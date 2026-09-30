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Общество

Бренд Себежа предложили создать на форуме в Пскове

Интерактивная лекция о развитии территориального брендинга в России и возможностей Псковской области в данном направлении проходит в рамках форума «Сила бренда – экономическое будущее региона» сегодня, 30 сентября. Мероприятие организовали в конференц-зале гостиничного комплекса «Квартал Мейера», сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Лекцию ведёт Василий Дубейковский – руководитель компании CityBranding, автор книг «Делай как Урюпинск» и «Бренд города? 35 ответов!». Он реализовывал проекты в Добрянке, Урюпинске, Костомукше, Сарове, Свияжске и других городах. В начале мероприятия спикер поблагодарил организаторов за возможность принять участие и обратился к собравшимся с приветственным словом.

По его словам, название населённого пункта всегда первично, оно вызывает у человека различные ассоциации. А самый новый город России получил название «Новоселье».

  • Форум «Сила бренда» в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Форум «Сила бренда» в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Форум «Сила бренда» в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

В целом брендируются регионы и города. «Я был в Пскове очень давно, город сильно преобразился, всем, кто причастен к этому, – большое спасибо. Увидел автобусы с брендированием «Псковские каникулы» – это тоже отличный пример. Буду использовать этот проект в своих презентациях», – отметил Василий Дубейковский.

Эксперт обратил внимание, что, когда мы говорим про региональный брендинг, есть четыре проблемные точки: регион – это не региональный центр; реальная идентичность; срок годности проекта; не только туризм. Среди примеров межрегиональных туристических брендов он также привёл проекты в Татарстане, Сибири, Алтайском крае и не только.

После перешли к теме городского брендинга. Лектор Василий Дубейковский предложил создать бренд Себежа. В первую очередь в этом вопросе нужно определить главную аудиторию, кто это будет – инвесторы, туристы или сами жители. Большая часть собравшихся посчитала, что это будут туристы. По мнению участников мероприятия, сильные стороны Себежа – интересное расположение в плане географии и большой турпоток.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее региона» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее региона» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.

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