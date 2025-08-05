Митрополит Матфей: Реабилитация ветеранов СВО является насущной задачей
Реабилитация участников специальной военной операции (СВО) и их возвращение к мирной жизни – насущная задача, для решения которой в Печорах Псковской области открылся уникальный православный реабилитационный центр, сообщил митрополит Псковский и Порховский Матфей на заседании благотворительного фонда «Христианское милосердие», которое прошло в Псково-Печерской обители 5 августа, передаёт корреспондент ПАИ.
Он также отметил, что центр в Печорах, аналогов которому пока нет, играет важную роль в поддержке ветеранов СВО и их семей, и выразил надежду, что подобные центры появятся в Крыму и других регионах.
По словам митрополита Матфея, в прошлом году в Печорах успешно провели двухнедельную программу реабилитации для вдов и матерей, потерявших сыновей, после которой женщины впервые за долгое время начали улыбаться. Они отправились в свои регионы, чтобы делиться опытом, добавил он.
Митрополит также сообщил, что Курская митрополия будет оказывать всяческое содействие работе центра, и выразил надежду на обмен опытом с другими регионами, в частности с Крымом, где в будущем может быть создан аналогичный центр.
Напомним, что заседание состоялось после осмотра реабилитационного центра для участников СВО в Печорах, который должен открыться уже в сентябре этого года.
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл назвал центр в Печорах уникальным проектом поддержки участников СВО