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Общество

День молодёжи в Пскове начнётся с прогулки молодых мам

День молодёжи в Пскове начнётся с прогулки молодых мам, рассказала заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Пскова Екатерина Долгина на брифинге в медиацентре ПАИ.

Екатерина Долгина. Фото: ПАИ

27 июня в 11:00 в Детском парке у центрального входа пройдёт прогулка с колясками «В ритме города». Молодые семьи смогут отправиться на экскурсию по историческому центру, узнать интересные факты о Пскове.

В 12:00 в скейт-парке развернётся фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц». На фестиваль приедут профессионалы по экстремальным видам спорта из Москвы, Петербурга, Владимира.

В 16:00 на центральной площадке Дня молодёжи у Троицкого моста начнётся праздничная программа «Время быть». Этот праздник в том числе для выпускников и всей псковской молодёжи.

В 18:00 на парковке ТЦ «Фьорд Плаза» стартует фестиваль «Точка сцепления». Любителей скорости и техники ждут автослалом, автозвук и выставка автомобилей. «Думаю, будет зрелищно и интересно. Давно ничего подобного в Пскове не было», – заключила Екатерина Долгина.

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