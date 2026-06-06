Необычную интерпретацию творчества Пушкина представил союз «Пакава Ла Фамилия» в Михайловском

22:17, 06 июня 2026, ПАИ

Творческий союз «Пакава Ла Фамилия» выступил с мюзиклом «Сказочная жизнь» на Днях пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Коллектив представил необычную интерпретацию биографии и творческого пути А. С. Пушкина.

«Это было уникальное соединение пушкинской поэзии и современного музыкального языка!» – отметили организаторы.

Добавим, Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском приняли гостей и участников не только из разных уголков Псковской области, но и из других регионов страны. 6 июня на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах встречаются театр, музыка и слово. Один из самых зрелищных моментов праздника – традиционное шествие делегаций муниципалитетов Псковской области.

Полную программу праздника смотрите здесь. Карта размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры опубликована тут. Напомним, что мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области и ФГБУК «Росконцерт».

Отметим, сегодня, 6 июня, в России отмечается Пушкинский день, известный также как День русского языка.