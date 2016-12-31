Главные слова - 2016. Часть 1-я: от А до Д

15:26, 31 декабря 2016, ПАИ

Псковское агентство информации традиционно подводит итоги года через термины, понятия и имена, отражающих наиболее значимые и яркие события и явления: его «Главные слова». «Гагаузы», «Демпинг», «Ёрш», «Инфинити», «Покемоны», «Рубль на Дне», - этим и многим другим запомнился журналистам ПАИ 2016-й год.

А



Авиарейс «Псков – Симферополь»

Спустя 24 года псковичи снова смогли летать в Симферополь напрямую из своего города. В уходящем году авиакомпания «Саратовские авиалинии» открыла новый рейс по маршруту Псков – Симферополь с частотой раз в неделю. Первый полет в этом направлении состоялся 9 июня, на борт поднялись 66 человек, в том числе 15 детей-сирот, воспитанников региональных школ-интернатов.

Позже авиарейсы из Пскова стали выполняться еженедельно по четвергам, обратный вылет из Симферополя — по средам. Для отдельных категорий граждан перевозчик предусмотрел льготные социальные билеты. Только за два летних месяца авиакомпания «Саратовские авиалинии» перевезла 695 пассажиров.

Александр Ван дер Беллен

Австрийский экономист Александр Ван дер Беллен 4 декабря был избран на пост президента Австрии. Между тем, псковичи узнали, что дед Александра Ван дер Беллена (и его полный тёзка) был представителем дворянского рода Белленов, которые в Псковской губернии известны с XVIII столетия. Исследование, посвященное истории псковских Белленов, впервые было опубликовано на сайте ПАИ.

Автовокзальный сбор

С 20 февраля ГП ПО «Псковавтотранс» ввело на автовокзалах области автовокзальный сбор в размере от 10 до 30 рублей. Но граждане молчать не стали и обратились с жалобой в Управление федеральной антимонопольной службы, которое занялось рассмотрением дела. Также прошла прокурорская проверка.

3 августа руководитель антимонопольного ведомства Ольга Милонаец заявила, что компания «Псковавтотранс» пытается аргументировать сбор тем, что деньги пошли на новый сайт, введение электронных билетов, и думает о добровольном решении возникшего спора. Но в ноябре госпредприятие поступило иначе – оно направило в Арбитражный суд Псковской области заявление об обжаловании решения управления о незаконном взимании с пассажиров автовокзального сбора. В свою очередь Ольга Милонаец сообщила, что ее управление намерено довести дело до победного конца. Тем временем, по подсчётам УФАС, «Псковавтотранс» уже заработал на автовокзальном сборе более 1,5 млн рублей.

Акавов Артур

Он же псковский левша. Российский боксёр средней весовой категории, чемпион Европы по версии WBO Артур Акавов добился боя с чемпионом мира в среднем весе по версии WBO британцем Билли Джо Сондерсом, для которого эта встреча стала возвращением на профессиональный ринг. Встреча дважды переносилась: в октябре из-за травмы Сондерса, а в ноябре в связи с претензиями принимающей стороны к присланным командой Акавова документам. После этого псковский боксёр обвинил промоутеров соперника в нечестных действиях.

4 декабря долгожданный бой всё-таки состоялся, и хотя завершился он не в пользу псковича, он горечи от поражения не испытал. В этом Артур Акавов признался в прямом эфире проекта ПАИ-live уже 8 декабря. Здесь же он рассказал, что не испытывает на ринге гнева, что допинговые скандалы в спорте, по его мнению, напрямую связаны с политикой, что детей в бокс надо отдавать не раньше 12 лет, что уровень бокса в Пскове намного выше, чем в Эстонии, а публика в Шотландии менее доброжелательная, чем, например, в США. К слову, именно в последней стране пройдет следующий бой Артура Акавова, который, вероятно, будет рейтинговым.

Аквапарк

Свершилось. 19 апреля в Пскове после многих лет ожидания официально открылся аквапарк. Водный комплекс разместился в торгово-развлекательном центре «Акваполис».

