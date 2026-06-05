Слушатели программы «Герои земли Псковской» освоили работу с обратной связью и кризисными коммуникациями

17:58, 05 июня 2026, ПАИ

Как прошло сегодняшнее занятие с участниками региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», рассказала руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Занятие было посвящено кризисным коммуникациям и цифровой среде в государственном управлении.

«Мы обсудили, как изменилось взаимодействие органов власти с гражданами в эпоху социальных сетей: почему скорость реакции и обратная связь стали важными инструментами управления наравне с самим принятием решений», – отметила Анастасия Григорьева.

Практическая часть включала просмотр документального фильма о трагедии в торговом центре и его анализ с точки зрения антикризисных коммуникаций. Также на занятии рассмотрели аналогичные случаи последних лет, связанные с различными кризисными ситуациями. Все эти примеры, по словам спикера, показали, как информационный вакуум и ошибки в коммуникации могут усугубить последствия кризиса.

«Для практической работы использовались материалы ЦУР Псковской области, включая обращения граждан, данные платформы обратной связи и реальные кейсы из региональной практики. Такой подход помогает будущим управленцам лучше понять, как функционируют эти системы и для чего они необходимы», – резюмировала Анастасия Григорьева.

Отметим, четвёртый образовательный модуль – заключительный в программе «Герои земли Псковской». Длительность модуля – 11 учебных дней. Слушателям предстоит сдача очного экзамена и защита выпускных аттестационных работ. В первом потоке программы участвует 12 слушателей.

Напомним, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.