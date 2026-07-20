В Псковской области ситуация с обеспечением топливом остаётся на контроле властей

19:38, 20 июля 2026, ПАИ

Ситуацию с обеспечением топливом в Псковской области обсудили на рабочем совещании в правительстве региона под руководством губернатора Михаила Ведерникова. В рабочей встрече приняли участие заместитель губернатора Игорь Шатурный и министр тарифов и энергетики в регионе Елена Пилипенко.

По словам Михаила Ведерникова, заправка автомобилей бензином марки АИ‑92 и дизельным топливом в муниципалитетах проходит в штатном режиме – очередей на АЗС нет.

«Бензина марки АИ-95 всё ещё недостаточно – несмотря на увеличение объёмов, о которых мы договорились с поставщиками. Для выравнивания баланса будем перераспределять его в муниципалитеты – на заправках «Сургутнефтегаз». Продолжается работа по пресечению деятельности «перекупов» топлива. С представителями топливных компаний находимся в постоянном диалоге для скорейшей нормализации ситуации и увеличения поставок», – сообщил Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Михаил Ведерников подчеркнул важность оперативного реагирования на любые сбои. «Проблема доступности ГСМ критична для работы людей и их бытовых нужд. Контроль за порядком распределения топлива по районам продолжим – на любые сбои важно реагировать максимально оперативно», – отметил он.

Ситуация с обеспечением топливом остаётся на контроле региональных властей. На особом внимании – южные регионы.

Ранее сообщалось, что в целом ситуация с бензином в регионе выравнивается. Благодаря ранее достигнутым договорённостям с топливными компаниями объём продаж бензина в регионе вырос в два раза.