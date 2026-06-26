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Общество

«Довмонтов приз» ждёт своего героя: гостей псковского фестиваля пригласили к участию в розыгрыше

Принять участие в игре-поиске приглашает гостей фестиваля «Довмонт Псковский» Псковский музей-заповедник. На территории древнего кремля 27 июня спрячут три статуэтки великого князя, рассказали в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Изображение из официальной группы фестиваля в соцсети «ВКонтакте»

«Только самые внимательные и удачливые смогут найти их и забрать на память о празднике. Получить свой приз можно будет после концерта, в конце фестиваля», – отметили организаторы и уточнили, что перед поисками стоит больше узнать о том, кем был князь Довмонт и почему он так важен для Пскова. Прочитать материал можно на сайте Псковского музея-заповедника.

Фестиваль пройдёт в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В год юбилея Псковского музея вход на фестиваль будет свободным, вход на территорию Псковского кремля – согласно действующему прайсу. Полную программу можно увидеть по ссылке.

Ранее о главной идее фестиваля рассказал начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

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