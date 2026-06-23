День молодёжи в Пскове начнётся с прогулки молодых мам

12:18, 23 июня 2026, ПАИ

День молодёжи в Пскове начнётся с прогулки молодых мам, рассказала заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Пскова Екатерина Долгина на брифинге в медиацентре ПАИ.

27 июня в 11:00 в Детском парке у центрального входа пройдёт прогулка с колясками «В ритме города». Молодые семьи смогут отправиться на экскурсию по историческому центру, узнать интересные факты о Пскове.

В 12:00 в скейт-парке развернётся фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц». На фестиваль приедут профессионалы по экстремальным видам спорта из Москвы, Петербурга, Владимира.

В 16:00 на центральной площадке Дня молодёжи у Троицкого моста начнётся праздничная программа «Время быть». Этот праздник в том числе для выпускников и всей псковской молодёжи.

В 18:00 на парковке ТЦ «Фьорд Плаза» стартует фестиваль «Точка сцепления». Любителей скорости и техники ждут автослалом, автозвук и выставка автомобилей. «Думаю, будет зрелищно и интересно. Давно ничего подобного в Пскове не было», – заключила Екатерина Долгина.