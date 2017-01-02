Главные слова - 2016. Часть 3-я: от О до Ю

18:11, 02 января 2017, ПАИ

Псковское агентство информации традиционно подводит итоги года через термины, понятия и имена, отражающих наиболее значимые и яркие события и явления: его «Главные слова». «Гагаузы», «Демпинг», «Ёрш», «Инфинити», «Покемоны», «Рубль на Дне», - этим и многим другим запомнился журналистам ПАИ 2016-й год (слова на А-Д и Ё-М).

О

«Одигитрия»

В августе Псково-Печерскому монастырю вернули подворье на улице Профсоюзной в Пскове: помещения, в которых раньше располагался областной онкологический диспансер, освободились в результате ввода в строй нового регионального Онкоцентра. А уже в октябре волонтеры занялись расчисткой здания церкви, посвященной иконе Богородицы «Одигитрия», в котором на протяжении десятилетий хранились стройматериалы.

«Октябрь»

В августе псковский кинотеатр «Октябрь» был закрыт. Как пояснили ПАИ в ОАО «Экран», которому «Октябрь» принадлежал ранее, - в связи с его переходом в ведение Театрально-концертной дирекции Псковской области. Руководитель последней, Дмитрий Месхиев, впрочем, заявил, что его организация не имеет никакого отношения к процессам, происходящим в «Октябре». Он отметил, что кинотеатр должен перейти в прямую собственность Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям, а уже затем совет директоров должен будет решать вопрос о новом операторе. Он также подчеркнул, что разговора о том, что таким оператором может стать Театрально-концертная дирекция, не велось. Тем не менее, уже в сентябре г-н Месхиев озвучил планы на кинотеатр. По его словам, после реконструкции «Октябрь» станет трёхзальным. В большом зале планируется показывать кинокартины для широкого круга зрителей, в двух залах поменьше - артхаусные ленты. «Хотим превратить его также в культурный центр, сделать лофт под крышей, смотровую площадку на сторону Кремля», - поделился планами Дмитрий Месхиев. Завершиться эти работы должны в 2017 году.

Онкоцентр

В начале декабря в Пскове на улице Вокзальной был открыт новый региональный Онкоцентр, в создание которого было вложено 1,5 миллиарда рублей. В реконструированном здании бывшей железнодорожной поликлиники разместились поликлиника, дневной стационар, отделение химиотерапии, хирургическое отделение, физиологии и реанимации, а также операционный блок. «Ощущение такое, что мы переехали из XVI в XXI век», - поделился впечатлениями главный врач Псковского областного онкологического диспансера Вячеслав Шипаев. Ведь теперь у него и его коллег совершенно другие условия для работы – новейшее оборудование, современная мебель, комфортные помещения.

Оссовский Петр

В 2016 году разгорелся скандал, связанный с инициативой о присвоении имени почетного гражданина Пскова, художника Петра Оссовского, скончавшегося в 2015 году Детской художественной школе. С инициативой выступил ее директор Олег Цветков. «Для нас это значимая фигура. Школу с ним связывала крепкая дружба вплоть до его кончины. Петр Оссовский сделал много подарков: живописные произведения, коллекции графики. С его разрешения были утверждены премии в области живописи», - пояснил он. Вопрос был вынесен на июльскую сессию Псковской городской Думы, где вспыхнули недюжинные страсти. Представители художественной общественности города заявили, что школа должна носить имя ее создателя и первого директора – псковского графика Валентина Васильева. В результате депутаты так и не смогли принять решение.

П

Пакеты «Справедливой России»

В ходе выборной кампании псковская «Справедливая Россия» применила нетривиальный ход: в сети псковских продуктовых магазинов покупателям на кассах стали продавать пакеты с эмблемой партии. Это возмутило многих горожан, не желавших становиться носителями политической рекламы за свои же деньги. Впрочем, облизбирком, судя по всему, не усмотрел в случившемся нарушения законодательства.

«Партия Гавунаса»

Одиозный политик и бизнесмен Михаил Гавунас, в 2012 году лишенный мандата депутата Псковского областного Собрания, ставший фигурантом уголовных дел и вынужденный скрываться в Израиле, в 2016 году предпринял попытку вернуть себе было влияние в регионе. Члены его команды сперва попытались выдвинуться на выборы в региональный парламент и Госдуму от партии «Родина», а когда этот маневр был отбит областной администрацией, заключили союз с местной «Справедливой Россией», выдвинувшись по спискам и одномандатным округам. Однако все эти попытки оказались безуспешными. Несмотря на значительные инвестиции в кампанию, Гавунасу так и не удалось провести в областное Собрание ни одного своего сторонника.

