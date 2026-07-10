13 новых НКО зарегистрировали в Псковской области с начала года

13:08, 10 июля 2026, ПАИ

13 вновь созданных некоммерческих организаций зарегистрировали в Псковской области с начала 2026 года, рассказал начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Псковской области Станислав Рафальский на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 10 июля.

Из этого количества десять организаций являются автономными некоммерческими организациями. Их целью, по словам Станислава Рафальского, является предоставление услуг в различных сферах – культуре, науке, образовании, спорте и так далее.

Общее количество НКО в области, по данным ведомства, остаётся стабильным. Всего в течение года в регионе создаётся порядка 30–40 некоммерческих организаций и примерно столько же ликвидируется – в добровольном порядке или в судебном.

Отметим, в реестре некоммерческих организаций, зарегистрированных в качестве юридических лиц на территории Псковской области, находится 1 129 организаций.