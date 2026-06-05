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Общество

Псковские полицейские приняли присягу в День создания российской полиции

Торжественная церемония приведения к присяге группы слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области состоялась у памятного знака сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга в годы войны и в мирное время. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мероприятие было приурочено к 308-й годовщине создания российской полиции. Церемония началась с торжественного возложения цветов к подножию мемориала.

Об истории и традициях праздника собравшимся юношам и девушкам рассказал заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов. В своём обращении к виновникам торжества он пожелал им с честью и достоинством нести высокое звание сотрудника органов внутренних дел, беречь честь мундира и добросовестно выполнять стоящие перед ними ответственные задачи.

От лица представителей старшего поколения к молодым стражам порядка обратился председатель Псковской региональной организации ветеранов органов внутренних дел Николай Северинюк. Он подчеркнул, что главной задачей полицейских была и остаётся надёжная защита прав и законных интересов наших сограждан, и выразил уверенность в том, что новое поколение справится с этой миссией.

По итогам успешного окончания учебного курса ряду лучших выпускников были вручены почётные грамоты и благодарности.

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