«Пауэр»

В последние дни 2015 года руководитель легендарного псковского спортклуба «Пауэр» Игорь Цветков сообщил, что с 1 февраля 2016 года Псковоблсовпроф потребовал от клуба освободить уже к 1 февраля 2016 года арендуемые с 1993 года помещения в Доме физкультурника (улица Гоголя, 17а). Причиной не продления договора аренды с организацией, которая располагалась в профсоюзном здании с начала 1990-х, стала кредиторская задолженность федерации за 2014 год и обеспокоенность собственника за сохранность самого строения. Эта история тут же получила серьёзный резонанс: всё-таки в «Пауэре» было воспитано не одно поколение псковских спортсменов. Тем не менее, несмотря на поддержку региональных властей, тяжелоатлеты так и не смогли отстоять свой клуб, и оказались вынуждены съехать. А на месте «Пауэра» в сентябре открылся новый спортивный клуб «FORA GYM».

Праймериз

22 мая по всей России состоялось масштабное предварительное внутрипартийное голосование «Единой России» по выдвижению кандидатов в Госдуму РФ и в местные заксобрания. В предварительном голосовании в Псковское областное Собрание выразили желание участвовать почти 150 человек. Еще девять кандидатов претендовали на участие в выборах по псковскому одномандатному округу в Госдуму РФ. Все без исключения претенденты на партийную поддержку должны были в принимать участие в дебатах (для желающих выдвинуться от «ЕР» в Госдуму) и во встречах с гражданами (для претендентов на мандат депутата регионального заксобрания). Явка на праймериз в целом по стране составила 9,5%, в Псковской области – 7,5%. Тем не менее эксперты пришли к мнению, что свои задачи предварительное голосование выполнило, досрочно запустив новую выборную кампанию «Единой России» и став глобальным замером общественного мнения.

«Псков-747»

После окончания сезона 2015\16 годов футбольный клуб «Псков-747» покинули 7 игроков, в том числе несколько ключевых. К середине июня из команды ушли полузащитники Андрей Почипов, Василий Алейников, Денис Поляков, Владислав Сакадеев, защитник Кирилл Турчин, нападающий Александр Алексеев и вратарь Антон Смыслов. Исполнительный директор клуба Александр Коновалов сообщил о том, что причиной массового исхода опытных футболистов стали финансовые проблемы команды, вызванные в том числе проблемами с генеральным спонсором — «Великолукским мясокомбинатом».

Псковская ТЭЦ

В июне Научно-методический совет при госкомитете Псковской области по охране объектов культурного наследия одобрил предварительные решения проекта реконструкции псковской тепловой электростанции (ТЭЦ), расположенной по адресу ул. Советская, 29. Предполагается, что созданный на базе станции жилой комплекс будет состоять из трех частей: приспособленного под жилье здания ТЭЦ и трех вновь возводимых жилых домов. Проект разработал коллектив архитекторов во главе с руководителем архитектурного бюро «Студия 44» Никитой Явейном. Он является автором проектов музейного комплекса Государственного Эрмитажа в Восточном крыле Главного штаба, Вокзального комплекса «Ладожский», Центра современной культуры в «Новой Голландии» (Санкт-Петербург), реставрации и реконструкции Александровского дворца в Пушкине с созданием музея Николая II, железнодорожного вокзала «Олимпийский парк» в Сочи, Дворца творчества школьников в Астане (Казахстан), Многофункционального комплекса Gagarin Square в Лондоне (Великобритания).

Покровская башня

В 2016 году после многих лет обсуждений вариантов её использования Покровская башня впервые была открыта для посетителей как место проведения выставок и мероприятий. Внутреннее пространство фортификационного сооружения было расчищено, там установили деревянный настил, провели свет. В августе на этой символичной площадке состоялось заседание Совета по охране культурного наследия при губернаторе области. А в сентябре в рамках Второго фестиваля памяти Сергея Довлатова «Заповедник» в стенах Покровки, как ласково называю ее горожане, открылись художественные выставки. В экспозициях были представлены работы художника, одного из основателей арт-группы «Митьки» Александра Флоренского, фотографа Нины Аловерт и художника Александра Стройло.

