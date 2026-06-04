Новинки в сфере туризма обсудили в программе «Минкульт». Главное

20:00, 04 июня 2026, ПАИ

Основательница туристической компании «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева и режиссер Псковского театра драмы Александр Суховский стали гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 4 июня, в 14:00

Главное из эфира: