Митрополит Матфей: Реабилитация ветеранов СВО является насущной задачей

15:43, 05 августа 2025, ПАИ

Реабилитация участников специальной военной операции (СВО) и их возвращение к мирной жизни – насущная задача, для решения которой в Печорах Псковской области открылся уникальный православный реабилитационный центр, сообщил митрополит Псковский и Порховский Матфей на заседании благотворительного фонда «Христианское милосердие», которое прошло в Псково-Печерской обители 5 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Он также отметил, что центр в Печорах, аналогов которому пока нет, играет важную роль в поддержке ветеранов СВО и их семей, и выразил надежду, что подобные центры появятся в Крыму и других регионах.

По словам митрополита Матфея, в прошлом году в Печорах успешно провели двухнедельную программу реабилитации для вдов и матерей, потерявших сыновей, после которой женщины впервые за долгое время начали улыбаться. Они отправились в свои регионы, чтобы делиться опытом, добавил он.

Митрополит также сообщил, что Курская митрополия будет оказывать всяческое содействие работе центра, и выразил надежду на обмен опытом с другими регионами, в частности с Крымом, где в будущем может быть создан аналогичный центр.

Напомним, что заседание состоялось после осмотра реабилитационного центра для участников СВО в Печорах, который должен открыться уже в сентябре этого года.