Покемоны

Летом 2016 года за считанные дни во всем мире стала супер-популярной игра PokemonGo, основанная на технологии «дополненной реальности». Ажиотаж не обошел стороной и Псков. ПАИ тоже рассказало своим читателям о том, где в нашем городе можно разыскать «покестопы» и арены для борьбы покемонов, и как проводят время местные поклонники PokemonGo.

Профсоюзная гостиница

В июне в Пскове на берегу реки Великой начался демонтаж аварийных участков здания так называемой «профсоюзной» гостиницы (Ольгинская набережная, 5а). К концу года от здания, много лет мозолившего глаза псковичам и гостям города, ничего не осталось. А на расчищенной площадке закипела стройка: здесь будет возведен новый жилой дом.

Поклонный крест в Чечне

В начале года региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) выступило с инициативой по установке православного Поклонного креста в честь памяти всех воинов на месте гибели 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ в Чечне. В июне его проект, разработанный художником Александром Стройло, был представлен широкой общественности. Памятный знак состоит из креста высотой 2,6 метра и подпятного камня. На кресте выбита надпись «Ника», что означает «победа», а в основании - «памяти павшим». Сообщалось, что крест будет установлен уже в начале сентября. Однако дальнейшая судьба проекта неизвестна.

«Паук»

Лидер рок-группы «Коррозия металлов» Сергей «Паук» Троицкий, в 2014 году намеревавшийся баллотироваться в губернаторы Псковской области, в феврале обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой назначить свою супругу — Ирину Троицкую и. о. главы Куньинского района. Муниципалитет, судя по всему, «Пауку» не безынтересен: в 2014 году он проводил там рок-фестиваль «Купала фест».

Путепровод

В июле госкомитет Псковской области по транспорту заключил новый госконтракт на выполнение работ по строительству автодорожного путепровода через железную дорогу, делящую Великие Луки на две части - ключевого объекта из плана мероприятий по празднованию 850-летия города. Победителем конкурса стоимостью 2 миллиарда рублей стало ООО «Строительная Компания «Балтийский берег». Завершить работы планируется в 2017 году. Новый контракт понадобился в связи с тем, что ОАО «Мостострой № 6», начавшее было строительство в 2015 году, неожиданно для многих участников рынка оказалась в предбанкротном состоянии.

Р

«Родина»

Партийный проект, у которого на Псковской земле судьба изначально не складывался, еще в конце 2015 года предпринял попытку перезапуска. Лидером регионального отделения стал руководитель скандальной общественной организации «Псков – город без наркотиков» Константин Вилков. Вскоре он оказался участником уголовного процесса, попал с СИЗО, но затем был выпущен под домашний арест (см. «Дело Вилкова»). Над псковской «Родиной» сгустились тучи. Тем не менее, оказавшись на свободе Вилков настаивал на радужных перспективах для партии на сентябрьских выборах. Тем более, что для «Родины» замаячило серьезное финансирование. Стало известно, что баллотироваться от нее по псковскому одномандатному округу будет экс-губернатор региона Евгений Михайлов, который не скрывал, что получает поддержку от опального олигарха Михаила Гавунаса. Впрочем, региональные власти не допустили столь опасного поворота событий. Судя по всему под их давлением, Михайлов и его соратники по «партии Гавунаса» были вычищены из списков «Родины». Трудно сказать, улучшили бы деньги и креатуры олигарха показатели партии, - сослагательное наклонение, как известно, в истории не уместно. Но в итоге «Родина» получила на выборах в Псковской области более чем скромный результат: 1,47%.

Рубль на Дне

26 января Псковская область попала в федеральную повестку дня. Истосковавшиеся по сенсациям за время новогодних праздников СМИ охотно распространили пост из блога известного российского дизайнера Артемия Лебедева, якобы запечатлевшего на фоне железнодорожной станции города Дно красовался символ российской валюты. Сочетание было признано весьма остроумным и символичным. Правда, вскоре выяснилось, что никакого «памятника рублю» на дновском вокзале нет. И что перфоманс имел место быть аж в 2014 году.

