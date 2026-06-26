Псковская гордума установила границы нескольких ТОС
Очередная сессия Псковской городской Думы состоялась сегодня, она проходила в зале заседаний ПГД. В основной повестке дня было 19 вопросов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.
С отчётом о своей деятельности за 2025 год выступил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. Приняты изменения в бюджет Пскова на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Удостоверение и значок депутата Псковской городской Думы от КПРФ вручены Евгению Сотнику, занявшему место досрочно сложившего полномочия депутата ПГД Бориса Прилипкина.
Одобрены изменения в Положении о медали города Пскова «За заслуги перед Псковом». Утверждено Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском округе «Город Псков».
Установлены границы территорий, на которых осуществляются ТОС «Олега Кошевого дом 23», «Бастионная, 23», «Труда 56», «Улица Алтаева – 20», «Льва Толстого, 39», «Ул. Алтаева, д. №14» и «Улица Коммунальная, 70». Внесён ряд изменений в Правила землепользования и застройки муниципалитета.
«Больше чем наставник»: выпускники программы «Герои земли Псковской» рассказали о своих кураторах
«За всеми цифрами стоит большая работа»: Григорий Стороненков – об итогах работы гордумы
Программа «Герои земли Псковской» стала путёвкой в новую жизнь – участники кадрового проекта