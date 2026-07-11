Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Солисты Мариинского театра выступят в «Михайловском»

Концерт памяти выдающегося танцовщика, солиста, а позже балетмейстера Кировского (Мариинского) театра в Санкт-Петербурге Геннадия Селюцкого пройдёт в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» 1 августа. Об этом ПАИ сообщили в информационной службе музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Геннадий Селюцкий с любимой ученицей Юлией Махалиной на фотографии с выставки, подготовленной к фестивалю. Фото ранее было представлено музеем-заповедником «Михайловское»

Перед зрителями выступят корифеи и ведущие солисты Мариинского театра: Валерия Кузнецова, Мария Буланова, Анастасия Лукина, Олеся Новикова, Юлия Махалина и другие. В программу вошли фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Жизель», «Дон Кихот», «Евгений Онегин», «Бахчисарайский фонтан», «Шахеразада», «Анюта», «Корсар», «Легенда о любви» и «Раймонда». Кроме того, артисты исполнят хореографические миниатюры на музыку Петра Чайковского, Томазо Альбиони, Камиля Сен-Санса и Василия Медведева. Программа опубликована на сайте музея.

В музее подчеркнули, что в предыдущие сезоны билеты на выступления пользовались повышенным спросом. В связи с этим иногородним посетителям настоятельно рекомендовано осуществлять предварительное бронирование мест в зале через сайт музея-заповедника в разделе «Календарь событий». «Многие туристы специально приезжают в «Михайловское» к началу августа, чтобы увидеть на одной сцене известных мастеров отечественной хореографии», — отметили в учреждении культуры.

Балетные вечера в Пушкинском заповеднике — традиция, которая зародилась задолго до нынешнего фестиваля. На протяжении нескольких лет именитые артисты приезжали в «Михайловское», чтобы провести вечера памяти Геннадия Селюцкого — танцовщика и педагога-хореографа, лауреата международного конкурса в Вене. Эти концерты неизменно проходили с аншлагом и собирали зрителей не только из Псковской области, но и из других регионов.

В 2024 году прошёл масштабный фестиваль «Под звездой Геннадия Селюцкого». Первый фестиваль прошёл с 1 по 12 августа и включал гала-концерт звёзд Мариинского, Михайловского и других театров, а также хореографический вечер «Дети для детей» с участием 47 юных артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Донецка и других городов. В рамках фестиваля работала выставка «Ученик. Артист. Учитель» и проходили мастер-классы от ведущих танцовщиков. В 2025 году вечер памяти прошёл с участием солистов Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






11 июля 2026

Великолучанка Светлана Размыслович стала лауреатом премии имени Лермонтова
11 июля 2026

Выставка музея повести «Капитанская дочка» открылась в усадьбе «Тригорское»
11 июля 2026

В музее-заповеднике «Михайловское» продолжается набор участников на конкурс «Мы и Пушкин»
10 июля 2026

В Пскове пройдёт кастинг актёров массовых сцен для фестиваля «Псковские каникулы»
10 июля 2026

Библиотека имени Курбатова стала площадкой форума «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов»
10 июля 2026

Денис и Маргарита Зверевы представили Псковскую область на форуме межнациональных семей в Твери
09 июля 2026

Новый сезон «Летних вечеров в русской усадьбе» проведут в «Михайловском»
09 июля 2026

О Международном кинофестивале «Западные ворота» поговорили в программе «Минкульт». Главное

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...