Рейтинг благосостояния российских семей

1 июня «РИА Рейтинг» опубликовало очередной рейтинг благосостояния российских регионов, построенный по количеству денег, которое остается в распоряжении семьи с двумя работающими на среднестатистическую в регионе зарплату после вычета прожиточного минимум двух взрослых и двух детей. Согласно выкладкам столичных аналитиков, Псковская область стала регионом с самым низким уровнем благосостояния. С этим выводом категорически не согласился губернатор Псковской области Андрей Турчак. «Полная чушь таким образом рассчитывать благосостояние. Не может быть разрыва между последним и двумя предпоследними в четыре раза!!! При том, что по ВРП на душу населения мы находимся в твердых середняках», - заявил он, добавив, что по данным на 2015 год Псковская область занимала 5 место в Российской Федерации по количеству транспорта на душу населения. «Парковок и стоянок не хватает - в каждой семье по одной, а то и по две машины», - отметил глава региона.

С

«Стена»

4 ноября, в День народного единства, телеканал «Россия 1» показал фильм «Стена», снятый режиссером Дмитрием Месхиевым по мотивам одноименного историко-приключенческого романа министра культуры РФ Владимира Мединского. Фильм вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. В частности, автор романа в своем Twitter написал: «Все спрашивают, понравился или нет. К сожалению, фильм имеет к роману крайне отдаленное отношение. На мой взгляд - никакого». А исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов даже сообщил, что Мединский хотел убрать свою фамилию из титров. «Он предложил, подчеркиваю, это не директива, никакого отказа или еще чего-то нет. Ничего не надо менять», - пояснил Месхиев.

«Своё»

Созданное в Псковской области для поддержки местных производителей движение «СВОЁ» являлось важным источником новостей на протяжении всего года. Постепенно от идеи лоббирования местных товаров члены движения перешли к более глобальным вопросам: сохранению и продвижению бренда региона как такового. А лидер и инициатор движения Александр Козловский сумел избраться в Госдуму РФ.

Смерть депутатов

2016 год унес жизни трех депутатов Псковского областного Собрания. 15 мая ушел из жизни справедливоросс Николай Егоров.

12 декабря прямо в стенах регионального парламента скоропостижно скончался лидер областного отделения КПРФ Александр Рогов.

А буквально на следующий день, 13 декабря, умер член фракции партии «Единая Россия» Александр Василевский.

Соколиха

Весной вновь началось обсуждение планы строительства многоэтажного жилья на территории, примыкающей с севера к существующей городской застройке - включая гору Соколиху с расположенным на ней памятником Александру Невскому и его дружине. Встревоженные градозащитники добились того, что этот вопрос в августе был поднят на заседании совета по охране культурного наследия при губернаторе Псковской области. Ведь, по их мнению, многоэтажки вокруг Соколихи способны навсегда исказить прекрасные виды, открывающиеся как с горы на Троицкий собор, так и из разных частей города – на памятник Невскому. На заседании совета псковский архитектор Владимир Шуляковский предложил придать территории вокруг горы Соколихи на окраине Пскова статус «особой зоны» и провести архитектурный конкурс с привлечением иногородних специалистов. Губернатор инициативу поддержал, подчеркнув, что в окрестностях Соколихи «должно быть единое архитектурное решение и не должно быть высотного строительства».

Северный обход

Вторая очередь Северного обхода вокруг Пскова, о необходимости которой так давно говорили власти и горожане, наконец-то начала приобретать зримые очертания. Уже идет подготовка к началу строительства моста: в самом конце года строители даже забили пробные сваи там, где будут сооружены две его первые опоры. Начало возведение моста запланировано на 2017 год. А завершить работы над второй очередью обхода планируется в 2019 году.

Т

Тиханов vs Макарченко

Едва ли не самым ярким моментом кампании по выборам депутатов Псковского областного Собрания 6-го созыва стало противостояние в одномандатном округе № 4 (Псков) единоросса Анатолия Тиханова и жириновца Сергея Макарченко. Предприниматель Тиханов на протяжении уже нескольких созывов «удобрял» и «окучивал» спальные районы на псковском Завеличье. А экс-лидер регионального отделения ЛДПР Макарченко, неожиданно для многих не вошедший в проходную стройку общеобластного списка партии, попытался с бою взять округ и все-таки получить мандат депутата. Либерал-демократ попытался зачистить территорию от конкурента с помощью суда. Сергей Макарченко обратил внимание на то, что в агитационных материалах единоросса размещены фотографии из зала заседаний Собрания, на которых, в частности, можно увидеть в том числе и самого жириновца. Между тем, согласно новациям в избирательном законодательстве, использовать изображения любых третьих лиц в агитации кандидату запрещено. Однако Тиханов отбил юридическую атаку, и сам принялся искать бреши в правовых позициях оппонента. Журналисты с удовольствием следили за пикировкой кандидатов. Однако итог в любом случае оказался в пользу представителя «Единой России». Он победил в одномандатном округе, набрав 50,61% голосов. Макарченко же стал вторым с 22,99%.