Аквапарк расположен на площади 3,2 тысячи квадратных метров и способен вместить одновременно до 800 человек, здесь есть большой бассейн с аттракционами и спа-бассейн, зона которого включает в себя римскую парную, зону отдыха и джакузи. Основной бассейн включает в себя оборудование для гидромассажа и водных развлечений: гидромассажные бассейны, три группы каскадов, два гейзера, три водопада, два фонтана с подсветкой, противотоки. Температура воды в общем бассейне составляет около 30 градусов.

Корреспондент ПАИ Ольга Машкарина ̶о̶к̶у̶н̶у̶л̶а̶с̶ь̶ ̶с̶ ̶г̶о̶л̶о̶в̶о̶й̶ побывала в аквапарке с ревизией и подробно описала, как он устроен. Для посетителей же первый в Пскове аквапарк «Акваполис» распахнул свои двери 29 апреля, любителей водных развлечений оказалось немало. И вскоре были обнародованы планы строительства второй очереди аквапарка с бассейном на открытом воздухе.

Б



Банкротство

В 2016 году в регионе произошла череда заметных банкротств. В частности, несостоятельным оказалось госпредприятие «Псковская областная типография». На начало декабря 2015 года сумма требований кредиторов по денежным обязательствам к Псковской областной типографии составляла 11 млн 189 тысяч рублей. Удовлетворить их предприятие оказалось не в силах из-за отсутствия достаточных денежных средств.

Позже в газете «Коммерсантъ» было опубликовано официальное извещение о банкротстве депутата Псковского областного Собрания, генерального директора ЗАО «Авто-Русь» и президент футбольного клуба «Псков-747» Алексея Севастьянова. Дело в том, что 14 июля 2014 года Севастьянов и истец-кредитор Подгаецкий заключили договор займа, согласно которому заявитель предоставлял должнику 100 млн рублей под 15% годовых. При этом деньги псковский предприниматель должен был вернуть 13 июля 2015 года, однако в установленный срок этого не сделал.

В связи с этим 12 мая 2016 года Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с должника сумму с процентами в размере 125 млн 87 тысяч 739 рублей. Затем суд пришёл к выводу, что стоимость указанного гражданином имущества недостаточна для удовлетворения требований кредитора, признал Севастьянова банкротом и назначил процедуру реализации его имущества.

Через несколько дней стало известно, что и. о. директора муниципального предприятия города Пскова «Комбинат благоустройства», экс-депутат Псковского областного Собрания от ЛДПР, экс-дриректор ЗАО «Псковпищепром» и ГУП «Псковалко» Василий Салопов объявлен банкротом по иску ПАО «Сбербанк России», которому ответчик задолжал 5 млн 817 тысяч 850 рублей и 82 копейки. Как следует из материалов Арбитражного суда Псковской области, в отношении Салопова введена процедура реструктуризации долгов.

6 декабря иск о признании себя банкротом подал депутат Псковского областного Собрания, лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак. Его долги, судя по сайту службы судебных приставов, превышают 326 миллионов рублей. Исполнительский сбор по ним – почти 23 миллиона.

Чуть раньше с аналогичным заявлением в суд обратилась подчиненная Брячака Наталья Тудакова, также являющаяся его коллегой по фракции «Справедливой России» в областном Собрании. Ее задолженность превышает 131 миллион рублей.

Также Арбитражный суд Псковской области принял к рассмотрению иск ПАО «Сбербанк» о признании банкротом спикера Порховского районного Собрания депутатов, экс-директора муниципального предприятия «Совхоз Шелонский» Александра Грузда.

«Бонни и Клайд»

14 ноября в посёлке Струги Красные случилась трагедия. Псковские школьники, забаррикадировались в доме, обстреляли занимавшихся поиском одного из них полицейских и покончили с собой. Сначала юноша убил девушку, а потом – себя. Причем до этого момента они вели прямую трансляцию происходящего в интернете.

Случившееся всколыхнуло страну. Случившееся в Псковской области на несколько дней стало самой обсуждаемой темой. Параллельно следователи возбуждали дела и изучали степень возможного влияния на подростков различных групп и сообществ в социальных сетях. Стоит отметить, что мониторинг соцсетей после трагедии в Стругах Красных дал результат - он помог предотвратить в Псковской области ещё один юношеский суицид.

