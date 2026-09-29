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Политика

Михаил Ведерников отметил доверие депутатов Наталье Мельниковой

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва вновь доверили Наталье Мельниковой представлять Псковскую область в Совете Федерации. Об этом на первой сессии заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Поздравлю Наталью Мельникову. Депутаты восьмого созыва вновь доверили вам представлять область в Совете Федерации. У вас большой опыт работы в социальной сфере, хорошие знания, компетенции», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что инициативы Мельниковой уже помогли жителям региона. «Наши инициативы, которые вы отстаиваете на федеральном уровне, уже помогли многим тысячам жителей региона», – подчеркнул он.

Напомним, что Наталья Мельникова родилась 26 февраля 1976 года в Пскове. В 1999 году она окончила Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «технология машиностроения», а в 2003 году – Санкт-Петербургский государственный политехнический институт по специальности «бухгалтерский учёт, анализ и аудит».

С 2016 по 2021 год она была депутатом Псковского областного Собрания и избрана заместителем председателя комитета по труду и социальной политике. Позже она занимала должность депутата Псковской городской Думы. С 14 декабря 2023 года Наталья Мельникова вновь являлась депутатом областного Собрания и входила в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению. С октября 2024 года Наталья Мельникова представляет в Совете Федерации законодательный орган государственной власти Псковской области.

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.

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