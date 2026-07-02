Чудской судак или монстр: история о лучшей рыбалке

16:56, 02 июля 2026, ПАИ

Пожалуй, это была лучшая рыбалка по судаку: и клевало здорово, и спиннинг гнуло запредельно, и фрикцион трещал без умолку, а рыбины таскали меня вместе с лодкой. Но обо всём по порядку…

Трофей – монстр

19–20 июня. Раскопельский залив. Чудское озеро. Из города выехали в 15 часов, в планах было порыбачить на вечерней зорьке, два-три часа поспать и основной упор сделать на предрассветное и утреннее время. Ездили вшестером – я, Стас, Дмитрий, Владимир Михалыч и Александр Анатольевич с внуком Лёвой, приехавшим погостить к деду из Москвы. Плюс на берегу залива нас ожидали Андрей и Лена – наши давние друзья и отличные рыболовы из Гатчины. И только мы приехали на поляну, как реноме суперрыболовов гатчинцами сразу же было подтверждено.

«Михалыч, час назад я обновил свой личный рекорд по судаку, – поздоровавшись, улыбаясь и немного смущаясь, заявил Андрей. – 7 килограммов 200 граммов! Ну и дал он мне прикурить. Не менее 15 минут я не мог с ним ничего поделать. А в лодке он мне ещё и в двух местах руку поранил».

«Поздравляю!» – протянул я свою руку навстречу Андрею. Но товарищ руку не подал, а приподнял её до уровня плеча, и я увидел неглубокие, но ещё кровоточащие раны. «А ты чего не обработал, не перевязал?» – удивился я. «Да, сейчас скотчем или изолентой замотаю», – ответил рыболов. «Какой скотч! Какая изолента! – с этими словами я достал автомобильную аптечку и вынул из неё всё необходимое. – Вот йод, вот лейкопластырь и напальчники».

«Уже в лодке я его взял правой рукой под жабры, а он в этот момент и вывернулся, – Андрей по очереди надевал напальчники на два повреждённых пальца (от йода отказался) и продолжал. – Монстр. Я не смог его удержать. Хорошо, что это в лодке произошло, ведь я его хотел за бортом на кукан посадить. А там мог и уйти. Ох и острые жабры у него оказались!»

Медицинские процедуры закончились: «Хочешь, покажу?» Вопрос, естественно, был излишним. Андрей подошёл к своей лодке и приподнял рыбину за кукан, привязанный к борту. Обалдеть! Таких судаков я ещё не видел. «Я очень долго с ним бодался, – продолжил умелый рыболов. – Думал, или шнур порвёт, или спиннинг сломает. Но обошлось».

А вот от фотосессии Андрей из скромности уклонился, но представитель молодого поколения Лёва попозировал с трофеем с удовольствием.

Кстати, скажу, забегая вперёд, на следующее утро московский начинающий рыболов уже самостоятельно выудил своего первого в жизни килограммового судака. Так что примите наши поздравления и Лёва, и Андрей! Молодцы!

Злая поклёвка и дружелюбный лебедь

В моих личных планах на вечер – только джиг. Клёв раскачивался с трудом. Почти сразу, на третьем или четвёртом забросе, хищник обозначил себя злой поклёвкой. Ага, похоже, судак на месте. И всё. Потом он куда-то будто спрятался – около часа никто моими приманками даже не интересовался. Но я помню совет Андрея: чтобы поймать крупного судака, иногда надо в одном и том же месте сделать с полсотни забросов. А мне не трудно: пятьдесят раз уже точно махнул спиннингом, могу и ещё столько же, у меня психика устойчивая.

Но столько не потребовалось. Вскоре одна за другой последовали две чёткие поклёвки, похожие на судачьи, но рыбины не засеклись. А ещё через два заброса – крепкий удар, подсечка, и он на крючке. Я точно был уверен, что это судак. Только этот хищник при выуживании давит вниз, не дёргаясь и не водя из стороны в сторону. Так и оказалось. Через минуту-другую примерно двухкилограммовый судак оказался у меня в лодке. Не крупный, но вполне хороший экземпляр. Начало положено, а дальше посмотрим. Во время выуживания этого судака к моей лодке почти вплотную подплыл лебедь. Я его и не сразу заметил, но, управившись с судаком, покормил и своего друга Кешу. А дальше…

Чуть не утащило вместе с лодкой

А дальше… На следующем же забросе клюнуло так клюнуло! Притом всего метрах в пятнадцати от лодки, не дальше. Поклёвка не была какой-то необыкновенной, удар как удар, спиннинг в дугу, – засеклась крупная рыбина, скорее всего, судак. Но вот её поведение было совсем не характерным для клыкастого хищника. Только я начал крутить катушку, пытаясь начать подтягивание, как сразу же зажужжал фрикцион, и шнур рывками по два-три метра начал легко сходить в воду. Тормоз мною заранее был отрегулирован на крупную рыбу, и я не торопился его затягивать ещё туже. Но рывки были частые и мощные, шнур продолжал с визгом и почти безостановочно уходить с катушки. Если до этого я спиннинг держал на весу, то уже секунд через десять упёрся им в живот и перехватился правой рукой повыше, чтобы приложить дополнительные усилия для удержания и управления рыбиной.

