Псковский политкалендарь: август 2017 года

17:48, 08 сентября 2017, ПАИ

В августе предвыборная кампания в Псковской области наконец-то набрала обороты. Более того, выборы в Псковскую городскую Думу отметились небывалым накалом страстей: разгулом «черного пиара» и беспрецедентным скандалом с подкупом избирателей. Подробности – в обзоре Псковского агентства информации.

Черное и белое

В августе официально началась агитационная кампания. В почтовые ящики псковичей обрушились потоки предвыборных бюллетеней, газет и листовок. Эфиры телеканалов и радиостанций заполнили ролики кандидатов и партий. Вдоль дорог выстроились билборды с политической рекламой. Во дворах появились агитационные кубы и палатки, претенденты на мандаты зачастили на встречи с избирателями. В микрорайонах закипело благоустройство. Те из кандидатов, кто посообразительней, принялись генерировать информационные поводы, чтобы попасть в СМИ не «на правах рекламы», а «по любви».

После появления «вещдоков» стало особенно заметно, что кампании части оппозиционных кандидатов – представителей пресловутой «команды Гавунаса» – координируются из единого штаба. Дошло до смешного: у представителей КПРФ и «Справедливой России» агитационные материалы оказались сделаны в буквальном смысле под копирку, и отличались только именами кандидатов, их фотографиями, а также партийными цветами и логотипами. Тексты же обещаний и пункты программы совпадали вплоть до буквы.

Казалось бы, в жанре предвыборной агитации сложно придумать что-то новое. Впрочем, были и отдельные ноу-хау. К примеру, в агитационных палатках единоросса Ивана Мешкова на больших плазменных экранах крутился рекламный ролик про кандидата, что отчасти избавило его от необходимости присутствовать на точках лично.

«Единая Россия», на правах «партии власти», подняла на щит федеральный проект «Городская среда», направленного на благоустройство дворов и общественных мест. Кандидаты-единороссы инспектировали ход начавшихся в разных концах города работ и вместе с жителями строили планы на новые свершения в сфере превращения Пскова в «город-сад». Правда, попутно им пришлось отбиваться от нападок оппозиции, при всяком удобном случае заявляющей, что проект является федеральным, финансируется из российского бюджета и с «ЕР» связан постольку поскольку.

Кандидаты, не стесненные в средствах, начали, не дожидаясь каких-либо проектов ставить скамейки, урны и детские площадки на территории избирательных округов. И тут порой тоже доходило до смешного: жители некоторых псковских дворов жаловались, что представители партий перекрашивают друг за другом скамейки в «фирменные» цвета.

Параллельно в городе развернулась небывалая по масштабу – с этим соглашаются все политические «старожилы» – «черная» кампания. Ничего подобного Псков не видел как минимум лет десять, а то и больше. Зубодробительные газеты и листовки без выходных данных либо с фальшивыми данными, уничижительные коллажи и злые карикатуры за гранью фола – все это в большом количестве обрушилось на избирателей. Причем мишенями черных пиарщиков» служили как оппозиционные, так и провластные партии и кандидаты.

Конвертация капитала

Стоит отметить, что состав выдвинутой на выборы «команды Гавунаса» в ходе кампании претерпел значительные изменения. В процессе из гонки выбыли 11 кандидатов-одномандатников, представляющих КПРФ, «Справедливой России» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Большинство из них являются рядовыми сотрудниками ООО «Империал». Судя по всему, опираясь на результаты социологических замеров, «гавунасовцы» провели перегруппировку в своих рядах, за счет аутсайдеров и спойлеров расчищая места для наиболее проходных кандидатов из общего списка.

Такая масштабная операция, безусловно, стала новым словом для псковских выборов. Но главной технологией сезона все-таки стала не она.

В середине августа стало известно, что представители «команды Гавунаса» внедряют новую схему. Суть ее проста: между кандидатом и «агитатором» заключается договор, согласно которому последний обязуется «оказать услуги по проведению предвыборной агитации за кандидата» за 2000 рублей. При этом в инструкции по разговору с новым «агитатором», ставшей достоянием широкой общественности, было недвусмысленно указано: за эту сумму он должен убедить одного человека проголосовать за конкретного «порядочного кандидата» и проголосовать сам.

Стало очевидно, что «команда Гавунаса», располагающая в первую очередь солидным финансовым ресурсом (о некоторых его источниках можно подробнее узнать в материале «Империя» на ПАИ) приняла решение, не мудрствуя, конвертировать обычный капитал в политический.

Перспектива масштабной скупки голосов под видом заключения «договоров на агитацию» не могла не взволновать представителей других политических сил. 15 августа с просьбой проверить информацию о подкупе избирателей в Территориальную избирательную комиссию Пскова обратился глава города, кандидат в депутаты нового созыва гордумы Иван Цецерский. В своем заявлении он прямо указал, что, согласно имеющимся у него документам, голоса, по сути, скупаются в интересах лидера регионального отделения «Справедливой России» Олега Брячака, а также других кандидатов «СР» и КПРФ.

