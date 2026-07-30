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Общество

Бак наполовину полон. Страна выходит из топливного кризиса

Топливный кризис, охвативший к июню более 60 регионов страны, стал одним из самых острых испытаний для внутреннего рынка за последние годы. Но Россия с ним успешно справляется.

Иллюстрация сгенерирована ИИ

Напомним, как реагировали власти. Правительство России ввело полный запрет на экспорт бензина, впоследствии продлённый до конца 2026 года. Параллельно заработал импорт топлива – из Беларуси, а с июля – из Индии и Казахстана. Минимальную долю биржевых продаж временно снизили с 15% до 10%, чтобы направить высвободившиеся объёмы социально значимым потребителям, в том числе аграриям. ФАС усилила контроль за трейдерами, пресекая спекулятивную перепродажу. Восстановительный ремонт на НПЗ шёл круглосуточно.

К концу июля стало видно: меры работают. Вице-премьер Александр Новак охарактеризовал ситуацию как «более стабильную», признав, что дефицит сохраняется, но «уже в гораздо меньшем объёме». В регионах постепенно отменяют лимиты. Омская область уже сняла ограничения на отпуск топлива на АЗС. В Липецкой области с сегодняшнего дня упраздняется система заправки по чётным и нечётным номерам. В Ленинградской области сразу несколько крупных сетей – «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл» – тоже убирают лимиты. В Москве и Санкт-Петербурге очереди исчезли ещё раньше. Конечно, не во всех регионах картинка такая благостная. Но тренд на нормализацию ситуации очевиден.

Псковская область прошла через все стадии кризиса. Были и лимиты в 20 литров, с 10 июля работала система «чет-нечёт». Пробовали даже вводить временные лаги на отпуск топлива. Одними из первыми в стране в регионе начали штрафовать перекупов и «хомяков» – за ненадлежащее хранение и перевозку топлива.

В который уже раз социальные сети губернатора Михаила Ведерникова стали главным и проверенным источником актуальной информации о ситуации с топливом. Режим оповещения о преодолении топливного кризиса – ежедневный. На заправках появились волонтёры, которые на месте регулировали потоки автомобилистов. Внятные и быстрые ответы быстро погасили спекуляции и местами паникёрские настроения, которые так старательно инспирировали противники России.

С середины июля ситуация в Псковской области динамично начала улучшаться. Были отменены временные рамки по продаже 92-го, сетевые заправки увеличили лимиты, потоки топлива были распределены таким образом, чтобы в районы, где его не хватало, бензовозы приезжали чаще.

Расслабляться, конечно, ещё рано. В ряде регионов, например в Новосибирской, Иркутской, Томской областях, Алтайском и Красноярском краях, Якутии лимиты сохраняются. Ситуация остаётся «лоскутным одеялом» – столицы стабилизировались, регионы догоняют. Эксперты прогнозировали время полного восстановления рынка к началу августа – при соблюдении текущих условий.

Но главное уже очевидно: страна не сломалась под давлением кризиса. Цепочка принятых мер – от экспортных запретов до импортных договорённостей и ремонта НПЗ – дала результат. История с псковскими АЗС, где за месяц прошли путь от ночных очередей до нормализации, – хорошая иллюстрация того, как системная работа в конечном счёте побеждает панику. Бак, может, ещё не совсем, но уже наполовину полон – и уровень топлива растёт.

Андрей Разумов
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