Псковские полицейские приняли присягу в День создания российской полиции

18:14, 05 июня 2026, ПАИ

Торжественная церемония приведения к присяге группы слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области состоялась у памятного знака сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга в годы войны и в мирное время. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие было приурочено к 308-й годовщине создания российской полиции. Церемония началась с торжественного возложения цветов к подножию мемориала.

Об истории и традициях праздника собравшимся юношам и девушкам рассказал заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов. В своём обращении к виновникам торжества он пожелал им с честью и достоинством нести высокое звание сотрудника органов внутренних дел, беречь честь мундира и добросовестно выполнять стоящие перед ними ответственные задачи.

От лица представителей старшего поколения к молодым стражам порядка обратился председатель Псковской региональной организации ветеранов органов внутренних дел Николай Северинюк. Он подчеркнул, что главной задачей полицейских была и остаётся надёжная защита прав и законных интересов наших сограждан, и выразил уверенность в том, что новое поколение справится с этой миссией.

По итогам успешного окончания учебного курса ряду лучших выпускников были вручены почётные грамоты и благодарности.