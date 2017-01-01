Главные слова - 2016. Часть 2-я: от Ё до М

21:53, 01 января 2017, ПАИ

Псковское агентство информации традиционно подводит итоги года через термины, понятия и имена, отражающих наиболее значимые и яркие события и явления: его «Главные слова». «Гагаузы», «Демпинг», «Ёрш», «Инфинити», «Покемоны», «Рубль на Дне», - этим и многим другим запомнился журналистам ПАИ 2016-й год (слова на А-Д).

Ё

«Ёрш»

На Гастрономическом форуме 14 апреля депутат Псковской городской Думы и инвестор Валерий Лесников сообщил об открытии на острове Залита в Псковском озере (Талабские острова) гостиницы «Гавань» и рыбного ресторана «Ёрш». Гостиница и ресторан должны были начать работу в День рыбака (10 июля). Номерной фонд гостиницы - четыре трёхместных, два трёхместных и три четырёхместных номера. Банкетный зал ресторана рассчитан на обслуживание групп до 70 человек. Оператором ресторана «Ёрш» согласилась стать компания «Ресторанный партнёр» известного псковского ресторатора Андрея Филатова.

З

Затопление улицы Максима Горького

Коммунальное происшествие случилось 14 января в 8:50 на улице Максима Горького, 60 – здесь произошла утечка из трубы диаметром 500 миллиметров. Улица оказалась залита водой. «Землей и саженцами поможет Управление городского хозяйства. Неудобства и потери, которые жителям доставили последствия аварии, мы должны устранить», - отозвался тогда глава города Иван Цецерский. А муниципальное предприятие «Горводоканал» выразило готовность помочь техникой, стройматериалами и рабочими руками.

И

Избирательные округа

В Псковской области в 2016 году разработали новую схему одномандатных округов на выборы региональных депутатов и представили ее на рассмотрение в региональный парламент. Представители облизбиркома пояснили обстоятельства, из-за которых комиссия занялась перенарезкой округов, несмотря на то, что по федеральному закону такая схема принимается сроком на 10 лет, а последний раз это было сделано в 2011 году. Речь шла о трех факторах: во-первых, внесённые за прошедшие 5 лет поправки и изменения федерального законодательства, во-вторых, сокращение численности избирателей примерно на 28 тысяч человек (до 554 тысяч 937 избирателей), а также прошедшая в регионе административная реформа, в результате которой число поселений сократилось со 181 до 110.

«Иностранный агент»

Летом 2016 года Министерство юстиции России признало издателя газеты «Псковская губерния» АНО «Свободное слово» иностранным агентом. В ходе проверки выяснилось, что «организация получает денежные средства и другое имущество за счет российского юридического лица, получающего денежные средства и иное имущество от иностранных источников».

«Инфинити»

Бывшему директору газеты «Псковская губерния» Александру Захарову 27 января был вынесен приговор по уголовному делу, возбуждённому по части 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). Суд приговорил Захарова к штрафу в размере 10 000 рублей. Еще в 2015 году политик был задержан за управление своим автомобилем Infiniti с поддельными правами, так как ранее был лишен права управления транспортным средством на 1,5 года за «пьяную» езду. Как установили следствие и суд, впоследствии директор «Псковской губернии» приобрёл поддельные права, выданные ГАИ республики Беларусь.

К

Кадеты

В Псковской области возродили кадетский корпус, открылся он на базе школы № 19 города Пскова. 1 сентября здесь начался первый учебный год. В два кадетских класса были набраны 47 мальчиков, им вручили удостоверения и погоны.

Капремонт

В Псковской области стартовала программа капремонта на собранные с граждан средства. Жильцы 4 тысяч 227 домов в области переводят взносы на счёт регионального оператора, остальные хранят деньги на спецсчетах. За 20 месяцев начислено взносов на 944,8 млн рублей, оплачено работ лишь на 677 млн рублей. Собираемость составила 71,66%. Лидером по собираемости взносов за капремонт стал Новосокольнический район. Кстати, 2 тыс. 754 человека в Псковской области получают компенсацию за взносы на капремонт.

