно-прикладное искусство» руководит прекрасный художник Константин Александрович Зинин, член Московского союза художников. Его супруга возглавляет отделение культуры и искусств, дочь тоже преподаватель колледжа.

Выпускница колледжа Ксения Михайловна Удовик закончила магистратуру Петрозаводской консерватории, сейчас она аспирант и молодой преподаватель на кафедре теории музыки. Также возглавляет наш центр, методически обеспечивающий работу детских школ искусств области и повышение квалификации педагогов. Молодой композитор Андрей Владимирович Михайлов, выпускник композиторского факультета Санкт-Петербургской консерватории, уже три года преподаёт композицию на кафедре теории музыки.

Мы стараемся удержать молодых преподавателей. Это не всегда легко: общеизвестны проблемы с уровнем заработной платы, с предоставлением жилья молодым специалистам. Пока по мере необходимости выделяем им благоустроенные комнаты в студенческом общежитии. Нам нужны молодые кадры. Хороший ресурс для решения этих вопросов – договоры о целевом обучении. По таким договорам в колледже учатся студентка Академии Гнесиных и два студента Петрозаводской консерватории, которых мы ждём на работу по окончании учёбы.

Развитие творческого потенциала

– Состоялся первый выпуск Школы креативных индустрий.

– В 2023 году при безусловной поддержке правительства Псковской области, комитета по культуре [сейчас министерство культуры Псковской области. – ПАИ] и лично председателя Ольги Александровны Тимофеевой [с мая 2024 года она заместитель губернатора Псковской области. – ПАИ] мы подали заявку в Министерство культуры России на открытие Школы креативных индустрий и стали одними из победителей. Минкультуры России выделило средства на оснащение высочайшего уровня (другого такого в области пока нет) и поставило задачу работать по очень высокому стандарту, выдержать который реально сложно, так как преподавать в школе должны только профессионалы высокого класса, имеющие опыт успешной проектной деятельности, то есть люди, состоявшиеся в профессии, при этом необыкновенные, яркие, открытые всему новому. Таких специалистов в Пскове единицы. Низкий поклон Александру Михайловичу Бояркову, согласившемуся возглавить эту историю. Он собрал команду классно работающих профессионалов.

В Школе креативных индустрий четыре обязательных направления: «звук», «режиссура и саунд-дизайн», «фотовидеопроизводство», «анимация и дизайн». Также задан стандарт двухуровневого обучения детей 12–17 лет: первый год – ознакомление с работой на всех четырёх направлениях креативных индустрий, второй год – углублённое обучение избранному направлению с выходом на оригинальные проекты.

Недавно состоялся первый выпуск воспитанников школы. Мы очень благодарны губернатору Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову, который пришёл на выпускной, поздравил педагогов, ребят и анонсировал открытие в Школе креативных индустрий со следующего учебного года специального губернаторского курса для лучших выпускников.

Сейчас мы решаем вопрос, как в сентябре осуществить набор на губернаторский курс. Конечно, туда попадут самые яркие, креативные, умеющие системно и увлечённо работать выпускники Школы креативных индустрий. Но ход не будет закрыт и для других ребят, которые проявят достаточный уровень компетенций. Также объявлен набор на первый год обучения. На сайте колледжа искусств, в группах Школы креативных индустрий и областного колледжа искусств в соцсети «ВКонтакте» размещена вся информация, форма заявления. Бюджетный набор – 88 человек.