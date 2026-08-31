Более 90 обращений поступило от псковичей на горячую линию по безопасности детских товаров

16:27, 31 августа 2026, ПАИ

Более 90 обращений от жителей Псковской области поступило на горячую линию, посвящённую качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Её работу с 10 по 21 августа организовало региональное управление Роспотребнадзора, рассказали ПАИ в пресс-службе ведомства.

Чаще всего граждане обращались с вопросами о дистанционных покупках детских товаров – на маркетплейсах и в интернет-магазинах (25 % от всех обращений). На втором месте по популярности – тема гаджетов: планшетов, ноутбуков, компьютеров, интерактивных досок и электронных книг, их доля составила 22 %.

Также псковичи задавали вопросы о детской одежде и школьной форме (13 %), обувных товарах (12 %) и маркировке продукции детского ассортимента (8 %). Поступали обращения и по поводу приобретения школьных ранцев, а также учебных пособий.

Специалисты Роспотребнадзора также дали рекомендации, как правильно собрать рюкзак в школу. Помимо учебников и тетрадей, есть несколько вещей, которые помогут поддерживать порядок, соблюдать гигиену и быть готовым к разным ситуациям, отметили в ведомстве.