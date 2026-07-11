Солисты Мариинского театра выступят в «Михайловском»

22:44, 11 июля 2026, ПАИ

Концерт памяти выдающегося танцовщика, солиста, а позже балетмейстера Кировского (Мариинского) театра в Санкт-Петербурге Геннадия Селюцкого пройдёт в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» 1 августа. Об этом ПАИ сообщили в информационной службе музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Перед зрителями выступят корифеи и ведущие солисты Мариинского театра: Валерия Кузнецова, Мария Буланова, Анастасия Лукина, Олеся Новикова, Юлия Махалина и другие. В программу вошли фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Жизель», «Дон Кихот», «Евгений Онегин», «Бахчисарайский фонтан», «Шахеразада», «Анюта», «Корсар», «Легенда о любви» и «Раймонда». Кроме того, артисты исполнят хореографические миниатюры на музыку Петра Чайковского, Томазо Альбиони, Камиля Сен-Санса и Василия Медведева. Программа опубликована на сайте музея.

В музее подчеркнули, что в предыдущие сезоны билеты на выступления пользовались повышенным спросом. В связи с этим иногородним посетителям настоятельно рекомендовано осуществлять предварительное бронирование мест в зале через сайт музея-заповедника в разделе «Календарь событий». «Многие туристы специально приезжают в «Михайловское» к началу августа, чтобы увидеть на одной сцене известных мастеров отечественной хореографии», — отметили в учреждении культуры.

Балетные вечера в Пушкинском заповеднике — традиция, которая зародилась задолго до нынешнего фестиваля. На протяжении нескольких лет именитые артисты приезжали в «Михайловское», чтобы провести вечера памяти Геннадия Селюцкого — танцовщика и педагога-хореографа, лауреата международного конкурса в Вене. Эти концерты неизменно проходили с аншлагом и собирали зрителей не только из Псковской области, но и из других регионов.

В 2024 году прошёл масштабный фестиваль «Под звездой Геннадия Селюцкого». Первый фестиваль прошёл с 1 по 12 августа и включал гала-концерт звёзд Мариинского, Михайловского и других театров, а также хореографический вечер «Дети для детей» с участием 47 юных артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Донецка и других городов. В рамках фестиваля работала выставка «Ученик. Артист. Учитель» и проходили мастер-классы от ведущих танцовщиков. В 2025 году вечер памяти прошёл с участием солистов Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.