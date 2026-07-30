На рыбалку с дедушкой: московские каникулы на псковских реках и озёрах

13:04, 30 июля 2026, ПАИ

Рыбалка – дело семейное. Уже добившийся успехов Александр Анатольевич Федулов из посёлка Черёха Псковского района и начинающий рыболов Лёва, его 11-летний внук из Москвы, вместе и на ура рыбачат в этом году на псковских реках и озёрах. Особенно хорошо у них это получается на реке Великой – в их уловах и судаки, и щуки. Теперь они задумались и о поимке сома…

У них клюёт

Любая рыбалка интересна не только своими уловами, но и непредсказуемостью. Я как-то уже жаловался своим читателям на одну не самую удачную рыбалку на Чудском озере, ссылаясь на плохую погоду, переменчивый ветер и несколько других факторов. Но каково было моё удивление, когда поздно вечером этого же дня я получил смачное, живописное фото от Александра Анатольевича Федулова – моего хорошего знакомого из посёлка Черёха Псковского района. На снимке огромная щука в руках его внука Лёвы.

Я тут же откликнулся, поздравил, задал кучу вопросов: «Ну ни фига себе! Ай, молодцы! А Лёва-то какой довольный. Неужели это он и поймал? И сколько же она весит?» «Нет, это я, но Лёвчик очень хорошо помог подсаком. 5 кг 800 граммов! И это только часть сегодняшнего улова, ещё были судак и несколько щучек», – продолжил удивлять Александр Анатольевич.

Вот так раз. Оказывается, это только нам что-то мешает, а черёхинским рыболовам капризы погоды не помеха – великолепный клёв и совсем рядом с городом. Ещё через пару дней несколько не менее красивых фотографий вновь получаю от Александра Анатольевича – на берегу реки на зелёной травке великолепный улов и очень довольный рыболов Лёва. «Красавцы! И дед, и внук!» – ещё раз я выразил им своё уважение. А для себя решил, что пора написать рассказ об этой сладкой парочке. Спросил у Анатольевича разрешение. «Не возражаем, – ответил глава семейства. – Наоборот, нам это за честь! Лёва прошлый ваш репортаж родителям и брату с сестрой сразу же отослал в Москву».

А это что вообще за рыба?

Со взрослыми рыболовами, знакомыми и незнакомыми, я встречаюсь на каждой своей рыбалке, часто и серьёзный разговор получается, с содержанием которого иногда знакомлю и наших читателей. Но вот у одиннадцатилетнего рыболова я интервью ещё никогда не брал. Но, думаю, оно получилось и интересно будет не только любителям рыбной ловли…

– Привет, Лёва! – я уже встречался с московским школьником, познакомился с ним на берегу Раскопельского залива во время открытия судачьего сезона, а потому разговаривалось нам легко и без напряжения. – Как каникулы у дедушки проходят?

– Хорошо. Каждый день я утром хожу гулять, до обеда гуляю, а потом с дедушкой едем на рыбалку и рыбачим почти до десяти. Щук ловили, когда были судаки – судаков.

– А что, судаки куда-то подевались?

– Да, сейчас что-то на Великой судаки куда-то делись, остались щуки и окуни.

– Ну, а судаков много наловили? Сам лично ловил?

- Да, ловил. Были и судаки.

– Крупных?

– Да. На два килограммчика.

– О, это уже солидный размер. И много поймал?

– Не знаю. Судаков штуки три, наверное, а щук больше, я не считал.

– А я знаю, что вы очень крупную щуку поймали…

– Да-а! На четыре килограмма где-то.

– Дедушка сказал, на пять с чем-то. А как дело-то происходило?

– Плывём мы на лодке. Дедушка одним спиннингом играет, а не видит, что на другой спиннинг клюёт. А у нас такой толстый был спиннинг, более твёрдый, чтобы судака подсекать можно было. Даже его на сома можно было. Но, ладно, на сома уж это слишком, на судака. Так вот, там твёрдый спиннинг согнулся, как мягкий. Вы знаете, как мягкий спиннинг сгибается?

– Ну да, конечно.

- Я дедушке говорю: «Деда, клюёт!». А он такой: «Давай быстро удочки сворачивай». Я быстро, за секунд 10–15, свернул. И спрашиваю: «Дедушка, ну что, большая рыбина или как всегда на килограмм?» А он: «Да какой килограмм, там все семь!» Я такой: «Офигеть! Поедим сегодня и уху, и жареную рыбу». Получается, он подтягивает щуку поближе, а она под лодку – бам! А у меня уже в руках подсачек, и я хотел её взять. А она резко, пиу, как стрела. А дедушка: «Да вытаскивай ты её быстрее». «А как? – говорю. – Она под лодку убежала». И тут я её увидел и сразу подсаком засекаю. Если бы я не подсаком, то она бы сорвалась.

– А почему ты так думаешь?

– Потому что только она в подсаке оказалась, крючок отцепился от неё.

– Да, действительно, вовремя ты помог дедушке. Молодец! Про большую щуку ты рассказал, а, может, ещё какая рыбалка запомнилась?