«Лыком в строку» оказались и данные «горячей линии» по связи с избирателями, традиционно стартовавшей накануне выборов. Примерно в то же время на нее стали поступать сообщения от обескураженных псковичей, которым предлагали поучаствовать в схеме, определенно походившей на банальный подкуп.

ТИК заслушал обе стороны, пригласив на свое заседание и Ивана Цецерского и Олега Брячака. Причем последний повел себя крайне нервно. С одной стороны, решительно отмежевался от описанной схемы и пригрозил главе Пскова судом за «клевету». А с другой – выразил сомнение, что система покупки голосов не вписывается в закон. Ну и в целом складывалось впечатление, что в выступлении справедливоросса сквозило чуть ли не торжествующее «а чем докажите?!» Подробнее - в материале «Подкуп и немножко нервно» на ПАИ.

После этого у наблюдателей, по сути, не осталось сомнения в том, кто стоит за этой историей.

В едином порыве

Применение «гавуносовцами» тяжелой финансовой артиллерии взволновало не только Ивана Цецерского, возглавляющего партийный список «ЕР» на выборах в гордуму. Секретарь регионального отделения «партии власти», спикер областного Собрания Александр Котов, к примеру, заявил, что подкуп избирателей – это «серьезнейшее преступление», которое «относится к разряду чрезвычайных происшествий на выборах».

«Можно говорить, что это не подкуп, а правильная юридически схема, но мы понимаем, что это не так, и речь идет о банальном подкупе избирателей», - считает лидер регионального отделения «Единой России». При этом он подчеркнул, что «из документов, которые сегодня есть в ТИКе, облизбиркоме и в правоохранительных органах, недвусмысленно следует, что ноги растут от «Справедливой России». И что «если бы в ТИК не были представлены документы, это продолжалось бы дальше и получило гораздо более широкий охват, причем, не только в Пскове, но и по всей области»: «Везде, где сегодня есть кандидаты от «Справедливой России».

Впрочем, встревожились не только единороссы, но и представители оппозиционных партий. Так, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков заявил, что если факт подкупа подтвердится, то «должно быть наказание за это нарушение, предусмотренное законодательством, а конкретно – снятие с выборов». А лидер областной «Родины» Константин Вилков предположил, что «честно бороться с «Единой Россией» оппозиция, видимо, не может». И добавил: «То, что «Справедливая Россия» и КПРФ, - а ко мне с таким предложением приходили от КПРФ, - предлагают такую завуалированную скупку голосов – это очень мерзко и противно».

Очевидно, что манипуляции «команды Гавунаса» очевидно невыгодны не только «ЕР», но и «родинцам» с жириновцами. Ведь в интересах справедливороссов, коммунистов и самовыдвиженцев скупают голоса, которые в первую очередь могли бы быть отданы именно им. Судя по имеющейся информации, «гавунасовцы» делают ставку на маргиналов, наиболее падких на мтериальное стимулирование. Многие из них годами не ходили на выборы, а если бы и пошли, то весьма вероятно отдали бы свои голоса не единороссам.

Красный нейтралитет

Скандал с подкупом, безусловно, стал большим и черным пятном на до поры до времени «бедном, но чистеньком» партийном мундире региональной организации КПРФ. В этих обстоятельствах первый секретарь Псковского обкома Петр Алексеенко при этом пытался сохранить «хорошую мину при плохой игре». Он настойчиво доказывал, что в разработанной штабом «гавунасовцев» схеме нет ничего зазорного. Тем более – «деньги-то уплочены».

«Агитация вся законная, когда в рамках избирательного права. На агитацию даже деньги отпускаются, есть такая строка в финансовом отчёте любой избирательной кампании, - заявил Алексеенко. – Мы платим, то, что это не законно, это мнение Ивана Николаевича [Цецерского]».

Впрочем, лидер псковских коммунистов в этой кампании то и дело проявлял чудеса политической изворотливости. Озвученное в апреле в интервью ПАИ «социалистическое обязательство» не включать в списки кандидатов от компартии представителей «мира капитала» не помешало ему заключить союз с «командой Гавунаса» и выдвинуть от КПРФ целый ряд представителей ООО «Империал». А тот факт, что предвыборные материалы кандидатов от КПРФ и «СР» явно верстались в одном штабе, Петр Алексеенко объяснил и вовсе просто: «У нас министры вот пишут диссертации одинаковые».

При этом в самой региональной организации КПРФ явно не все довольны тем, что компартия оказалась втянута в грязный скандал. По крайней мере, ветераны псковской политики, видные представители КПРФ в регионе подвергли критике организаторов данной кампании.

«Я коммунист с более чем 50-летним стажем. Наша партия никогда в жизни этим не занималась, а наоборот ловила таких людей. У нас вообще денег нет - один язык. Я не знаю, что там делает «Справедливая Россия», на это есть правоохранительные органы, они будут разбираться. Если подкуп на самом деле был, то я это дело презираю и осуждаю», — сказал член регионального отделения КПРФ, экс-вице-спикер Псковского областного Собрания Геннадий Бубнов. «Безобразием» назвал подкуп избирателей депутат областного Собрания от компартии Анатолий Копосов.

