Псковская гордума установила границы нескольких ТОС

12:12, 26 июня 2026, ПАИ

Очередная сессия Псковской городской Думы состоялась сегодня, она проходила в зале заседаний ПГД. В основной повестке дня было 19 вопросов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

С отчётом о своей деятельности за 2025 год выступил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. Приняты изменения в бюджет Пскова на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Удостоверение и значок депутата Псковской городской Думы от КПРФ вручены Евгению Сотнику, занявшему место досрочно сложившего полномочия депутата ПГД Бориса Прилипкина.

Одобрены изменения в Положении о медали города Пскова «За заслуги перед Псковом». Утверждено Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском округе «Город Псков».

Установлены границы территорий, на которых осуществляются ТОС «Олега Кошевого дом 23», «Бастионная, 23», «Труда 56», «Улица Алтаева – 20», «Льва Толстого, 39», «Ул. Алтаева, д. №14» и «Улица Коммунальная, 70». Внесён ряд изменений в Правила землепользования и застройки муниципалитета.