Брячак Олег

Лидер псковских справедливороссов Олег Брячак в 2016 году оказался в центре финансового скандала. 2 сентября псковские СМИ получили в свое распоряжение открытое письмо В. С. Даниловой, адресованное генеральному прокурору России Юрию Чайке, председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову. В нем женщина просила привлечь к ответственности Брячака, поскольку справедливоросс обманул ее, а в результате она теперь должна банку без малого 50 миллионов рублей. В то же время стало известно, что, согласно данным портала судебных приставов, сам Олег Брячак задолжал более 326 миллионов рублей, Наталья Тудакова – свыше 131 миллиона. А «Россельхозбанк» обратился в УМВД по Псковской области, требуя расследовать ситуацию вокруг фирм, связываемых с именем Брячака. Они задолжали банку более 220 миллионов рублей. По мнению представителей банка, значительная часть полученных компаниями в кредит денежных средств была похищена: деньги перечислялись фирмам-однодневкам, вскоре прекратившим свое существование. Закономерным итогом всего вышеперечисленного стало желание Брячака официально объявить себя банкротом (см. «Банкротство»).

Бюст Сталина

В феврале на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» - филиала Военно-исторического музея-заповедника в деревне Холматка Островского района - установили бюст Сталина. Без недовольных не обошлось. В результате прокуратура организовала проверку, но нарушений при установке бюста не нашла. «Все нормально, мы ничего не нарушили. Мы на территории музея поставили экспонат», - резюмировал директор музея Пётр Гринчук.

А вот в Сургуте на граждан, установивших бюст Сталина на месте, где должен был появиться памятник жертвам политических репрессий, составили административный протокол. Но это уже совсем другая история.

В

Вопрос на тысячу от Савицкого

Генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий вручил псковичу Артему Евстигнееву $1000 в рублевом эквиваленте. Конечно же, не просто так - молодой человек победил в конкурсе, объявленном предпринимателем в середине сентября в блоге на сайте Псковского агентства информации. Счастливчик рассказал, что свой комментарий под блогом Савицкого оставил вовсе не в надежде на денежный выигрыш, а «из любви к искусству». Хотя раньше в активном участии в интернет-спорах на форумах СМИ замечен не был: прошло в этот раз выдалось немного свободного времени, а тема была актуальная. Кстати, первоначально победителем конкурса был объявлен читатель ПАИ под ником «Квинт Лициний». Однако он так и не откликнулся на объявления на сайте и в соцсетях и не связался с редакцией, чтобы получить приз. В этой ситуации награда перешла к обладателю второго места.

Вдовина Наталья

2 декабря председатель Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды Наталья Вдовина была уволена в связи с утратой доверия. В ходе проверки, которая проводилась по распоряжению губернатора Андрея Турчака, выяснилось, что Вдовина нарушила антикоррупционное законодательство.

Теперь временно обязанности председателя комитета исполняет Татьяна Козина.

«Волна»

Строительство надстройки над бывшей столовой «Волна», находящейся на улице Профсоюзной, 4, в исторической зоне города, вызвало недоумение у членов регионального отделения Союза архитекторов РФ. О своем беспокойстве они поспешили сообщить главе Пскова Ивану Цецерскому и сити-менеджеру города Игорю Калашникову.

В свою очередь владелец здания, надстроивший дополнительный этаж, заявил, что действует в соответствии с законом. «По документам здание изначально шло как трехэтажное плюс подвал (по техническим паспортам, кроме того, это соответствует кадастровому паспорту объекта). Поэтому мы проводим капитальный ремонт в существующих габаритах здания», - пояснил представитель собственника, ООО «Старт 60», Дмитрий Плященко.

Однако в управлении по градостроительной деятельности администрации города Пскова сообщили, что «проектная документация на рассмотрение и согласование не предоставлялась, в управлении отсутствует информация о правообладателе земельного участка и объекта капитального строительства, а также о намерениях использования здания. Разрешение на реконструкцию не выдавалось, с заявлением о подготовке разрешения на реконструкцию никто не обращался».

Г

Ганза

2 марта правительство РФ утвердило программу проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году. Оргкомитет по подготовке и проведению Ганзейских дней возглавила лично вице-премьер Ольга Голодец.