Процесс приемки выполненных работ по капитальному ремонту весь год активно контролировали представители разных ведомств и общественных организаций.

Кампус

В Министерстве образования и науки РФ в прошлом году был подписан приказ о выделении ПсковГУ 436 миллионов рублей на проектирование и создание на базе «Интуриста» на берегу реки Великой студенческого городка. Приспособить здание главного псковского «долгостроя» под кампус предложил губернатор Псковской области Андрей Турчак. В ходе визита в Псков в декабре 2015 года идею поддержал тогдашний министр образования и науки Дмитрий Ливанов. В результате Правительство РФ по обращению областных властей оказало финансовую помощь региону в выкупе здания, выделив 270 млн рублей.

Новый министр образования Ольга Васильева положительно оценила работу руководства региона в этом направлении и заверила в том, что в 2017 году Псковская область получит более 436 млн рублей на реконструкцию этого объекта в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. На эти средства планируется обустроить современный кампус, об условиях проживания в котором уже рассказали студентам ПсковГУ.

Кино

В Год российского кино в Псковской области оживленно шли съемки. В июне в Гдовском районе снимали документальный фильм, посвящённый средневековой битве и предводителю русского войска князю Александру Невскому. В процессе известный актёр Андрей Мерзликин даже погрузился на дно Чудского озера.

Месяц спустя в регионе под руководством режиссёра Константина Богомолова проходили съемки фильма по книге скандального писателя Владимира Сорокина «Настя».

В августе на улицах Пскова работала съёмочная группа сериала «Последняя статья журналиста», посвящённого корреспонденту «Псковской правды». Премьера ожидается на НТВ.

Осенью на территории бывшей воспитательной колонии для несовершеннолетних преступников в Невеле снимали фильм «Жги» с участием Ольги Бузовой, его увидят зрители ТНТ.

А на телеканале «Россия 1» состоялась премьера многосерийного фильма о византийской принцессе Софии Палеолог под названием «София», который тоже был снят в Пскове.

В декабре на Первом канале показали сериал «Выйти замуж за Пушкина», снятый в Михайловском и Пскове.

Клад

15 сентября в Пскове в Музейном переулке, 3 археологи нашли клад. Он был обнаружен в подвальном помещении здания, разрушенного в 70-е годы XX века, в развале печи более раннего времени. Клад был укрыт в 6 жестяных банках, каждая размером 13х18 см. Отдельно лежали два комплекса предметов из белого металла (кубок, ковш, заполненные различными предметами). Основной состав клада представлен нумизматической коллекцией, состав которой позволяет проследить историю чеканки русской и российской монеты от XV до XX веков: от монет-чешуек Новгорода, Пскова, Твери, Москвы до монет Николая II. Первую выставку отреставрированных монет из найденного клада в Пскове собираются подготовить к весне 2017 года.

Л

Ларьки

В этом году в Пскове демонтировали 16 самовольно установленных нестационарных торговых объектов. На этом снос ларьков не закончится. К 2017 году в Пскове не останется старых ларьков, все они будут обновлены, заявил руководитель отдела потребительского рынка и услуг администрации города Андрей Сукманов. При этом он подчеркнул, что задача состоит не в том, чтобы убрать павильон, а в изменении его вида, и это будет основным условием при заключении договора на размещение подобного объекта.

М

«Магеллан»

С большой вероятностью исчезнет и торговый комплекс «Магеллан», который считается нестационарным объектом. «Магеллан» законен до 21 июня 2017 года, когда планируется сформировать новую схему размещения такого рода объектов. Вопрос о возможном сносе будет вынесен на публичные слушания.

«Макдоналдс»

28 февраля в Пскове состоялось торжественное открытие первого ресторана сети быстрого питания «Макдоналдс». Из-за большого количества ожидающих ресторан фаст-фуда открылся на несколько часов раньше, чем планировалось. Заведение было заполнено людьми, а на улице выстроилась очередь.