А это оказалось очень непросто. Только я, почувствовав слабину, пытался крутить катушку, делал всего пол-оборота, а то и меньше, как тут же мой соперник стаскивал в свою сторону метр шнура, а то и два. В таких случаях советуют не форсировать события и дать рыбине погулять, то есть подождать, когда она устанет, а потом уже и подтаскивать. Я так и поступал много раз. Но сейчас это не работало. Только движение рыбины останавливалось, чуть появлялась слабина шнура, я начинал её выбирать и тут же получал ответ в два-три метра стянутого шнура. Ежели так и дальше пойдёт, то мне и шнура не хватит. Как хорошо, что я на рыбалке 16 июня, поймав «бороду» и вырезав метров двадцать насмерть запутавшегося шнура, добавил метров сорок нового.

Я чуть-чуть затянул фрикцион. Но это не помогло. События продолжали развиваться не в мою пользу. Такой сильной рыбины у меня на крючке ещё никогда не было: спиннинг держал двумя руками с упором в живот, лодку поворачивало то в одну сторону, то в другую, и если бы не якорь, то утащило бы меня вместе с лодкой не на один десяток метров.

Подтянул ещё на чуть-чуть фрикцион. Но стягивание шнура продолжилось, хотя уже не на метры, а на десятки сантиметров. Прошло минут десять борьбы, и наконец-то мне пару раз удалось сначала на полметра, потом на метр подтянуть рыбину к себе. Похоже, соперник начал уставать. Я крутил катушку с большим усилием, боялся, как бы ручку не сломать. Очередной визг фрикциона, с катушки сошли очередные двадцать-тридцать сантиметров шнура и… спиннинг выпрямился, шнур обвис. Бли-и-ин! Сход? Обрыв? С потухшими глазами я вымотал шнур: приманка на месте, джиг-головка на месте, крючок не разогнут… Сход. Как же досадно!

Такого сильного соперника у меня ещё никогда не было. Хоть бы одним глазком на него посмотреть. Такие монстры, может, всего один раз в жизни и попадаются. Но увы и ах. Да я сегодня не засну, это точно. Минут пять я сидел в лодке не двигаясь, прокручивая в голове – а что я сделал не так? Ответ был один – всё так, но, наверное, крючок зацепился недостаточно глубоко. Не повезло. Удача отвернулась от меня. Двадцать три года рыбачу, но с такой большой и сильной рыбиной поборолся в первый раз. И что, теперь ещё столько же ждать?

Так не бывает

Следующие полчаса я кидал спиннинг без особого энтузиазма и надежды. И без единой поклёвки. Да это и понятно: после того, как мы тут десять минут воду мутили, вряд ли кто клевать в ближайший час будет. Но, как ни странно, клюнуло. Поклёвка меня пробудила и вывела из непонятного состояния. И очень хороший судак попался. До недавнего соперника ему далеко, но минуты три мне с ним пришлось повозиться. Красавец! Килограмма три в нём точно будет.

Брызги, борьбу, возню заметил неподалёку проплывавший рыболов, он притормозил и тоже начал джиговать метрах в сорока от меня. И опять почти полчаса – ни поклёвки. Посмотрел на время – 20:50, пора, наверное, и на берег собираться, рыбачить договаривались до девяти часов вечера.

И тут одна поклёвка последовала, вторая, но никого я подсечь не смог. Ладно, ещё два-три раза заброшу, и если ничего, то на этом и закончу. Третий заброс и… Я глазам и рукам своим не верю. Опять зацепился монстр! Всё начало происходить точно так же, как и полчаса назад: клюнуло в том же месте, спиннинг в критическую дугу и только с упором в живот, фрикцион визжит. Вот только шнур эта рыбина стягивала не так быстро, но это и понятно – с предыдущего раза я фрикцион не ослабил, а надо было, но с расстройства забыл это сделать. Складывалось впечатление, что клюнула та же рыбина – ну, всё один в один повторялось. Минут десять управлять клюнувшей громадиной было почти невозможно – она тащила куда хотела и как хотела.

