Пропавший в Пскове три недели назад молодой человек найден живым
Пропавшего в Пскове 22-летнего молодого человека нашли живым, сообщили ПАИ в национальном центре помощи пропавшим в регионе.
«Найден, жив! Всем спасибо за помощь!» - говорится в сообщении.
Напомним, молодой человек пропал 9 сентября. Он мог находиться в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что в Пскове разыскивают 47-летнего Андрея Соловьёва, местонахождение которого неизвестно с 19 июля. Также продолжаются поиски 34-летнего Александра Желнова, который пропал в Островском районе 24 августа.
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