Планируется, что в рамках Ганзы в городе пройдут 28 различных мероприятий, будут работать восемь концертных площадок, ремесленный рынок и презентационные палатки городов. Кроме того, предполагается проведение фестиваля короткометражного кино и многое другое. В инфраструктуру города власти рассчитывают вложить миллионы, только на создание доступной среды для людей с ограниченной мобильностью в Псковском кремле требуется 92 миллиона рублей.

В рамках подготовки к Ганзейским дням специальная комиссия оценила визуальные дефекты, влияющие на общий облик города, и определила облагородить 600 дворов и отремонтировать 130 фасадов. Нуждающиеся в ремонте объекты расположены в Музейном переулке, на улицах Гражданской, Металлистов, Кузнецкой и так далее. Также власти надеются, что Шпагатная фабрика в центре Пскова и другие заметные объекты обретут достойный вид к Ганзейским дням. В планах – не только ремонт, но и создание нового. Так, есть задумка устройства переправы между Кремлем и правым берегом Псковы.

Также предлагается подумать о кемпингах и палаточных городках, установить дорожные указатели на английском языке, а в кафе предусмотреть иностранное меню, обучить иностранным языкам и краеведению волонтёров, переодеть псковских кондукторов в униформу. Кроме того, к Ганзе-2019 нужно решить вопрос с продажей пива, которая в настоящее время на массовых мероприятиях запрещена. При этом на всех Ганзейских днях в зарубежных городах была организована продажа пенного напитка и традиционных национальных блюд. Начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов выразил надежду, что гости Ганзы в Пскове тоже смогут оценить пиво различного производства, в том числе и от псковских пивоварен.

Гагаузы

В марте Псковскую область посетила делегация Гагаузии. Гости побывали на местных предприятиях и изъявили желание перенять опыт, в том числе сельхозпроизводителей, чтобы в перспективе заменить турецких экспортеров.

Этим иностранцы не ограничились - во время осмотра предприятия «Псковпищепром» они обсудили возможность производства там гагаузских вин.

Заинтересовал делегацию и опыт Псковской области в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в сфере семейного устройства детей-сирот. Кроме того, представители Гагаузии захотели изучить областные проекты создания сосудистого и гемодиализного центров. Итогом рабочего визита стало подписание плана мероприятий по социально-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству на 2016-2018 годы. Вскоре, с 15 по 17 июня, в Псковской области прошли Дни гагаузской культуры.

Гдовская улица

И снова нарушения. На этот раз они были выявлены в ходе проверки по вопросу выдачи администрацией Пскова разрешения на строительство 10-этажного 199-квартирного дома по улице Гдовской, 24. Проверка состоялась по поручению заместителя губернатора - руководителя аппарата администрации Псковской области Максима Жаворонкова после обращений жителей частных домов по улицам Ипподромная и Белинского. Псковичи высказали мнение, что строительные работы, начатые одной из компаний-застройщиков, незаконны и нарушают их права.

Региональная прокуратура пришла к выводу, что разрешение на строительство многоэтажки на Гдовской было выдано незаконно, поскольку на этой территории действует ограничение высотности зданий до 17 метров. Однако городские чиновники сослались на разрешительный документ, якобы, полученный ими из областного комитета по охране объектов культурного наследия. Вместе с тем выяснилось, что оригинал документа, на основании которого администрация города выдала разрешение на строительство этого дома, был похищен из региональной администрации в марте.

Закончилось всё тем, что администрация города отменила разрешение, выданное ЗАО «Строительная фирма ДСК».

Д

«Дело Вилкова»

История, начавшаяся еще в 2014 году, завершилась 8 ноября - Псковский городской суд вынес приговор известному общественнику и политику, лидеру местного отделения партии «Родина» и организации «Псков — город без наркотиков» Константину Вилкову, а также трём бывшим оперуполномоченным городского УМВД — Роману Коншину, Алексею Федотову и Ирине Царёвой. Они обвинялись по делу о гибели после задержания правоохранителями 47-летней наркозависимой цыганки Оксаны Казимировской 19 декабря 2014 года.

В частности, Константина Вилкова признали виновным по части 5 статьи 33 – части 1 статьи 286 УК РФ (пособничество) и приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и лишением права на 2,5 года занимать должности, связанные с исполнением функций представителей власти.