Я только и знал, что вслух приговаривал: «Обалдеть! Не может быть! Так не бывает». Видя, что я так долго вожусь и ничего не могу поделать, сосед-рыболов предложил: «Может, вам помочь?» Нет, от помощи я отказался. Да и как он мне мог помочь? Если только подсачеком? Но до этого ещё неизвестно когда дело дойдёт. А вот, расположив свою лодку рядом с моей, такой помощник и спугнуть может рыбину, придав ей ненужное ускорение или заставив резко изменить направление её движения. Да и под его лодку она может зайти, и тогда шнур запросто и запутается, и зацепится за что-нибудь, и до обрыва будет недалеко. Нет, нет. Я сам.

Вау! Вот это кабан

Дважды я подтягивал своего невидимого соперника почти к самой лодке, и оба раза он, собравшись с силами, мощными рывками вновь стаскивал шнур и отдалялся от меня, но второй раз уже всего метров на десять. Нагрузка на мой спиннинг была запредельная, и я даже сомневался – выдержат ли мои снасти такой напряг, да ещё второй раз за полчаса: шнур (0,14 мм) натянут до звона, фрикцион скрипит – вот-вот задымится, рукоятку катушки не скрутить – как бы не сломать. И в третий раз я подтянул рыбину к лодке, очень медленно это происходило, катушку подкручивал буквально по пол-оборота. На удивление, в дно она не упиралась и на этот раз всплыла метрах в трёх от лодки. Вау! Вот это кабан!

Большой судак, обессилевший от продолжительной борьбы, лёг на бок и едва шевелил хвостом и плавниками. Солнце почти касалось горизонта и мягкими вечерними лучами красиво освещало чёрную спину и золотисто-оливковый бок клыкастого красавца. В подсачек завёл его без особого труда – сил сопротивляться у судака уже не было. И когда я судачищу провалил в подсак и подтащил к борту, то, не стесняясь, издал громкий и торжественный вопль. Ура-а! Спиннинг отложил в сторону. Хотел двумя руками взяться за дужки подсачека, но кисть правой руки не смогла ни разжать, ни сжать – настолько она затекла от напряжения. Но это прошло быстро, и через минуту я втащил свою добычу в лодку.

Редкая удача

Да-а! Красава! И какой же ты сильный оказался. Но, честно говоря, исходя из мощнейшего сопротивления, размер я ожидал увидеть другой, гораздо больший. И этот совсем не плох, в нём точно больше пяти килограммов будет, но сопротивление он оказывал почти как десятикилограммовая рыбина. И тут я понял, в чём дело! Крючок-то не во рту, оказывается, был, а крепко зацепился за… анальный плавник. Вот откуда такая мощь – ему такой зацеп двигаться мешал меньше всего. Удивительная случайность. Повезло мне, не повезло судаку. И тут же у меня в голове мелькнуло предположение: неужели? Ведь и первая громадина вела себя точно так же…

Помощь моего случайного соседа-рыболова всё же пригодилась. Всё это время он, отложив свой спиннинг в сторону, наблюдал за нашей борьбой и первый поздравил меня с редкой удачей. Я, в свою очередь, поблагодарив, попросил его зафиксировать на фото сей счастливый для меня момент. Пскович Кирилл (познакомились) справился с этой задачей великолепно. Спасибо большое!

Продолжать рыбалку уже не было ни сил, ни эмоций, ни времени – товарищи меня явно заждались. На берегу контрольное взвешивание показало: 1 кг 700 г, 3 кг 100 г и личный рекорд – 5 кг 100 г! Это была лучшая моя судачья рыбалка за все времена. Несмотря на столь эмоциональный вечер, заснул я быстро и спал крепко.

И вновь с уловом

Помня успехи Владимира Михалыча во время открытия судачьего сезона, в три часа утра мы все уже были на ногах. По кружечке кофе – и вперёд. Но опять не угадали. На этот раз такого хорошего утреннего клёва, как 16 июня, не было. А правильнее сказать – и никакого не было. Так бывает. В этот день клыкастый всё же отозвался на наши приманки, но позже, ближе к полудню, реденько и только на троллинг. Мой улов прибавился ещё на два килограммовых судачка. В 13:00 рыбалку закончили. И второй выезд за чудским судаком оказался результативным для всех в нашей компании.

P. S.: Ещё дважды мы побывали в Раскопельском заливе. Жор судака затихает, но без улова мы не оставались. Вновь удивил мой друг Кеша – до чего же интересны встречи с этим лебедем. Об этом и не только расскажу в следующем выпуске рыболовной странички.