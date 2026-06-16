Эссе о родственнике или земляке: как псковским школьникам бесплатно совершить путешествие

14:39, 16 июня 2026, ПАИ

Чтобы принять участие в конкурсе «Псковская область. По страницам истории» и получить шанс отправиться в бесплатную двухдневную поездку по Псковской области, псковским школьникам необходимо написать эссе о регионе. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ рассказали министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев и руководитель АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева.

Тема эссе – история и знаковые места Псковской области. Участникам предлагается написать о событии, достопримечательности или человеке, который повлиял на автора, является для него примером или авторитетом.

Организаторы особо отметили, что приветствуются работы о родственниках или малоизвестных земляках – это показывает искренний интерес и глубину проработки темы. «Если это действительно родственник и ребёнок написал от души, действительно гордится – это ценно. Про Александра Сергеевича Пушкина информацию можно взять из любой статьи, а про своего родственника – тут надо подумать», – подчеркнула Зайцева.

Министр молодёжной политики Дмитрий Яковлев обратился к родителям и классным руководителям с предложением участвовать в программе в качестве сопровождающих. Поскольку участники в возрасте 14–17 лет должны ехать со взрослыми, родители и педагоги могут быть включены в сопровождение групп.

«Активные родители, классные руководители точно так же могут принять участие в качестве участников программы, но в качестве сопровождающих со всеми теми же проектами и программами, которые предусмотрены и для ребят», – добавил он.

Подробную информацию о конкурсе можно найти в группе «Молодёжь Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте», где в закреплённой записи размещена форма для регистрации, а также положение с подробностями о тематике эссе и критериями оценки.

Поездка полностью бесплатна для участников: организаторы обеспечивают проживание, питание, трансфер по маршруту, посещение музеев и образовательную программу. Участникам нужно лишь самостоятельно добраться до точки старта – Пскова или Великих Лук. Маршруты разработаны двухдневные: из Пскова – по Изборску и Печорам, из Великих Лук – до Пушкинских Гор.

Конкурс реализуется при поддержке Росмолодёжи, АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и АНО «Больше, чем путешествие».