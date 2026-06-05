ЕР и общественники обсудили развитие туризма в нацпарке «Себежский»

18:15, 05 июня 2026, ПАИ

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Александр Козловский в рамках рабочей поездки в Себежский муниципальный округ принял участие в заседании общественного совета национального парка «Себежский» под руководством директора нацпарка Надежды Подоплёкиной. Также в заседании участвовали глава округа Виктор Егоров и победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» по выборам в Законодательное Собрание Псковской области Дарья Козьякова. Об этом Александр Козловский сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

«Национальный парк «Себежский» по праву является природной жемчужиной Псковской области. Его развитие имеет большое значение не только для сохранения уникальных природных комплексов, но и для повышения туристической привлекательности округа и всего региона. Особые перспективы связаны с развитием международного туризма, учитывая приграничное положение Себежского округа и его тесные связи с Республикой Беларусь», – подчеркнул депутат.

Заседание прошло в школе партизанского мастерства – одной из точек российско-белорусского маршрута «Природа памяти – память природы», посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

На встрече стороны обсудили планы развития событийного туризма.

«Привлекать гостей помогают не только живописные места и природные достопримечательности, но и яркие мероприятия. Уже 22 июня коллектив национального парка проведёт мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби», – отметил Александр Козловский.

Кроме того, в ближайшее время состоится слёт молодых лесничих с участием представителей Себежского округа, Донецкой Народной Республики и Белоруссии.

«Это мероприятие имеет важное профориентационное значение. Сотрудники парка отмечают, что интерес молодёжи к профессиям лесного хозяйства растёт. Ребята интересуются профильным образованием и возможностью в дальнейшем связать свою жизнь с работой в национальном парке», – сказал депутат Госдумы.

Ещё одним значимым событием станет международный фестиваль печёной картошки, который объединит участников из России и Белоруссии. Гостей ждёт настоящее гастрономическое путешествие, знакомство с традициями и кулинарными особенностями наших народов. Кроме того, коллектив парка уже готовит масштабную программу мероприятий, посвящённых 30-летию национального парка «Себежский».

Отдельное внимание стороны уделили вопросам развития туристической инфраструктуры. Для дальнейшего роста туристического потенциала необходимо активное взаимодействие с бизнес-сообществом, создание комфортных условий для отдыхающих, развитие объектов общественного питания и досуга на туристических маршрутах, отметил Александр Козловский.

Также одной из ключевых тем заседания стала необходимость совершенствования законодательства, регулирующего использование водных объектов на территории национального парка.

«Сегодня действующие ограничения не позволяют в полной мере развивать организованный водный туризм, создавать безопасные водные маршруты и необходимую инфраструктуру для отдыхающих. Также обсуждалась необходимость проведения мероприятий по сохранению и восстановлению водоёмов, в том числе работ по предотвращению зарастания береговой линии и сохранению водных биологических ресурсов», – рассказал депутат.

Ещё один важный вопрос касается совершенствования нормативной базы, чтобы нацпарк мог использовать все современные возможности для привлечения туристов.

По итогам заседания стороны договорились продолжить совместную работу по подготовке необходимых предложений и проработке обозначенных вопросов с профильными федеральными министерствами и ведомствами.