– Один раз мы пошли, и у нас был самый большой улов. Дедушка скидывал вам фотки с этой рыбалки. Тогда я самых крупных рыб и поймал: и на два килограмма, и чуть поменьше. Были и судаки, и щуки.

– Это там, где ты на фотографии рядом с ними на травке лежишь?

– Да. В этот день, получается, мы обнаружили судаков и я первый тогда поймал судака. Я дедушке: «Деда, да у меня что-то клюёт!» «Так доставай!» Я, бам, дёрнул, а он как потянул! И небольшой вроде бы был, но почему-то силёнок у него много было. Получается, я тяну, тяну её, увидел и говорю: «Деда, а это что вообще за рыба?» «Судак!» А я: «Откуда в Великой судаки завелись?»

– А ты что, не ожидал в реке судаков?

– Я думал, что они только в озере или ещё где. Вот, я его вытащил, а дедушка говорит: «Ну, всё, Лёв, судаки пошли». Потом мы ещё четыре судака поймали. И ещё пять щук. И мы ушли домой довольные, с большим уловом.

– Это у тебя самый уловистый день был?

– Да. Второй, получается, был день, это когда судаков три штуки поймали и щук четыре либо пять, я не считал. Третий раз – это когда три судака поймали и одну щучку. Но не особо были рады, потому как меньше, чем раньше. А чуть позже вытащили эту крупную щуку и ещё две. Потом ещё ездили рыбачить, но судаков уже не было. Короче, судаки пропали за четыре дня.

– А вы и днём ранее на рыбалку ездили?

– Нет. Дедушке некогда было, он рыбу коптил холодного копчения, а это долго. Он три дня коптил.

– А за столом ты с рыбой также ловко управляешься, как в лодке? Нравится рыбу кушать? Какое блюдо из рыбы тебе больше нравится?

– Я рыбу просто ем. У нас главный поедатель рыбы – это дедушка.

– Надо помогать дедушке не только ловить рыбу, но и есть её. Рыба полезная.

– Дедушка её поедает и раздаёт соседям, друзьям.

– А уху готовить ты ещё не научился?

– Нет, дедушка не подпускает, не разрешает.

Лебеди в природе и хорошие оценки в дневнике

– А ещё что тебе понравилось на рыбалках?

– А ещё белые цапли мне понравились и лебеди.

– Белые цапли занесены в Красную книгу. Лёва, а ты знаешь, что такое Красная книга?

– Знаю. Там животные и птицы, которые на грани выживания, и их надо беречь.

– Ты смотри, – удивился я. – Молодец, знаешь. А ты в какой класс уже перешёл и как учишься?

– В шестой. Нормально учусь, на четвёрки, пятёрки бывают.

– Лёва хорошо учится, – с гордостью добавил дедушка. – Он даже один класс перескочил, из первого сразу в третий перешёл.

– А домой когда собираешься?

– В Москву? В конце лета. Я на всё лето к дедушке приехал.

– Это хорошо. Кто-то очень правильное решение принял.

Мечта о сомах

– В каникулах не разочаровался?

– Нет. Я хочу с дедушкой на сомов пойти, а он всё боится и боится.

– О, какой дедушка у тебя нерешительный.

– Сомов ещё найти нужно, где они на реке, а потом идти их ловить, – не выдержал, слышу, как вмешался в наш телефонный разговор Александр Анатольевич. – Да и не сомы там, а сомики до двух килограмм. И ночью надо их ловить, на уклейку или на куриную печень хочу попробовать. Там и большие сомы есть, но это как повезёт.

– Смотрю, вы уже серьёзные рыболовы. Молодцы.

– Я лишь один раз их ловил, – продолжил дедушка Саша. – Лёвка всё просится в ночь пойти.

– У нас в Пскове много рыбаков-мальчишек, и твоего возраста, и постарше, и они часто рыбачат. Что бы ты им хотел передать, посоветовать?

– Чтобы ловили не меньше, чем я. Чтобы ловились большие щуки, судаки и даже окуни на два килограмма.

– И тебе удачи в рыбалках, а ещё успехов в учёбе. Здоровья и тебе, и дедушке, и бабушке, и папе, маме – всем кто тебя любит, всем, с кем ты живёшь, и всем, кто вокруг тебя.

– Спасибо. И вам всего того же – с облегчением выдохнул Лёва, видать, устал интервью давать, да ещё по телефону.

Непростое это дело в одиннадцать лет.

Дедушкин талисман

Я продолжил разговор с Александром Анатольевичем:

– Лёве нравится рыбалка? Получается у него?

– Получается. Из девяти рыбин его две щуки вчера были. До этого тоже по одной-две ловил, ну и всегда подсаком вытаскивал. Главное – он как талисман, с ним рыба ловится. А ездил на рыбалку с другим внуком, Арсением, ему 17 лет будет в июле, результаты в разы хуже...

– Вы каждый день рыбачите, вернее каждый вечер?

– Да. А сегодня решили пораньше приехать (в 17:00), вчера только к восьми часам выбрались. Мы так обычно к этому времени всегда и приезжали. И клевало всегда с восьми и до десяти часов вечера. И дорожим вдоль черёхинского полуострова. Вот там мы с ним недавно шесть судаков поймали и щуку весом на пять килограмм. Глубина до трёх метров, не глубоко, а рыбка там всякая держится.

