Псковичи принимают участие в первой летней школе арт-кластера «Таврида»

17:49, 05 июня 2026, ПАИ

Псковская делегация принимает участие в первой летней школе «Молодёжь в культуре» в арт-кластере «Таврида» в Крыму. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Масштабный образовательный заезд объединил 400 участников со всей страны. С 1 по 7 июня молодые деятели культуры, искусства и добровольцы погружаются в интенсивную программу, Псковскую область представляют четверо делегатов: Никита Большаков, Дарья Парфенова, Алиса Долженко и Ирина Крутова.

«Насыщенная информацией и форматами смена. Мы прорабатываем дорожную карту волонтёров культуры для налаживания качественной работы движения по всей России. В Псков мы привезём хорошее настроение, чёткий план работы и новый опыт в культурном волонтёрстве, который сможем применить у себя в регионе», – поделилась планами Дарья Парфенова.

Ирина Крутова отметила, что определяющей чертой площадки является особая атмосфера единения, создаваемая сочетанием приморского расположения, солнечной погоды и сообщества единомышленников. Эмоциональный эффект от пребывания, по её оценке, трудно передать словами. «Это нужно прочувствовать. Это невероятно круто, эмоционально и впечатляюще!» – поделилась впечатлениями Ирина Крутова.

Организаторы уточняют, что возможность стать участником событий арт-кластера или пройти обучение есть у всех желающих. Регистрация открыта на сайте «Таврида.арт».