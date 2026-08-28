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Общество

Александр Рогожник обозначил главное направление сотрудничества Витебской и Псковской областей

Главным направлением развития сотрудничества Псковской и Витебской областей станет экономика. Об этом заявил председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Рогожник на пресс-подходе по итогам заседания рабочей группы по взаимодействию двух регионов, которое прошло в рамках Дней Витебской области в Пскове сегодня, 28 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«В сфере наших интересов, безусловно, экономика. А в основе любой экономики лежит человеческое начало – диалог между людьми, между руководителями. Основы закладывают наши президенты, а мы уже реализуем эти идеи в регионах», – подчеркнул он.

Александр Рогожник также отметил, что в следующем году планируется провести мероприятие в рамках 30-летия со дня подписания первого соглашения о сотрудничестве двух регионов. По его словам, это будет масштабное мероприятие с участием молодёжи.

Председатель Витебского облисполкома подчеркнул, что граждан России и Беларуси объединяет общая история: «Это одинаковое понимание добра, справедливости, вера в Бога – это всё то, что и россиянина, и гражданина Беларуси объединяет, сплачивает. В народе говорят: друг познаётся в беде, и если смотреть правде в глаза, то рядом с Российской Федерацией осталась Беларусь. Наверное, хорошо, что так случилось, всё встало на свои места – мы теперь понимаем, кто настоящий друг а кто – враг».

Ранее сообщалось, что прямые поезда из Великих Лук в Полоцк и Витебск планируют запустить в 2027 году

Напомним, что отношения России и Беларуси имеют глубокие исторические корни, уходящие в совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Современная институциональная основа взаимодействия двух стран начала формироваться 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Беларуси.

Псковская область занимает особое место в системе российско-белорусских отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко выделяет Псковскую область в числе трёх ключевых регионов России по уровню взаимодействия с республикой – наряду со Смоленской и Брянской областями.

Дни Псковской области в Витебске и Дни Витебской области в Пскове проводятся с 2022 года и стали уже традиционной деловой площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского приграничья. Предыдущие Дни Витебской области в Пскове проходили с 28 по 31 августа 2024 года.

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