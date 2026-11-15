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Общество

Более 15 тысяч заявок поступило на третий поток программы «Время героев» за неделю

Более 15 тысяч человек подали заявки на участие в отборе на третий поток программы «Время героев» с момента открытия регистрации, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте программы.

Напомним, что по решению президента России Владимира Путина новый поток ориентирован на ветеранов СВО и военнослужащих без высшего образования.

Руководитель блока оценочных мероприятий программы «Время героев» Павел Безручко отметил, что при разработке системы отбора и программы обучения для третьего потока организаторы опирались на накопленный позитивный опыт первых двух потоков.

«Система отбора на третий поток программы «Время героев» использует лучшие наработки первых двух потоков. Два основных критерия оценки – боевые заслуги, отражённые в государственных наградах, и способности, для оценки которых используются эссе, тесты и собеседование. С учётом того, что программа предназначена для участников без высшего образования, состав тестов был модифицирован», – рассказал он.

Отметим, третий поток программы «Время героев» стартовал 9 ноября. Участие в отборе могут принять граждане РФ, проявившие мужество и героизм на СВО, имеющие среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование.

Заявку на отбор можно подать до 25 января 2027 года на официальном сайте программы времягероев.рф. Далее будет организован сбор анкет и эссе, а следующим этапом станет тестирование. Лучшие по итогам оценки анкет, эссе и тестирования войдут в окончательный список участников программы.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил военнослужащих подать заявку на участие в программе.

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