Мандат

Прокурор Пскова Александр Григорьев потребовал прекратить полномочия трех депутатов городской Думы за допущенные нарушения антикоррупционного законодательства при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. В ходе проверки надзорный орган выявил нарушения у 6 депутатов, причем у 3-х - Валерия Лесникова, Константина Болотина и Дмитрия Барабанова – серьёзные. Однако комиссия по этике ПГД не нашла оснований для лишения мандатов трех депутатов Псковской гордумы.

«Метрика»

Закрытием года можно назвать «Метрику». Накануне покупатели два дня стояли в многочасовых очередях в магазин «Метрика» в Пскове. К такому ажиотажу привели разосланные магазином SMS-сообщения о распродаже товара со скидкой от 50 до 70% в связи с прекращением работы торговой точки.

Меч викингов

В начале марта СМИ сообщили, что во время досмотра грузовика на переходе Лухамаа на границе Эстонии и Псковской области таможенники соседней страны обнаружили и конфисковали меч эпохи викингов, датируемый X-XI веками. В тот же день украинский посол обратился в МИД Эстонии с ходатайством не отдавать меч России, поскольку по имеющимся у него данным артефакт мог быть похищен на Украине. В ответ эстонцы запросили доказательства. Получив их, они в мае все же передали раритет Киеву.

Ми-8

8 февраля при производстве учебно-тренировочных полетов на аэродроме в Острове вертолет Ми-8 под управлением старшего лейтенанта Алексея Николаева после выполнения первого разворота при наборе высоты потерял управление и потерпел крушение в 4-х километрах от взлетно-посадочной полосы в труднодоступной болотистой местности. В результате падения вертолета 4 члена экипажа погибли. По факту крушения вертолёта было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полётов».

Михайлов Евгений

В июле экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов вернулся в регион и занял пост председателя совета директоров ООО «Евро-Керамика». 9 июля Евгений Михайлов был выдвинут в Государственную Думу от «Российской партии пенсионеров за справедливость». В тот же день конференция Псковского регионального отделения «Справедливой России» выдвинула Михайлова в Псковское областное Собрание по одномандатному округу № 9. Это и другие решения впоследствии были отменены, но выдвижение экс-губернатора от «СР» по одномандатному округу все-таки состоялось 13 июля. Впрочем, бывший глава региона все равно не смог одержать победу.

Мост 50-летия Октября

В 2016-м году в Пскове прошла полная реконструкция моста 50-летия Октября. Подрядчик приступил к работам в марте, его основной задачей было доведение сооружения до современных параметров и продление срока его службы. Уже 24 октября по нему восстановили движение. Ремонт был произведен на средства федерального и областного бюджетов.

«Моглино»

В январе следующего года особая экономическая зона «Моглино» в Псковской области начнет эксплуатацию объектов. Как выразилась руководитель управляющей компании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» Ольга Торбич, ОЭЗ начнет превращаться из стройплощадки в эксплуатанта.

Строительство же первых заводов в ОЭЗ «Моглино» вошло в активную фазу в 2016-м. «Идея создания особой экономической зоны «Моглино» под Псковом оправдает себя», - отметил Дмитрий Ходас, генеральный директор компании «Сибирский гостинец», которая тоже строит в ОЭЗ завод по производству сублимированных ягод.

Музей оккупации Пскова

Новый музей предлагают создать в районе улицы Юбилейной: на территории, где во время войны располагался немецкий концлагерь Шталаг-372 (Stalag-372). Фонд «Достоверная история» и группа псковских исследователей-энтузиастов предлагают выделить там мемориальную зону, перенести на нее уцелевшее с довоенных времен здание конюшни (в таких же конюшнях, не дошедших до наших дней, содержались советские военнопленные), и открыть экспозицию с использованием современных мультимедийных инструментов показа.

Продолжение следует.