Оксана Казимировская погибла 19 декабря 2014 года. В этот день она была задержана на улице Рокоссовского в ходе рейда троих оперативников МВД и Константина Вилкова, который дал им ориентировку на предполагаемую наркосбытчицу. При этом, как стало известно позже, женщина проглотила спрятанный во рту в пакет с наркотиками, который закрыл просвет гортани, в результате чего она задохнулась в машине Вилкова, на которой он и оперативники везли задержанную для личного досмотра в здание УМВД на Комиссаровском переулке.

После этого участники задержания передали свои мобильные телефоны Ирине Царёвой и оставили её в городе, а сами выехали в лесной массив в Палкинском районе возле деревни Васильево и спрятали труп. Он был найден лишь 23 декабря после того, как о произошедшем стало известно сотрудникам ФСБ.

Демпинг

Фирма из Кургана «Карат» серьёзно скинула первоначальную цену контракта на проект реконструкции Псковского кремля – с 45 млн до 20 млн рублей. Естественно, у ответственных чиновников и специалистов в этой сфере возникли опасения по поводу возможных проблем с качеством работ, которые будут проводиться на объекте. И действительно: в начале декабря Научно-методический совет при Министерстве культуры отклонил проект реставрации Псковского кремля. Специалисты Минкультуры пришли к выводу, что он требует серьезной и значительной доработки.

Довлатовфест

С 23 по 25 сентября в Пскове во второй раз прошел трехдневный фестиваль «Заповедник», посвященный жизни и творчеству Сергея Довлатова.

Трехдневная программа была насыщена презентациями выставок, лекциями и творческими встречами, экскурсиями и премьерными показами фильма, спектаклями. Мероприятия посетили губернатор Псковской области Андрей Турчак, режиссер Павел Лунгин, руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев, режиссеры Лидия Шейнина, Аскольд Куров, Валентин Ткач. Поэты Гарри Гордон, Владимир Алейников, Юлий Гуголев, писатели Александр Секацкий, Анна Козлова и многие другие.

Довмонт

2016 год в Пскове был объявлен Годом князя Довмонта, и, конечно, проводились разнообразные тематические мероприятия. Стартовал он встречей с автором романа о князе Довмонте и завершился выставкой фотографий фресок из «псковских Помпей».

Также прошел Всероссийский конкурс на лучший проект памятнику Довмонту Псковскому. Причем любой желающий мог ознакомиться с представленными работами и высказать свои пожелания их авторам. В итоге жюри конкурса под председательством главы города Ивана Цецерского большинством голосов выбрало проект скульптора Салавата Щербакова.

«Дом, который купил Загоруй»

Несколько значительных приобретений сделал в 2016-м гендиректор ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» Николай Загоруй. Одним из них стал объект культурного наследия федерального значения «Здание канатной фабрики», расположенный на улице Леона Поземского, 24. Сейчас там ведутся ремонтно-реставрационные работы. По словам собственника, в бывшей канатной фабрике разместятся «социальные объекты». «Наша сфера – сервис, обслуживание гостей и населения города», - уточнил он.

Помимо этого, Загорую теперь принадлежат и помещения, в которых располагался псковский специализированный магазин спортивных товаров «Ракета» (Октябрьский проспект, 28). Своими планами на этот объект владелец пока не делился.

В историческом здании на Октябрьском проспекте, 10а, возможно, вновь откроется кафе. Но до того, как отметил, Загоруй, нужно подготовить разрешительную и согласительную документацию, провести археологические работы.

«Дочки-бабушки»

14 июля в Детском парке Пскова был презентован новый проект депутата Госдумы, лидера движения «Убитые дороги» Александра Васильева «Дочки-бабушки», направленный на развитие доступной среды для маломобильных граждан.

Участники проекта «Дочки-бабушки» занялись выявлением проблемных с точки зрения доступности для мам с колясками, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, велосипедистов участков в скверах, парках, на пешеходных дорожках и у социальных учреждений. В течение года они выезжали с проверками в разные районы Псковской области, давали рекомендации по созданию доступной среды.