Складывается впечатление, что внутри псковского обкома вновь назревают острые противоречия, казалось бы, изжитые после того, как скончавшегося Александра Рогова (кстати, многолетнего и последовательного оппонента Михаила Гавунаса) на посту первого секретаря региональной организации КПРФ сменил компромиссный Петр Алексеенко.

«Я не нейтральный, я – неконфликтный», - заявил Алексеенко в интервью ПАИ весной 2017 года. Однако по итогам приближающегося к концу политического года можно сказать жестче: не «неконфликтный», а «никакой». Иначе как объяснить тот факт, что команда беглого олигарха, скрывающегося от Интерпола в Израиле, кажется, подчинила себе псковских коммунистов?

По итогам выборов, вне зависимости от их результата, первому секретарю обкома в любом случае придется отдавать Михаилу Гавунасу «должок». И уж тут чаша терпения его соратников по компартии может наконец-то переполниться.

Подробнее о неутешительных итогах, к которым псковская КПРФ пришла в 2017 году, можно прочитать в материале ПАИ «Достойно встретить 100-летие Великого Октября».

Делу время

Схема с покупкой голосов была воспринята не только как «внесистемный фактор», способный повлиять на исход выборов, но и как вызов всей системе управления регионом. Вице-губернатор – руководитель аппарата администрации области Максим Жаворонков назвал происходящее «беспрецедентной попыткой искажения волеизъявления граждан».

Псковская аномалия оказалась в сфере внимания Центральной избирательной комиссии РФ: соответствующее обращение в ЦИК направил секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, который отметил, что «в Псковской области, грубо нарушаются условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей».

Выходя за рамки августовского обзора надо сказать, что 7 сентября СК возбудил уголовное дело по признакам п.п. «а, в» ч. 2 ст. 141 Уголовного Кодекса РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

В постановлении о возбуждении уголовного дела упоминаются кандидаты в депутаты Псковской городской Думы Юлия Пожидаева, Дмитрий Михайлов, Александр Сотник, Олег Брячак, Павел Николаев, Елена Маницкая, Василий Филюк, Николай Рассадин, Александр Баев, Александр Лоско.

Заниматься расследованием уголовного дела будет сотрудники центрального аппарата Следственного комитета.

Чудские дела

Кампании по выборам депутатов Великолукской городской Думы и глав шести муниципальных районов оказались не в пример тише и спокойнее на фоне псковской «бури». Разве что в Палкинском районе действующая глава Галина Кузьма, проигравшая праймериз «ЕР» и выдвинувшаяся от «Родины», попыталась через суд снять кандидата-единоросса Евгения Седова.

Кузьма в своем иске указала, что Седов якобы не предоставил в территориальную избирательную комиссию справку о расходах. Однако проверка установила, что справка в ТИК была предоставлена, но к пакету документов кандидата сотрудником комиссии приобщена не была.

Палкинская судья взяла самоотвод, так что дело рассматривал Островский городской суд. 1 сентября он принял решение оставить без удовлетворения исковые требования кандидата Галины Кузьмы об отмене регистрации кандидатом на пост главы района Евгения Седова.

Между тем, в августе стартовала, по сути, еще одна районная кампания – по выборам гдовского главы.

3 сентября состоялись предварительные внутрипартийные выборы по определению кандидата на пост главы Гдовского района «Единой России». Проводились они по «схеме № 1»: с дебатами, встречами с избирателями и открытием участков для предварительного голосования, прийти на которые мог любой житель муниципалитета. Желание принять участие в праймериз выразили три претендента: врио главы муниципалитета Николай Капитонов, бывший начальник ОМВД России по Гдовскому району Сергей Ащеулов и глава Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко.

Последний по такому поводу вышел из состава ЛДПР, региональным координатором которой он был в свое время, и заручился поддержкой секретаря регионального отделения «ЕР» Александра Котова, пожелавшего удачи экс-жириновцу. Данное обстоятельство многие посчитали подтверждением того, что именно на Макарченко региональные власти намерены сделать ставку в этой кампании. Однако результаты праймериз оказались иными.

Сергей Макарченко получил всего 68 голосов, заняв последнее место. 131 голос набрал ставший вторым Сергей Ащеулов, которого, по слухам, поддерживал экс-прокурор Гдовского района, а ныне главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин. Ну а победителем предварительного голосования стал Николай Капитонов, получивший 341 голос. Таким образом, именно он представит «Единую Россию» на выборах главы муниципалитета 12 ноября.

Пока что на выборы выдвинулся только один кандидат: Дмитрий Иванов, первый секретарь регионального комитета «Коммунистов России», - партии-спойлера, без особого успеха принимающей участие в псковских кампаниях. Однако можно предположить, что гдовские выборы еще принесут нам сюрпризы и заставят говорить о себе.

* * *

Такими ПАИ увидело основные политические события августа. До дня выборов – 10 сентября – осталось совсем немного. Судя по всему, он способен принести в политическую повестку дня региона немало новых тем. А значит, нам будет о чем рассказать в следующем обзоре.