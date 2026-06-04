Новинки в сфере туризма обсудили в программе «Минкульт». Главное
Основательница туристической компании «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева и режиссер Псковского театра драмы Александр Суховский стали гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 4 июня, в 14:00
Главное из эфира:
- Первая в Пскове иммерсивная экскурсия «Дело о псковском ревизоре» собрала за сезон около полутысячи человек. Спрос превышал возможности: был лист ожидания. Экскурсия оказалась востребована у самой разной аудитории: от 10 до 75 лет.
- Новая работа – спектакль-променад по роману Вениамина Каверина «Два капитана». Это не экскурсия по каверинскому Пскову, а прогулка вдоль реки Великой (от Покровской башни до слияния рек), где сюжет романа накладывается на движение зрителя, его личные воспоминания и эмоции.
- В отличие от экскурсии, где объект – исторические здания, здесь объектом стал сам сюжет романа. Река превратилась в метафору времени, жизни и судьбы. Движение вдоль берега – в метафору схождений и расхождений двух главных героев. Финал спектакля происходит в устье, где сливаются две реки – символическое соединение двух судеб.
- Главные роли озвучили молодые актеры Псковского театра драмы: Олег Григорьев и Ульяна Гноевая. При этом Олег играет Саню Григорьева и в новом спектакле театра «Два капитана». Эта рифма неслучайна. Александра Лебедева считает, что «имя Каверина в Пскове незаслуженно обходят стороной», и отмечает: «роман потрясающий: роман о любви, роман о городе; каждый раз мне щемит сердце при чтении, любимый роман».
- Портрет современного туриста в Пскове изменился: он заметно помолодел. Стало много людей 35–45 лет, которые раньше ездили за границу, а теперь путешествуют по России. Они приезжают на 3–4 дня, часто с детьми. Продолжительность пребывания в Псковской области доходит и до 5–7 дней – регион давно перестал быть «регионом выходного дня».
- В Пскове остро не хватает квалифицированных экскурсоводов, владеющих иностранными языками. По словам Александры Лебедевой, запрос на экскурсии на иностранных языках есть, хоть и не такой большой, как несколько лет назад.
- Идеальный турист – тот, кто восхищается городом: «Сложно работать с теми, кого заставили приехать».
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