– Наверное, в этом месте рыбаков много бывает?

– Вы не поверите: вечером – никого. И уже который раз мы там одни весь вечер рыбачим. Лишь один раз видел, дня четыре назад, двое знакомых из Черёхи там же рыбачили, один джиговал, а другой на «мясо» (нарезка из филе свежей рыбы, чаще плотвы – вид наживки для донной удочки) ловил.

– Поймали чего?

– На джиг – щучку-полторашку, а на донку – два судака выловил. И только я тогда с ними переговорил, отплыл совсем недалеко, как у меня бабах – и судак почти на два килограмма попался. Потом развернулся и в этом же месте щучку под трёшку взял.

– А московскому рыболову такие каникулы нравятся?

– Да, Лёвке не нравится, когда его не берут на рыбалку. Редко, но такое бывает. А желание у него есть всегда. Каждый день слышу: «Дедушка, а когда поедем?»

– Лёва уже бывал на рыбалках в прошлые годы?

– Бывал. У него свой спиннинг, я ему подарил. Первую рыбу, щучку, он поймал ещё в позапрошлом году. Рад был и очень гордился, что сам поймал.

– А в лодке помогает, подсаком или ещё как?

– Здорово помогает. Подсовывает подсачек под рыбину с азартом, чуть ли из лодки не выпрыгивает. Я его сдерживаю – тише, осторожней. И хотя он и плавать умеет, и у нас обоих одеты спасательные жилеты, но вылавливать внука из реки в мои планы не входит. У меня 6 внуков, и всех я здесь, на Черёхе, плавать научил.

Особенно здорово Лёва мне помог, когда недавно попалась «пятёра». Молодец! Только он подсунул подсак под щуку, как тройник из её пасти и отвалился. Шустро, вовремя сработал! Если бы он секунд на пять промедлил, то ушёл бы наш трофей. И недавно «трёшку» он ловко подсачил, та тоже едва на одном крючочке держалась. На спиннинг в этом году рыбалка великолепная. Спиннингом Лёва только здесь ловит. А в Москве у него лишь поплавочная удочка, на пруду возле дачи что-то там ловят. А завтра мы с ним опять на Великую поедем.

– Ни хвоста ни чешуи! – пожелал я обоим черёхинским рыболовам.

Знатный рыболов из Черёхи

С Александром Анатольевичем я познакомился три года назад в мае на реке Великой. И у нас, и у него с товарищем тогда выдалась запоминающаяся щучья рыбалка – шестикилограммовых щук тогда поймал каждый из нас. А ещё через день черёхинские рыболовы удивили так удивили: там же выудили сома весом 10 кг 200 гр. И в этом году щучий сезон у Анатолича проходит на ура.

В мае в реке Черёхе он и на 8 кг зубастую разбойницу поймал, и на 6 кг, и на 5 кг, и трёшек несколько. «А 30 мая я и вовсе почти поймал щуку килограммов на двенадцать – вспоминает Александр Анатольевич, – уже подтащил это зубастое бревно к берегу, но щука запуталась в береговой траве. Были бы высокие сапоги, я бы добрался до неё, или багор хотя бы, до неё чуть-чуть рукой было не достать. И ближе никак не подтянуть. Пока туда, пока сюда – не знаю, что и делать: так спиннинг поломаю, так шнур порву или приманка из разинутого огромного рта выскочит. Пока я дёргался, крокодилица минуты две спокойно себя вела, едва пошевеливалась, а потом, собравшись с силами, развернулась головой к реке, и спокойно, будто её ничего и не держало, поплыла, тут-то воблер и выскочил из её пасти».

Летающая лодка

Александр Анатольевич работал в РЖД мастером участка и последние пару лет плотно готовился к выходу на пенсию, а именно – к рыбалке. И машину «буханку» купил, и лодку с мотором. С лодкой очень интересная история приключилась. В 2023 году со старшим внуком Евгением они ездили в Пушкиногорский район на озеро Белогуль. И по дороге потеряли лодку.

«Я, – говорит Анатольевич – слышал, как вроде бы что-то шаркнуло по крыше, но значения не придал, мало ли что там от потока ветра бывает. Приехали на берег, а внук и говорит: «Дед, а лодка-то где?» Вот тогда я и понял, что тот звук и означал срыв лодки с верхнего багажника. Начали звонить товарищам, они чуть позже ехали вслед за нами, и сами вернулись, и весь маршрут осмотрели, и особенно то место, где, вероятно, и улетела лодка. И не нашли, наверное, кто-то уже подобрал. Домой приехали, естественно, без улова. И без лодки. Но о её потере жене я ничего не сказал. Пришлось поковыряться во всех загашниках, наскрести необходимую сумму и срочно купить точно такую же новую, чтобы супруга не узнала о моём ротозействе. А с внуком договорились молчать об этом».

Да-а! Чего только на рыбалке не бывает.

Вот такие у меня знакомые рыболовы: Лёва, Александр Анатольевич и другие.