У

Узкоколейка

В середине июня забили в набат сотрудники Полистовского заповедника, сообщившие в соцсетях, что собственник намерен разобрать узкоколейную железную дорогу в деревне Цевло Бежаницкого района. Учитывая, что узкоколейка была не только популярным туристическим аттракционом для гостей заповедника, но и важной транспортной артерией для местных жителей (по ней одни добирались вглубь болота за клюквой – основным источником своего дохода), масштаб проблемы впечатлял. Проблема не осталась незамеченной. В начале июля профильный вице-губернатор Александр Кузнецов сообщил СМИ, что достигнута договоренность с собственником о том, что он не будет форсировать демонтаж, пока власти ищут решение. Тем не менее, уже в сентябре собственник начал разбирать узкоколейку. Пообещав, впрочем, организовать на ее месте обычную проселочную дорогу пригодную для проезда легкого транспорта.

Ф

Флэшмоб

В январе губернатор Псковской области Андрей Турчак принял участие в флэшмобе «Кадыров – патриот России», который был запущен бывшим пресс-секретарем Рамзана Кадырова в качестве «ответа на информационную войну», развязанную против чеченского лидера. В своем аккаунте в социальной сети Instagram псковский губернатор разместил фотографию, на которой он встречается с Кадыровым, и хэштегом «Кадыров патриот России». Помимо псковского губернатора в акции приняли участие многие российские звезды и медийные персоны, в том числе Николай Басков, Игорь Верник и Федор Бондарчук.

Чернигов

В марте в адрес главы Пскова Ивана Цецерского поступило официальное письмо от Черниговского городского головы Владислава Атрошенко с просьбой «считать прекращёнными все договоры, соглашения, меморандумы, протоколы намерений, заключённые между территориальной общиной и её субъектами г. Чернигова и г. Пскова». Таким образом, было разорвано Соглашение об установлении породнённых связей, заключенное между нашими городами еще 2001 году. «Во-первых, разрыв народной дипломатии не идёт на пользу жителям обоих городов. Во-вторых, мы верим, что время необдуманных решений пройдёт. Надеемся, что городской Совет Чернигова спустя определённый период вернётся к установлению дружественных отношений с одним из старейших городов России», - прокомментировал это событие Иван Цецерский.

Ш

Школа

В 2016 году в Пскове впервые за много лет началось строительство новой школы на 1350 мест, призванной облегчить ситуацию с «перенаселением» средних общеобразовательных учреждений Завеличья. В новой школе обещают лифты, шведский стол, Wi-Fi и три спортзала. Стоимость объекта составляет более 1 млрд рублей. Согласно графику, новая школа откроет свои двери для первых учеников 1 сентября 2017 года.

Э

«Электрон»

Ситуация вокруг «Электрона» в конце года приняла новый оборот. «Россельхозбанк», в залоге у которого находился одноименный спортивный комплекс, устал ждать погашения долгов, и передал его новому арендатору. Причем, произошло это в лучших традициях жанра: ночью, с привлечением частного охранного предприятия. В ответ прежние управленцы оставили «Электрон» без воды и тепла, что поставило под угрозу не только его работу, но физическое «выживание». Разобраться в ситуации пообещало Управление федеральной антимонопольной службы по Псковской области. Главное – чтобы не было слишком поздно.

Ю

Юбилей

Весной Псковская городская Дума отметила свое 20-летие. Юбилей с размахом отметили в драмтеатре: народные избранники разных созывов поздравляли друг друга, выслушивали поздравления, и даже пели. Псковское агентство информации присоединилось к празднованию, опубликовав большой лонгрид, посвященный двум десятилетиям новейшей истории псковского городского парламента.

В августе Великие Луки, второй по величине город региона и его «промышленная столица», отметили 850-летия со дня первого летописного упоминания. Юбилей позволил привлечь в город значительный объем средств, направленных на ремонт и строительство социальных объектов и инфраструктуры. В том числе – путепровода (см. «Путепровод»), призванного решить транспортные проблемы города.