«Другое искусство»

В мае Центр лечебной педагогики и Театрально-концертная дирекция региона провели Первый международный творческий фестиваль «Другое искусство», который также состоится в 2017 году. «Другое искусство» - это возможность познакомиться с особенными людьми и их творчеством. Целью проведения фестиваля его организаторы видят формирование уважительного отношения общества к гражданам с инвалидностью и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства. В области в рамках «Другого искусства» проходили уличные концерты, спектакли, мастер-классы и другие мероприятия. Финальным аккордом фестиваля стал концерт российско-германского молодежного коллектива «Рур-рок», после на сцену вышел известный музыкант Вадим Самойлов с песнями рок-группы «Агата Кристи».

«Дулаг-100»

Знаменательным событием года стало открытие 18 июня под Порховом строившегося почти 40 лет мемориала узникам концлагеря «Дулаг-100». Его возведение было начато ещё в советские годы, но так и не завершилось из-за развала Советского Союза. С инициативой возобновить строительство мемориала жертвам фашизма в августе 2015 года выступили дорожные организации региона совместно с ФКУ «Севзапуправтодор». Восстановительные работы были приурочены к 75-летию начала Великой Отечественной войны. На территории мемориала захоронены 85 тысяч узников лагеря «Дулаг-100», который существовал 2 года. Каждый день в нем умирали около 100 человек.

Дворец бракосочетаний

Псковский Дворец бракосочетаний переедет в Палаты Меньшиковых (улица Советская, 50). До того, как это стало общеизвестно, на сессии Псковского областного Собрания депутатов 16 июня депутаты приняли решение о включении в план приватизации здания городского ЗАГСа (улица Детская, 2). Тогда начальник Главного государственного управления юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов пояснил, что рассматривается несколько вариантов размещения Дворца бракосочетаний. «Мы исходим из того, что это должно быть действительно красивое и комфортное здание, с просторными залами, высокими потолками, которые позволят проводить бракосочетания в торжественной обстановке. Нужно, чтобы у молодоженов оставались самые приятные воспоминания об этом дне», - подчеркнул он.

Сергей Шерстобитов также заявлял, что здание на Детской, 2 «будет отчуждаться только после того, как определится окончательный вариант размещения Дворца бракосочетаний». В качестве последнего были названы Палаты Меньшиковых (ул. Советская, д. 50). «Мы начали процесс передачи Палат Меншикова из федеральной собственности в региональную. Новый руководитель Росимущества нас поддержал, поэтому по многочисленным просьбам горожан размещаться будет Дворец бракосочетаний именно там», - заявил в сентябре глава региона.

День Скобаря

Традиционный праздник «День Скобаря» в этом году был другим, нежели в прошлом: устроители перенесли его с осени на зимние каникулы, сделали двухдневным, изменили место проведения и немного тематику – если раньше акцент ставили на кузнечном мастерстве, то в 2016-м «День Скобаря» был назван «фестивалем народных искусств».

Но главное – он в очередной раз состоялся. А вот в 2017 году праздника псковичам не обещают ввиду отсутствия финансирования.

Допинг

Олимпиада в Рио стартовала 5 августа, но псковские гребцы туда так и не попали. Международная федерация гребного спорта решила допустить до участия в соревнованиях только 6 из 28 заявленных Россией гребцов в связи с тем, что 3 спортсмена были дисквалифицированы из-за проблем с допингом, а остальные — как члены команд, так как переделать заявку было уже нельзя. В том числе из-за дисквалификации члена экипажа мужской четвёрки без рулевого Ивана Подшивалова потерял право на участие в Олимпийских Играх и псковский гребец Семён Яганов. Апелляция 17 российских гребцов не помогла - Спортивный арбитражный суд в Лозанне ее отклонил.

Десантники

17 февраля во время десантирования личного состава подразделений дивизии двое десантников сошлись в воздухе на высоте 400 метров сразу после открытия основных парашютов. Мужественные, грамотные и слаженные действия в воздухе помогли преодолеть смертельно опасную ситуацию. Раскрыв у самой земли один из запасных парашютов, десантники благополучно приземлились без серьезных повреждений. Губернатор Псковской области Андрей Турчак принял решение о награждении двух военнослужащих почетными грамотами администрации региона.